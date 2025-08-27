±èÆ÷ ¾Ö±âºÀ ¹æ¹® 70¸¸ µ¹ÆÄ¡¦30ÀÏ Æ¯º° ±â³äÇà»ç °³ÃÖ
°æ±â ±èÆ÷½Ã´Â °³°ü 4³â ¸¸¿¡ ´©Àû ¹æ¹®°´ 70¸¸¸íÀ» µ¹ÆÄÇÑ ¾Ö±âºÀÆòÈ»ýÅÂ°ø¿ø¿¡¼ ¿À´Â 30ÀÏ Æ¯º° ±â³äÇà»ç¸¦ ¿°í ¸í½Ç»óºÎÇÑ ±¹³» ´ëÇ¥ ±Û·Î¹ú °ü±¤Áö·Î µµ¾àÀ» ¾Ë¸°´Ù.
¾Ö±âºÀÆòÈ»ýÅÂ°ø¿øÀº ¿ÃÇØ 2¿ù ´©Àû ¹æ¹®°´ 50¸¸¸íÀ» ±â·ÏÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ºÒ°ú 6°³¿ù ¸¸¿¡ 70¸¸¸íÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù. °³Àå ÃÊ±â 2³â°£ ¿ùÆò±Õ ¹æ¹®°´ÀÌ ¾à 8750¸í¿¡ ±×ÃÆ´ø °Í¿¡ ºñÇØ ¿ÃÇØ ¿ùÆò±Õ ¹æ¹®°´Àº 3¸¸3500¸íÀ» ÈÇÂ½ ³ÑÀ¸¸ç ¹Î¼± 8±â Ãâ¹ü ÀÌÈÄ °ü±¤°´ ¼ö°¡ ¾à 4¹è ±ÞÁõÇß´Ù.
ÀÌ´Â ÇÑ±¹°ü±¤µ¥ÀÌÅÍ·¦ÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®2025³â 7¿ù Àü±¹ ÇÖÇÃ·¹ÀÌ½º¡¯ ¼øÀ§¿¡¼µµ Àü±¹ 2À§¿¡ ¿À¸£¸ç Æø¹ßÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ÀÔÁõÇß´Ù.
½Ã´Â ÀÌ·¯ÇÑ ¼º°ú¸¦ ±â³äÇÏ°í ¾Ö±âºÀÀÇ ºê·£µå °¡Ä¡¸¦ ³Î¸® ¾Ë¸®±â À§ÇØ ¡®2025 ¾Ö±âºÀ, ÇÑ ¿©¸§³¯ÀÇ Å¬·¡½Ä¡¯À» °³ÃÖÇÑ´Ù. ±â³äÇà»ç¿¡¼´Â ¹Ù¸®Åæ ¼Û±âÃ¢, ¼ÒÇÁ¶ó³ë ¹ÚÁöÇö, ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ® ÀüÇöÁ¤ µî ±¹³» Á¤»ó±Þ Å¬·¡½Ä ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â Å¬·¡½Ä À½¾ÇÈ¸¸¦ ºñ·ÔÇØ K-POP Ä¿¹ö °ø¿¬ÆÀÀÇ ¹«´ë°¡ ¸¶·ÃµÈ´Ù.
Àü½Ã ÇÁ·Î±×·¥µµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÁØºñµÆ´Ù. ±¤º¹ 80ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¡®ÅÂ±Ø±â, ÀúÇ×°ú Èñ¸ÁÀÇ ±ê¹ß¡¯ Æ¯º°ÀüÀÌ ¿·Á ´ëÇÑ¹Î±¹ ±ÙÇö´ë»çÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ µÇ»õ±â¸ç, ÇÑ¹Ýµµ Àü¿ªÀÇ Ç³°æÀ» ´ãÀº »çÁøÀü ¡®¹éµÎ´ë°£(°¡Á¦)¡¯°ú ÇÔ²² ¾Ö±âºÀ 70¸¸ ¹æ¹®ÀÇ ¹ßÀÚÃë¸¦ »ìÆìº¼ ¼ö ÀÖ´Â ±â·Ï Àü½Ãµµ ÁøÇàµÈ´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°´©Àû 70¸¸¸í ¹æ¹®Àº ¾Ö±âºÀÀÌ ½Ã¹Î°ú °ü±¤°´µé·ÎºÎÅÍ ²ÙÁØÈ÷ »ç¶û¹Þ°í ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁÖ´Â ¼º°ú¡±¶ó¸ç ¡°Áö¿ª »ó±Ç°ú ¼÷¹Ú¡¤À½½Ä¾÷°è¿¡µµ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÆÄ±Þ È¿°ú°¡ ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¾Ö±âºÀÀº ¿À´Â 9¿ù±îÁö ¸ÅÁÖ ÁÖ¸» ¾ß°£°³ÀåÀ» È®´ë ¿î¿µÇÑ´Ù. 8¿ùÀº ¿ÀÀü 9½Ã30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 7½Ã30ºÐ±îÁö, 9¿ùÀº ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ±îÁö ¿î¿µµÇ¸ç, ÀÔÁ¡ ¸ÅÀå ¿î¿µ½Ã°£µµ ÀÌ¿¡ ¸ÂÃç Á¶Á¤µÈ´Ù. ¸Å¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ Åä¿äÀÏ ¿¸®´Â ¡®¾Ö±âºÀ Æ¯º°¹®ÈÇà»ç¡¯´Â ¿ÀÈÄ 8½Ã±îÁö ¿¬Àå ¿î¿µµÈ´Ù.
