ÀÎÇüÅ» ¾´ ¿©¼º, ¾ç¼Õ¿¡ Èä±â¡¦ ¸¶Æ®¼ ¼Õ´Ôµé À§Çù
°æ³² °ÅÁ¦ÀÇ ÇÑ ´ëÇü¸¶Æ®¿¡¼ ÀÎÇüÅ»À» ¾´ 20´ë ¿©¼ºÀÌ ¾ç¼Õ¿¡ Èä±â¸¦ µç Ã¤ ¼Õ´ÔµéÀ» À§ÇùÇÏ´Â »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
°æ³² °ÅÁ¦°æÂû¼´Â °ø°øÀå¼Ò Èä±â¼ÒÁöÁË ÇøÀÇ·Î 20´ë ¿©¼º A¾¾¸¦ Ã¼Æ÷ÇØ Á¶»ç ÁßÀÌ¶ó°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. A¾¾´Â Áö³ 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã23ºÐÂë °ÅÁ¦½Ã ¿ÁÆ÷µ¿ ¼ÒÀç ´ëÇü¸¶Æ®¿¡¼ ¡®°í¾çÀÌ ÀÎÇüÅ»¡¯À» Âø¿ëÇÑ Ã¤ ¾ç¼Õ¿¡ Èä±â¸¦ µé°í ¼Õ´ÔµéÀ» À§ÇùÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
°æÂûÀÌ È®º¸ÇÑ CCTV¿¡ µû¸£¸é A¾¾´Â ÀÎÇüÅ»À» ¾´ Ã¤·Î ¸¶Æ®¿¡ µé¾î¼± µÚ Èä±â¸¦ Çã°ø¿¡ ÈÖµÎ¸£°í °¡ÆÇ´ë¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ´Â µî À§ÇùÀûÀÎ Çàµ¿À» º¸¿´´Ù. ÀÚ½ÅÀ» ÀúÁöÇÏ·Á´Â ¸¶Æ® Á÷¿øµé¿¡°Ô Èä±â¸¦ Á¤¸éÀ¸·Î µç Ã¤ ´Ù°¡°¡°Å³ª, ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø ¾ÆÀÌµéÀ» À§ÇùÇÏ±âµµ Çß´Ù. A¾¾´Â Èä±â¸¦ »çÀü¿¡ ÁØºñÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿ÇÑ °æÂûÀº A¾¾¸¦ Á¦¾ÐÇÑ µÚ ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷Çß´Ù. °æÂûÀº Á¶»ç °úÁ¤¿¡¼ A¾¾¿¡°Ô Á¤½Å º´·ÂÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ°í °Á¦ ÀÔ¿ø Á¶Ä¡Çß´Ù.
°æÂûÀº Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÑ µÚ »ç°ÇÀ» °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç