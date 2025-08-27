½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´ë±¸ ÇÔÁö»ê »êºÒ ½ÇÈ­ ÇøÀÇ 60´ë °ËÂû ¼ÛÄ¡

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:08
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤
´ë±¸ ÇÔÁö»ê »êºÒ ´ç½Ã ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º

µµ½É »êºÒÀÇ À§Çè¼ºÀ» Àß º¸¿©ÁØ ´ë±¸ ºÏ±¸ ÇÔÁö»ê »êºÒÀ» ³½ ÇøÀÇ·Î 60´ë ³²¼ºÀÌ °ËÂû¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.

´ë±¸ ºÏºÎ°æÂû¼­ µî¿¡ µû¸£¸é °æÂûÀº ÇÔÁö»ê »êºÒ ¿øÀÎÀ» ´ã¹îºÒ·Î ÀÎÇÑ ½ÇÈ­·Î º¸°í ¼ö»ç ¹ú¿© 60´ë A¾¾¸¦ ¿ëÀÇÀÚ·Î Æ¯Á¤Çß´Ù. ÀÌÈÄ Ãß°¡ Á¶»ç ÈÄ 4°³¿ù¿©¸¸¿¡ A¾¾¸¦ »ê¸²º¸È£¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ ºÒ±¸¼Ó ¼ÛÄ¡Çß´Ù.

°æÂû¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â Áö³­ 4¿ù 28ÀÏ ¿ÀÈÄ ÇÔÁö»ê ÀÏ´ë¿¡¼­ ´ã¹è¸¦ ÇÇ¿ö ºÒÀ» ³½ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. °æÂûÀº A¾¾ÀÇ ´ã¹îºÒ ºÒ¾¾°¡ »ê¿¡ ¿Å°ÜºÙÀ¸¸ç ºÒÀÌ È®»êµÈ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ A¾¾´Â ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

Áö³­ 4¿ù ¹ß»ýÇÑ ÇÔÁö»ê »êºÒÀº »çÈê°£ Ãà±¸Àå ¾à 440°³ ¸éÀû(310§µ)À» ÅÂ¿ü´Ù. ÁÖ¹Î 6500¸í(3514¼¼´ë)¿¡ ´ëÇÑ ´ëÇÇ¸í·Éµµ ³»·ÁÁ³´Ù.

´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶