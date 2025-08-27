¿£ºñµð¾Æ¿¡ ½ò¸° ¿ù°¡ÀÇ ´« ¡°À§µç ¾Æ·¡µç º¯µ¿Æø 6%¡±
¿£ºñµð¾Æ Àå¸¶°¨ ÈÄ 2ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥
¹Ì ¿É¼Ç½ÃÀå ¡°½ÃÃÑ 2600¾ï ´Þ·¯ º¯µ¿¡±
¹Ì±¹ÀÇ ¿É¼Ç ÅõÀÚÀÚµéÀº ¼¼°è ½Ã°¡ÃÑ¾× 1À§ÀÎ ¹ÝµµÃ¼ ±â¾÷ ¿£ºñµð¾ÆÀÇ ÁÖ°¡°¡ 2ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ¾î´À ¹æÇâÀ¸·Îµç 6%°¡·® ¿òÁ÷ÀÏ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇß´Ù°í ·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.
·ÎÀÌÅÍ´Â ¹Ì±¹ ¿É¼Ç½ÃÀå µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ ¡°¿É¼Ç Æ®·¹ÀÌ´õµéÀº ¿£ºñµð¾Æ ½ÃÃÑÀÌ 2ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ µû¶ó 2600¾ï ´Þ·¯°¡·®ÀÇ º¯µ¿À» ÀÏÀ¸Å³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ´Â ÁÖ°¡¿¡ 6%°¡·®ÀÇ º¯µ¿ ÆøÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹Ì±¹ ½ÃÀåºÐ¼®¾÷Ã¼ ÄÄÆÛ´Ï½º¸¶ÄÏÄ¸¿¡¼ °°Àº ³¯ ³ª½º´Ú°Å·¡¼Ò ¸¶°¨ Á¾°¡(181.77´Þ·¯)¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ¿£ºñµð¾Æ ½ÃÃÑÀº 4Á¶4320¾ï ´Þ·¯´Ù. ÀÌ¿Í ºñ±³ÇÑ 2600¾ï ´Þ·¯ÀÇ ½ÃÃÑ º¯µ¿ ÆøÀº 5.8%¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ÁÖ°¡ ¿ª½Ã °°Àº ºñÀ²·Î ¿À¸£°Å³ª ³»¸± ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¾ê±â´Ù.
¿£ºñµð¾Æ´Â 27ÀÏ ´º¿åÁõ½Ã º»Àå ¸¶°¨ 20ºÐ µÚÀÎ ¿ÀÈÄ 4½Ã20ºÐ(ÇÑ±¹½Ã°£ 28ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã20ºÐ)Âë 2ºÐ±â ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿£ºñµð¾Æ´Â Áö³ 2¿ù Àü³âµµ 4ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÆ±³¯ ÁÖ°¡°¡ 8% ³Ñ°Ô ±Þ¶ôÇÑ ¹Ý¸é, Áö³ 5¿ù 1ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÆ±³¯¿¡´Â 3.2%¸¦ ²ø¾î¿Ã·È´Ù. ÀÌ¹ø 2ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥¸¦ ¾ÕµÎ°í´Â ÀÎ°øÁö´É(AI) ½ÃÀå °ÅÇ°·Ð±îÁö ¸Â¹°·Á ¿ù°¡ÀÇ °ü½ÉÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ ÅõÀÚ»ç ¼½ºÄùÇÏ³ªÀÇ ÆÄ»ý»óÇ° Àü·« °øµ¿ Ã¥ÀÓÀÚÀÎ Å©¸®½º ¸ÓÇÇ´Â ·ÎÀÌÅÍ¿¡ ¡°¿£ºñµð¾ÆÀÇ (ÁÖ°¡) µî¶ôº¸´Ù ÀÌ Á¾¸ñ¿¡¼ ÆÄ»ýµÉ ¿µÇâÀÌ ´õ Èï¹Ì·Ó°Ô Àü°³µÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÃÖ±Ù Åõ±âÀû AI Á¾¸ñµéÀÇ ÁÖ°¡°¡ ÇÏ¶ôÇßÁö¸¸ ¿£ºñµð¾Æ´Â »ç½Ç»ó »ç»ó ÃÖ°í°¡ ¹Ù·Î ¹Ø±îÁö È¸º¹µÆ´Ù. ¿£ºñµð¾Æ ½ÇÀûÀÌ Àü¸ÁÄ¡¸¦ ¿ôµ¹¸é AI °ü·ÃÁÖ¸¦ ÁöÁöÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß´Ù.
±èÃ¶¿À ±âÀÚ kcopd@kmib.co.kr
