´ë±¸ ÇÔÁö»ê »êºÒ ½ÇÈ ÇøÀÇ 60´ë °ËÂû ¼ÛÄ¡
µµ½É »êºÒÀÇ À§Çè¼ºÀ» Àß º¸¿©ÁØ ´ë±¸ ºÏ±¸ ÇÔÁö»ê »êºÒÀ» ³½ ÇøÀÇ·Î 60´ë ³²¼ºÀÌ °ËÂû¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
´ë±¸ ºÏºÎ°æÂû¼ µî¿¡ µû¸£¸é °æÂûÀº ÇÔÁö»ê »êºÒ ¿øÀÎÀ» ´ã¹îºÒ·Î ÀÎÇÑ ½ÇÈ·Î º¸°í ¼ö»ç ¹ú¿© 60´ë A¾¾¸¦ ¿ëÀÇÀÚ·Î Æ¯Á¤Çß´Ù. ÀÌÈÄ Ãß°¡ Á¶»ç ÈÄ 4°³¿ù¿©¸¸¿¡ A¾¾¸¦ »ê¸²º¸È£¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ ºÒ±¸¼Ó ¼ÛÄ¡Çß´Ù.
°æÂû¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â Áö³ 4¿ù 28ÀÏ ¿ÀÈÄ ÇÔÁö»ê ÀÏ´ë¿¡¼ ´ã¹è¸¦ ÇÇ¿ö ºÒÀ» ³½ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. °æÂûÀº A¾¾ÀÇ ´ã¹îºÒ ºÒ¾¾°¡ »ê¿¡ ¿Å°ÜºÙÀ¸¸ç ºÒÀÌ È®»êµÈ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ A¾¾´Â ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Áö³ 4¿ù ¹ß»ýÇÑ ÇÔÁö»ê »êºÒÀº »çÈê°£ Ãà±¸Àå ¾à 440°³ ¸éÀû(310§µ)À» ÅÂ¿ü´Ù. ÁÖ¹Î 6500¸í(3514¼¼´ë)¿¡ ´ëÇÑ ´ëÇÇ¸í·Éµµ ³»·ÁÁ³´Ù.
