¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü-µ¿¼´ë, Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø À§ÇÑ ¸Â¼Õ...¡®À©À©¡¯ Çù·Â ½Ãµ¿
µ¿¼´ë, ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á, Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ ÀÚ¸³ Áö¿ø È®´ë
¡®±ÂÀª½ºÅä¾î¡¯ È®»ê ¹ÚÂ÷...Àå¾ÖÀÎ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ ±â´ë
¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü(Á¤Çü¼® »óÀÓ´ëÇ¥)°ú ºÎ»ê µ¿¼´ëÇÐ±³(ÀåÁ¦±¹ ÃÑÀå)°¡ 26ÀÏ µ¿¼´ë ÃÑÀå½Ç¿¡¼ Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø°ú ÀÚ¸³ Áö¿øÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ¾ç ±â°üÀº ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÏ°í »çÈ¸Àû ÀÚ¸³À» µ½´Â ¡®±ÂÀª½ºÅä¾î¡¯ È®»ê¿¡ Àû±Ø Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Á¤Çü¼® ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü »óÀÓ´ëÇ¥´Â ÀÎ»ç¸»À» ÅëÇØ ¡°µ¿¼´ëÇÐ±³¿Í Çù·ÂÇÏ°Ô µÅ ¸Å¿ì ±â»Ú´Ù. ÇöÀç ºÎ»ê¿¡´Â ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ 1°³¹Û¿¡ ¾ø¾î ÃÖ¼Ò 20°³ ÀÌ»ó ¼³Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°µ¿¼´ë°¡ µµ¿ÍÁÖ½Ã¸é Å« ÈûÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
Á¤ »óÀÓ´ëÇ¥´Â ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´Ü¼øÇÑ ÀÚ¼± »ç¾÷À» ³Ñ¾î »õ·Î¿î º¹Áö ¸ðµ¨ÀÓÀ» ¿ª¼³Çß´Ù. ±×´Â ¡°Àå¾ÖÀÎµéÀÌ ¹°°ÇÀ» ÀçÈ°¿ëÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ½º½º·Î µ·À» ¹ú°í »îÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£µµ·Ï µ½´Â °ÍÀÌ ±ÂÀª½ºÅä¾îÀÇ ÇÙ½É Á¤½Å¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±³È¸¿Í ¿¬°èÇÏ¿© »ç¾÷À» È®ÀåÇÏ´Â Á¡µµ ¸Å¿ì ÀÇ¹Ì ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°¼·Î Çù·ÂÇØ Àå¾ÖÀÎµé¿¡°Ô À¯ÀÍÀ» ¼±»çÇÏ°í Âü¿©ÇÏ´Â ¸ðµç »ç¶÷¿¡°Ô´Â ±â»ÝÀÌ µÇ´Â »ç¾÷ÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀåÁ¦±¹ µ¿¼´ëÇÐ±³ ÃÑÀå ¶ÇÇÑ ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°úÀÇ Çù·Â¿¡ °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ º¸¿´´Ù. Àå ÃÑÀåÀº ¡°Á¤Çü¼® »óÀÓ´ëÇ¥´ÔÀ» ºñ·ÔÇØ ¸¹Àº ºÐÀÌ ¿ÍÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù. ±ÂÀª½ºÅä¾îÀÇ »ç¾÷ ¾ÆÀÌµð¾î¿¡ ±íÀº °¨¸íÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ±×´Â ¡°¿µ»óÀ» º¸´Ï °¨µ¿ÀûÀÌ´Ù. Àå¾ÖÀÎµéÀÌ ½º½º·Î µ·À» ¹ú°í ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£´Â´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÌ »ç¾÷ÀÌ Á¤¸» ÁÁÀº ¾ÆÀÌµð¾î¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯È÷ Àå ÃÑÀåÀº µ¿¼´ëÇÐ±³°¡ ±âµ¶±³ Á¤½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ÇÐ±³ÀÎ ¸¸Å ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°úÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö¿¡ Àû±Ø ±â¿©ÇÏ°Ú´Ù´Â ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¡°¿ì¸® ÇÐ±³ ±¸¼º¿øµéÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¹°Ç°À» ±âºÎÇÏ°í ÇÐ»ýµéÀÌ Àå¾ÖÀÎµé°ú ÇÔ²² ±ÂÀª½ºÅä¾î¿¡¼ Çù¾÷ÇÒ ¹æ¾ÈÀ» Ã£¾Æº¸°Ú´Ù¡±¸ç ±¸Ã¼ÀûÀÎ ½ÇÃµ °èÈ¹À» Á¦½ÃÇß´Ù.
Àå ÃÑÀåÀº ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í ¸¸³ª ¡°±âµ¶ Á¤½ÅÀ» °¡Áø ¾ç ±â°üÀÌ Çù·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ¸¹´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸® ÇÐ±³ ±¸¼º¿øµéÀÇ Âü¿©¿Í ÇÐ»ýµéÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇØ ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´õ È°¼ºÈµÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù. Á¤ »óÀÓ´ëÇ¥ ¶ÇÇÑ ¡°µ¿¼´ëÇÐ±³¿¡´Â ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ»ýµéµµ ¸¹ÀÌ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌµéÀ» ±ÂÀª½ºÅä¾î¿Í ¿¬°èÇØ Ãë¾÷±îÁö µµ¿ï ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÀÌ·¯ÇÑ Çù·ÂÀÌ ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÏ´Â Àå¾ÖÀÎ°ú Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇØ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ±â´ë°¨À» Ç¥Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú µ¿¼´ëÀÇ ¾÷¹«Çù¾àÀº ºÎ»ê Áö¿ª Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø¿¡ »õ·Î¿î È°·ÂÀ» ºÒ¾î³ÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. ±ÂÀª½ºÅä¾î´Â Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ´Ü¼øÈ÷ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ» ³Ñ¾î »çÈ¸ ±¸¼º¿øÀ¸·Î¼ ´ç´çÇÏ°Ô »ì¾Æ°¥ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç »îÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£µµ·Ï µ½´Â´Ù. ´ëÇÐÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Âü¿©¿Í Áö¿øÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´õ¿í È®»êÇØ Àå¾ÖÀÎ°ú ºñÀå¾ÖÀÎÀÌ ÇÔ²² ¾î¿ì·¯Áö´Â µû¶æÇÑ »çÈ¸¸¦ ¸¸µå´Â µ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ºÎ»ê=±Û¡¤»çÁø Á¤È«ÁØ °´¿ø±âÀÚ jonggyo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç