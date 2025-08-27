¡®¾Ö¸¶¡¯ ¾ß¸¸ÀÇ ½Ã´ë, °ßµð°í ¹öÅß¾ß Çß´ø ±×³àµéÀÇ ÅëÄèÇÑ ÀÀÂ¡
ÇÑ±¹ ¿µÈ°è¿¡¼ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯Àº °·ÄÇÑ »óÂ¡ÀÌ´Ù. ³ªÃ¼·Î ¸»À» Åº ¿©ÀÎÀÇ ÀÌ¹ÌÁö·Î ±â¾ïµÇ´Â ÀÛÇ°Àº 1980³â´ë ¿¡·ÎÆ¼½ÃÁò ½Ã´ë¸¦ ¿¾ú´Ù. ÀÌÈÄ Àû³ª¶óÇÑ Å¸ÀÌÆ²ÀÇ ¿¡·Î¿µÈµéÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. ½ºÅ©¸°(Screen)¡¤½ºÆ÷Ã÷(Sports)¡¤¼º(Sex) »ê¾÷À» Àå·ÁÇÑ ÀüµÎÈ¯ Á¤±ÇÀÇ ¡®3S¡¯ Á¤Ã¥ÀÌ ºÒÀ» ÁöÆñ´Ù. ³²¼ºÀÇ ¿å¸Á ÃæÁ·¿¡ ¸ôµÎÇß´ø ´ç´ë ÀÛÇ°µéÀº »ç½Ç»ó ¿©¼º ÂøÃëÀÇ »ê¹°ÀÌ¾ú´Ù.
³ÝÇÃ¸¯½º 6ºÎÀÛ ½Ã¸®Áî ¡®¾Ö¸¶¡¯´Â ±× ¾ß¸¸ÀÇ ½Ã´ë¸¦ ½Å¶öÇÏ°Ô ±î¹ß¸°´Ù. 1982³â °øÀüÀÇ È÷Æ®ÀÛ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ Á¦ÀÛ °úÁ¤À» ¹è°æÀ¸·Î ¿©¼º Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼ºÀûÀ¸·Î ¼ÒºñÇÏ´ø ´ç½Ã Ãæ¹«·Î ¿µÈÆÇÀ» °í¹ßÇÑ´Ù. ´õ ÀÌ»óÀÇ ³ëÃâÀ» °ÅºÎÇÑ ´ç´ë ÃÖ°í ¿©¹è¿ì Á¤Èñ¶õ(ÀÌÇÏ´Ì)°ú ±×°¡ °ÅÀýÇÑ ¾Ö¸¶ºÎÀÎ ¿ªÀ» ¿Àµð¼ÇÀ¸·Î µû³½ ½Å¿¹ ½ÅÁÖ¾Ö(¹æÈ¿¸°)°¡ ¼»çÀÇ Áß½É¿¡ ¼±´Ù.
Ã³À½¿£ ¼·Î °ßÁ¦ÇÏ¸ç ±â½Î¿òÀ» ¹úÀÌ´Â ÁøºÎÇÑ ±¸µµ·Î Ãâ¹ßÇÑ ÀÌµéÀÇ ¼»ç´Â °íÀ§Ãþ ¿¬È¸ Á¢´ëºÎ·Î ºÒ·Á ³ª°£ ÀÚ¸®¿¡¼ ¿ì¿¬È÷ ¸Â´Ú¶ß¸®¸ç ¶æ¹ÛÀÇ ¹ÝÀüÀ» ¸Â°Ô µÈ´Ù. ¹«µµÇÑ ±Ç·ÂÀÇ ºÎÁ¶¸® ¾Æ·¡¼ ÀÚ½ÅµéÀÌ ¾ó¸¶³ª ¿¬¾àÇÑ Á¸ÀçÀÎÁö ±ú´Ý°í µ¿º´»ó·ÃÀ» ´À³¤´Ù. ¿µÈ¸¦ À§ÇØ ¹«½¼ ÀÏÀÌµç ºÒ»çÇÏ´Â ¿Á¤±îÁöµµ µÎ »ç¶÷Àº ¶È ´à¾Ò´Ù.
ÀÛÇ°Àº ÀÌµéÀÇ ¿¬´ë¸¦ ÅëÇØ ÈûÂù ¹Ý°ÝÀ¸·Î ³ª¾Æ°£´Ù. Èñ¶õÀº ¿©¼ºÀ» »ó¾÷ ¼ö´ÜÀ¸·Î¸¸ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Á¦ÀÛ»ç ´ëÇ¥ ±¸ÁßÈ£(Áø¼±±Ô)¿¡°Ô ¸Â¼ ÁÖ¸ÔÀ» ³¯¸®°í ÃÑ±¸±îÁö °Ü´©¸ç Àû±Ø ÀúÇ×ÇÑ´Ù. ÁßÈ£°¡ ÀúÁú½º·¯¿î ÆíÁýÀ¸·Î ¸ÁÄ£ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ ÇÊ¸§À» ÅÂ¿ì·Á´Â Èñ¶õÀÇ Çàµ¿¿£ ÁÖ¾Ö°¡ µ¿ÂüÇÑ´Ù. ¡°¸ð¸ê°¨¿¡¼ Àý ±¸¿øÇØ ÁÖ¼Ì´Âµ¥ ¼±¹è´Ôµµ ±¸¿ø¹ÞÀ¸¼Å¾ßÁÒ¡±¶ó¸é¼.
Èñ¶õ°ú ÁÖ¾Ö°¡ ¸»À» Å¸°í ¼¿ï ±¤È¹® ¼¼Á¾´ë·Î¸¦ ¿ªÁÖÇàÇØ ÁúÁÖÇÏ´Â Àå¸éÀº ÀÛÇ°ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÀÃàÇØ º¸¿©ÁØ´Ù. ´ëÁ¾»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ±Ç·Â¿¡ ¿µÇÕÇÑ ¿µÈ°è ºñ¸®¸¦ Æø·ÎÇÏ°í ÂÑ±â´Â ½Å¼¼°¡ µÈ Èñ¶õÀ» ÁÖ¾Ö°¡ ±¸ÇØ³½ ±× ¼ø°£, °ü°´Àº Ä«Å¸¸£½Ã½º¸¦ ¸Â´Â´Ù. ½Ã´ë¿¡ ¼øÀÀÇÏÁö ¾Ê°í ±â²¨ÀÌ °Å½º¸£´Â ÀÌµéÀ» ÅëÇØ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ ¼Ó ¸» Å¸´Â ÀÌ¹ÌÁö´Â º¸¶õ µíÀÌ Àüº¹µÈ´Ù.
½ÇÁ¦ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ ÁÖ¿¬ÀÌ¾ú´ø ¹è¿ì ¾È¼Ò¿µÀÇ Æ¯º°Ãâ¿¬Àº ´ç´ë ¿©¼º ¹è¿ì¿¡°Ô ¹ÙÄ¡´Â Á¸°æ°ú Çå»ç´Ù. ½Ã»óÀÚ·Î ±ôÂ¦ µîÀåÇÑ ±×´Â ¡°µ¹ÀÌÄÑº¸¸é ¿µ±¤½º·´Áö ¾ÊÀº ³¯µéÀÌ ¾ø¾ú´Ù¡±°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÛÇ° ¼Ó ¡®¾Ö¸¶¡¯´Â ¿µÈÀÇ ÁÖÀÎ°ø¿¡ ¸Ó¹°Áö ¾Ê°í ºÎ´çÇÔ¿¡ ¸Â¼ ÀÚ½ÅÀ» ÁöÄÑ¿Â ¸ðµç ¿©¼ºÀ¸·Î È®´ëµÈ´Ù. ÀÌÇØ¿µ °¨µ¶Àº ¡°¾Ö¸¶¶õ ÀÌ¸§Àº ´Ü¼øÈ÷ ¡®¾Ö¸¶ºÎÀÎ¡¯ ÁÖÀÎ°øÀÇ °³³äÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¿ÀÇØ¿Í Æí°ßÀ» °ßµð¸ç »ì¾Æ³½ ¿©¼ºÀÇ »óÂ¡¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¡®¾Ö¸¶¡¯´Â ±× °ßµõ°ú ¹öÆÀÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¡±¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÛÇ°Àº ¿¡·Î¿µÈ¸¦ Àå·ÁÇÏ¸é¼µµ °·ÂÇÑ ½ÉÀÇ¡¤±ÔÁ¦·Î Ç¥ÇöÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ ¾ï¾ÐÇß´ø ½Ã´ëÀÇ ¾ÆÀÌ·¯´Ï¸¦ ³¯Ä«·Ó°Ô ²¿Áý´Â´Ù. °Ë¿À» ÇÇÇÏ°íÀÚ ÀÛÇ°¸íÀÇ ¸»¸¶(Ø©)¸¦ »ï¸¶(Ø«)·Î ¹Ù²Û ½ÇÈ ±â¹ÝÀÇ ¿¡ÇÇ¼Òµå´Â Çê¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
¸»ÅõºÎÅÍ ²Ù¹Ò, ÀÇ»ó±îÁö ±× ½ÃÀýÀ» ¿Ïº®È÷ ÀçÇöÇÑ ¹è¿ìµéÀÇ È£¿¬°ú ÀÌ °¨µ¶ÀÇ ¼¶¼¼ÇÑ ¿¬ÃâÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù. È°¡°¡ ±×¸° ±ØÀå °£ÆÇ, Ãæ¹«·Î »ç¶û¹æÀÌ¾ú´ø Ã»¸Æ ´Ù¹æ °°Àº °ø°£ ÀçÇöÀº 80³â´ë Ãæ¹«·Î¸¦ »ý»ýÈ÷ ºÒ·¯³½´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç