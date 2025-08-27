¡®¾Ö¸¶¡¯ ÀÌÇÏ´Ì ¡°ºÎÁ¶¸®ÇÑ Çö½Ç¿¡ ¸ñ¼Ò¸® ³»¾ß¡±
³ÝÇÃ¸¯½º ½Ã¸®Áî ¡®¾Ö¸¶¡¯ÀÇ ÁÖ¿¬ ¹è¿ì ÀÌÇÏ´Ì(42)´Â Áö³ 24ÀÏ µÑÂ° µþÀ» Ãâ»êÇÏ±â Á÷Àü±îÁö ¸¸»èÀÇ ¸öÀ¸·Î ÀÛÇ° È«º¸¿¡ ¸ÅÁøÇß´Ù. Áö³ 19ÀÏ È»óÀ¸·Î ¸¸³ ±×´Â ¡°¡®¾Ö¸¶¡¯°¡ ¹«»çÈ÷ ¼¼»ó¿¡ ³ª¿Í °ü°´ÀÇ ¸¶À½¿¡ ¾ÈÂøÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°±× Á¤µµ·Î Àú¿¡°Õ ¾ÖÆ¶ÇÏ°í Â§ÇÏ¸é¼µµ ¹Ý°¡¿î ÀÛÇ°¡±ÀÌ¶ó°í ¹Ì¼Ò¸¦ Áö¾ú´Ù.
ÀÌ ÀÛÇ°¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤ÀÌ ³²´Ù¸¥ ÀÌÀ¯´Â ¹è¿ì¶ó´Â Á÷¾÷ÀÎÀ¸·Î¼, ÀÌ ½Ã´ëÀÇ ¿©¼ºÀ¸·Î¼ °ø°¨ÇÑ ÁöÁ¡ÀÌ ¸¹¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌÇÏ´Ì´Â ¡°80³â´ë ¿©¹è¿ì¿¡ ´ëÇÑ Á¸°æ°ú °¨»ç¸¦ ´ãÀº ÀÛÇ°¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±×ºÐµéÀÌ °è¼Ì±â¿¡ Áö±Ý ¿ì¸®°¡ Á¸ÀçÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¸¶À½À» ´ã¾Æ ¿¬±âÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±Ø Áß ÀÌÇÏ´Ì´Â 1970~80³â´ë À¯ÇàÇÏ´ø ³ëÃâ ¿µÈ·Î ÃÖ°íÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¿Ã¶úÀ¸³ª ¶§·Î ¡®ÀÛÇ°¿¡ ÀÌ¿ë´çÇß´Ù¡¯´Â ¸ð¸ê°¨°ú È¸ÀÇ¸¦ ´À³¢´Â Åé½ºÅ¸ Á¤Èñ¶õÀ» ¿¬±âÇß´Ù. ÀÚ½ÅÀÌ °ÅÀýÇÑ ¿µÈ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ÀÇ ÁÖÀÎ°ø ÀÚ¸®¸¦ ²çÂù ½Å¿¹ ½ÅÁÖ¾Ö(¹æÈ¿¸°)¸¦ °æ°èÇÏ´Ù°¡µµ °ú°Å ÀÚ½Å°ú ´àÀº ±×¸¦ ±â²¨ÀÌ µ½´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. ¼·Î ±àÁ¤Àû ÀÚ±ØÀ» ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ¿¬´ëÇØ °¡´Â °úÁ¤À» ½ÇÁ¦ ¿¬±âÇÏ¸ç ¹æÈ¿¸°°ú ÇÔ²² °Þ¾ú´Ù°í ÀÌÇÏ´Ì´Â ÀüÇß´Ù.
ÀÌÇÏ´Ì´Â ¡°¿¬±âÇÏ´Â ³»³» ¡®³»°¡ 80³â´ë Èñ¶õÀÌ¾ú´Ù¸é Àú·± ¿ë±â¸¦ °®°í °á´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ»±î¡¯ »ý°¢Çß´Ù¡±¸ç ¡°Â§ÇÏ±âµµ, °ø°¨µÇ±âµµ Çß´Ù. Èñ¶õÀº ³»°Ô µ¿°æÀÇ ´ë»ó¡±ÀÌ¶ó°í ÅÐ¾î³ù´Ù. Èñ¶õ°ú ´àÀº ¸éµµ ÀÖ´Ù. ±×´Â ¡°¿©¹è¿ì·Î »ì¸é¼ »ïÅ³ °Ç »ïÅ°Áö¸¸ ºÎ´çÇÔ¿¡ ´ëÇØ¼± Ä§¹¬ÇÏÁö ¾Ê´Â Æí¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¹è¿ì»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼¼»óÀ» »ì¾Æ°¡´Â ¸ðµç ÀÌµéÀÌ ±×·² °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
±Ø Áß ÀÌÇÏ´Ì´Â ´ç½Ã ¡®¼¿ï »çÅõ¸®¡¯¸¦ ¾²´Â ¸»¾¾ºÎÅÍ È·ÁÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ±îÁö 80³â´ë ¿©¹è¿ìÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±×´ë·Î ÀçÇöÇØ³Â´Ù. ±×´Â ¡°¸Ó¸®ºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö ±× ½ÃÀýÀ» ±¸ÇöÇÏ·Á ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç ¡°½Ã´ë±ØÀº »ç±Øº¸´Ù ´õ ¾î·Á¿î °Í °°´Ù. ¸ÖÁö ¾ÊÀº °ú°Å¿©¼ Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÀÌÁú°¨ÀÌ ´À²¸Áú ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
µ¥ºß ÀÌ·¡ Ã³À½ ÂïÀº º£µå½ÅÀº ±×¿¡°Ô µµÀüÀÌ¾ú´Ù. ÀÌÇÏ´Ì´Â ¡°¿¹Àü¿¡µµ ³ëÃâ Á¦¾ÈÀ» ¹ÞÀº ÀûÀÌ ÀÖÁö¸¸ ¿©¼ºÀ» ¼ºÀûÀ¸·Î ¼ÒºñÇÏ´Â °ÍÀÌ ºÒÆíÇØ ¸ø ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±¸é¼ ¡°¡®¾Ö¸¶¡¯¿¡¼´Â ¹«ÇØÇÏ°íµµ °Ç°ÇÏ°Ô ÀÛ¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Èñ¸ÁÀ» ºÃ°í, ±×·¡¼ ´õ °ú°¨ÇÏ°íµµ ÀÚÀ¯·Ó°Ô Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±°í °í¹éÇß´Ù.
ÀÛÇ°ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¿¡ ´ëÇØ¼± ´Ü´ÜÇÑ »ý°¢À» µé·ÁÁá´Ù. ±×´Â ¡°80³â´ë°¡ ´õ Ä¡¿ÇßÀ» ¼ø ÀÖÀ¸³ª Áö±Ýµµ ºÒÇÕ¸®ÇÑ ÀÏÀº ¿©ÀüÈ÷ ÀÏ¾î³´Ù. °¢ÀÚÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼ ÅõÀïÇØ¾ß ÇÒ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°¿ì¸®ÀÇ Çàµ¿ÀÌ ´ÙÀ½ ¼¼´ë¿¡°Ô ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¿À´ÃÀ» »ç´Â ³»°¡ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»¾î ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÇØº¼ ¸¸ÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç