¿À´ÃÀÇ ³¯¾¾ - ¿ÀÈÄ (2025³â 08¿ù 27ÀÏ)

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:31
8¿ù 27ÀÏ ¼ö¿äÀÏ, ¿ÀÈÄ ³¯¾¾ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ ½Ã°£ ÇöÀç ÀÏºÎ Áö¹æ¿¡ Æø¿°ÁÖÀÇº¸°¡ ¹ßÈ¿ÁßÀÔ´Ï´Ù.

´ëºÎºÐ Áö¹æÀÌ ±¸¸§ÀÌ ¸¹°í, °æ±â³²ºÎ¡¤È£³² Áö¹æÀº ¸¼Àº ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, °­¿ø Áö¹æÀº Èå¸° ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇöÀç ±â¿ÂÀº ¼­¿ï 32µµ, ÀÎÃµ 30µµ, ¼ö¿ø 31µµ, ÃáÃµ 32µµ, °­¸ª 26µµ, Ã»ÁÖ 31µµ, ´ëÀü 31µµ, ÀüÁÖ 31µµ, ±¤ÁÖ 32µµ, ´ë±¸ 34µµ, ºÎ»ê 31µµ, Á¦ÁÖ 30µµ ÀÔ´Ï´Ù.

³»ÀÏ ¾ÆÄ§±â¿ÂÀº ¼­¿ï 25.0µµ, ÀÎÃµ 23.0µµ, ¼ö¿ø 23.0µµ, ÃáÃµ 22.0µµ, °­¸ª 23.0µµ, Ã»ÁÖ 24.0µµ, ´ëÀü 23.0µµ, ÀüÁÖ 24.0µµ, ±¤ÁÖ 24.0µµ, ´ë±¸ 24.0µµ, ºÎ»ê 24.0µµ, Á¦ÁÖ 26.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.

ÀÌ»ó ³¯¾¾¿´½À´Ï´Ù.

¿þ´õº¿ ±âÀÚ

¡Ø ÀÌ ±â»ç´Â ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ °³¹ßÇÑ ±â»ó´º½º Àü¿ë ÀÎ°øÁö´É ·Îº¿ ¡®¿þ´õº¿¡¯ÀÌ ±â»óÃ» µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Åä´ë·Î ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ ¾÷±×·¹ÀÌµå¸¦ ÅëÇØ ´õ¿í Ç³ºÎÇÑ ³»¿ë°ú Á¤È®ÇÑ ¹®ÀåÀ» ´ã¾Æ °¡°Ú½À´Ï´Ù.

