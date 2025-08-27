½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü-µ¿¼­´ë, Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø À§ÇÑ ¸Â¼Õ...¡®À©À©¡¯ Çù·Â ½Ãµ¿

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:38
¼öÁ¤:2025-08-27 18:40
µ¿¼­´ë, ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°á, Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ ÀÚ¸³ Áö¿ø È®´ë
¡®±ÂÀª½ºÅä¾î¡¯ È®»ê ¹ÚÂ÷...Àå¾ÖÀÎ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ ±â´ë

¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú µ¿¼­´ëÇÐ±³°¡ 26ÀÏ ºÎ»ê µ¿¼­´ë ÃÑÀå½Ç¿¡¼­ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. Á¤Çü¼®(¾ÕÁÙ ¿À¸¥ÂÊ ´Ù¼¸ ¹øÂ°) ¹Ð¾Ë »óÀÓ´ëÇ¥¿Í ÀåÁ¦±¹(¿ÞÂÊ ¿©¼¸ ¹øÂ°) µ¿¼­´ë ÃÑÀåÀÌ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í °ü°èÀÚ¿Í ´ÜÃ¼ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü(Á¤Çü¼® »óÀÓ´ëÇ¥)°ú ºÎ»ê µ¿¼­´ëÇÐ±³(ÀåÁ¦±¹ ÃÑÀå)°¡ 26ÀÏ µ¿¼­´ë ÃÑÀå½Ç¿¡¼­ Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø°ú ÀÚ¸³ Áö¿øÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ¾ç ±â°üÀº ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÏ°í »çÈ¸Àû ÀÚ¸³À» µ½´Â ¡®±ÂÀª½ºÅä¾î¡¯ È®»ê¿¡ Àû±Ø Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.

Á¤Çü¼® ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü »óÀÓ´ëÇ¥´Â ÀÎ»ç¸»À» ÅëÇØ ¡°µ¿¼­´ëÇÐ±³¿Í Çù·ÂÇÏ°Ô µÅ ¸Å¿ì ±â»Ú´Ù. ÇöÀç ºÎ»ê¿¡´Â ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ 1°³¹Û¿¡ ¾ø¾î ÃÖ¼Ò 20°³ ÀÌ»ó ¼³Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°µ¿¼­´ë°¡ µµ¿ÍÁÖ½Ã¸é Å« ÈûÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

Á¤Çü¼® ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü »óÀÓ´ëÇ¥°¡ µ¿¼­´ë¿Í ¾÷¹«Çù¾à¿¡ ¾Õ¼­ ÀÎ»ç¸»À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¤ »óÀÓ´ëÇ¥´Â ¡°µ¿¼­´ëÇÐ±³¿Í Çù·ÂÇÏ°Ô µÅ ¸Å¿ì ±â»Ú´Ù. µ¿¼­´ë°¡ µµ¿ÍÁÖ½Å´Ù¸é ÀÌ »ç¾÷¿¡ Å« ÈûÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Á¤ »óÀÓ´ëÇ¥´Â ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´Ü¼øÇÑ ÀÚ¼± »ç¾÷À» ³Ñ¾î »õ·Î¿î º¹Áö ¸ðµ¨ÀÓÀ» ¿ª¼³Çß´Ù. ±×´Â ¡°Àå¾ÖÀÎµéÀÌ ¹°°ÇÀ» ÀçÈ°¿ëÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ½º½º·Î µ·À» ¹ú°í »îÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£µµ·Ï µ½´Â °ÍÀÌ ±ÂÀª½ºÅä¾îÀÇ ÇÙ½É Á¤½Å¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±³È¸¿Í ¿¬°èÇÏ¿© »ç¾÷À» È®ÀåÇÏ´Â Á¡µµ ¸Å¿ì ÀÇ¹Ì ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°¼­·Î Çù·ÂÇØ Àå¾ÖÀÎµé¿¡°Ô À¯ÀÍÀ» ¼±»çÇÏ°í Âü¿©ÇÏ´Â ¸ðµç »ç¶÷¿¡°Ô´Â ±â»ÝÀÌ µÇ´Â »ç¾÷ÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀåÁ¦±¹ µ¿¼­´ëÇÐ±³ ÃÑÀå ¶ÇÇÑ ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°úÀÇ Çù·Â¿¡ °­ÇÑ ÀÇÁö¸¦ º¸¿´´Ù. Àå ÃÑÀåÀº ¡°Á¤Çü¼® »óÀÓ´ëÇ¥´ÔÀ» ºñ·ÔÇØ ¸¹Àº ºÐÀÌ ¿ÍÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÏ´Ù. ±ÂÀª½ºÅä¾îÀÇ »ç¾÷ ¾ÆÀÌµð¾î¿¡ ±íÀº °¨¸íÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ±×´Â ¡°¿µ»óÀ» º¸´Ï °¨µ¿ÀûÀÌ´Ù. Àå¾ÖÀÎµéÀÌ ½º½º·Î µ·À» ¹ú°í ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£´Â´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÌ »ç¾÷ÀÌ Á¤¸» ÁÁÀº ¾ÆÀÌµð¾î¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀåÁ¦±¹ µ¿¼­´ë ÃÑÀåÀÌ ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú ¾÷¹«Çù¾à¿¡ ¾Õ¼­ ÀÎ»ç¸»À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àå ÃÑÀåÀº ¡°±ÂÀª½ºÅä¾îÀÇ »ç¾÷ ¾ÆÀÌµð¾î¿¡ ±íÀº °¨¸íÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Àå¾ÖÀÎµéÀÌ ½º½º·Î µ·À» ¹ú°í ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£´Â´Ù´Â Á¡¿¡¼­ Á¤¸» ÁÁÀº ¾ÆÀÌµð¾î¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Æ¯È÷ Àå ÃÑÀåÀº µ¿¼­´ëÇÐ±³°¡ ±âµ¶±³ Á¤½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ÇÐ±³ÀÎ ¸¸Å­ ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°úÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ Áö¿ª»çÈ¸ Àå¾ÖÀÎ º¹Áö¿¡ Àû±Ø ±â¿©ÇÏ°Ú´Ù´Â ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¡°¿ì¸® ÇÐ±³ ±¸¼º¿øµéÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¹°Ç°À» ±âºÎÇÏ°í ÇÐ»ýµéÀÌ Àå¾ÖÀÎµé°ú ÇÔ²² ±ÂÀª½ºÅä¾î¿¡¼­ Çù¾÷ÇÒ ¹æ¾ÈÀ» Ã£¾Æº¸°Ú´Ù¡±¸ç ±¸Ã¼ÀûÀÎ ½ÇÃµ °èÈ¹À» Á¦½ÃÇß´Ù.

Àå ÃÑÀåÀº ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í ¸¸³ª ¡°±âµ¶ Á¤½ÅÀ» °¡Áø ¾ç ±â°üÀÌ Çù·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ¸¹´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸® ÇÐ±³ ±¸¼º¿øµéÀÇ Âü¿©¿Í ÇÐ»ýµéÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇØ ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´õ È°¼ºÈ­µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù. Á¤ »óÀÓ´ëÇ¥ ¶ÇÇÑ ¡°µ¿¼­´ëÇÐ±³¿¡´Â ¿Ü±¹ÀÎ ÇÐ»ýµéµµ ¸¹ÀÌ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌµéÀ» ±ÂÀª½ºÅä¾î¿Í ¿¬°èÇØ Ãë¾÷±îÁö µµ¿ï ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÀÌ·¯ÇÑ Çù·ÂÀÌ ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÏ´Â Àå¾ÖÀÎ°ú Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇØ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ±â´ë°¨À» Ç¥Çß´Ù.

Á¤Çü¼®(¿À¸¥ÂÊ) ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü »óÀÓ´ëÇ¥¿Í ÀåÁ¦±¹ µ¿¼­´ë ÃÑÀåÀÌ 26ÀÏ µ¿¼­´ë ÃÑÀå½Ç¿¡¼­ ¾÷¹«Çù¾à¼­¿¡ ¼­¸í ÇÑ µÚ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ¹Ð¾Ëº¹ÁöÀç´Ü°ú µ¿¼­´ëÀÇ ¾÷¹«Çù¾àÀº ºÎ»ê Áö¿ª Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ÁõÁø¿¡ »õ·Î¿î È°·ÂÀ» ºÒ¾î³ÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. ±ÂÀª½ºÅä¾î´Â Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ´Ü¼øÈ÷ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ» ³Ñ¾î »çÈ¸ ±¸¼º¿øÀ¸·Î¼­ ´ç´çÇÏ°Ô »ì¾Æ°¥ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç »îÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£µµ·Ï µ½´Â´Ù. ´ëÇÐÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Âü¿©¿Í Áö¿øÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÂÀª½ºÅä¾î°¡ ´õ¿í È®»êÇØ Àå¾ÖÀÎ°ú ºñÀå¾ÖÀÎÀÌ ÇÔ²² ¾î¿ì·¯Áö´Â µû¶æÇÑ »çÈ¸¸¦ ¸¸µå´Â µ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

ºÎ»ê=±Û¡¤»çÁø Á¤È«ÁØ °´¿ø±âÀÚ jonggyo@kmib.co.kr

