ÇÐ¿ø¿¬ÇÕÈ¸Àå ¡°ÇÐ±³ ¼±»ý, ÇÐ¿ø °­»çº¸´Ù ½Ç·Â ¶³¾îÁ®¡± ¹ß¾ð ³í¶õ

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:30
¼öÁ¤:2025-08-27 18:28
±³¿ø´ÜÃ¼, Áï°¢ ¹Ý¹ß¡¦»ç°ú ¿ä±¸

ÀÌÀ¯¿ø ÇÑ±¹ÇÐ¿øÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ È¸Àå. À¯Æ©ºê Ã¤³Î 'ÇÑ±¹ÇÐ¿øÃÑ¿¬ÇÕÈ¸' Ä¸Ã³.

ÀÌÀ¯¿ø ÇÑ±¹ÇÐ¿øÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ È¸ÀåÀÌ ÇÐ±³ ±³»ç°¡ ÇÐ¿ø °­»çº¸´Ù ½Ç·ÂÀÌ ¶³¾îÁø´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ±¸¼³¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ±³¿ø´ÜÃ¼µéÀº ÀÏÁ¦È÷ ¼º¸íÀ» ³»°í »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀÌ È¸ÀåÀº Áö³­ 22ÀÏ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ¡®´Ãº½ÇÐ±³, ÁöÀÚÃ¼¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼±ÅÃ ±³À° È®´ë¹æ¾È¡¯ Åä·ÐÈ¸¿¡ Âü¼®ÇØ ¡°¼ÒºñÀÚµéÀÌ ¼±ÅÃÇÒ ¶§ ÇÐ±³ ¼±»ý´ÔµéÀÌ ÇÐ¿ø ¼±»ý´Ôµéº¸´Ù ½Ç·ÂÀÌ ¶³¾îÁö´Â °Íµµ »ç½Ç ¾Æ´Ï³Ä¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ È¸ÀåÀº ¡°(°ú°Å) ÃÊµîÇÐ±³ ¼±»ý´ÔÀº ¿©ÀÚ¿¡°Ô ¾ÈÁ¤Àû Á÷¾÷À¸·Î 1À§¿´´Ù. ±×·±µ¥ ÃÖ±Ù ±³´ë °æÀï·üÀº ÇüÆí¾øÀÌ ³·¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌÁ¦´Â ±³»ç°¡ ¡®3D(Èûµé°í(Difficult), ´õ·´°í(Dirty), À§ÇèÇÑ(Dangerous))¡¯ ¾÷Á¾À¸·Î µé¾î°¡°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ È¸ÀåÀÇ ÀÌ°°Àº ¹ß¾ðÀÌ µÚ´Ê°Ô È®»êÇÏ¸ç ³í¶õÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ±³¿ø´ÜÃ¼´Â ÀÌ È¸Àå¿¡°Ô »ç°ú¸¦ ÃË±¸Çß´Ù. ÇÑ±¹±³¿ø´ÜÃ¼ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸´Â 27ÀÏ ¡°±³»çÀÇ ½Ç·ÂÀÌ ÇÐ¿ø °­»çº¸´Ù ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â ÀÌ È¸ÀåÀÇ ¸»Àº °ø±³À°ÀÇ °¡Ä¡, ±³»çÀÇ Á¸Àç ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¸ôÀÌÇØ¿Í Ã¶ÇÐÀÇ ºÎÀç¿¡¼­ ºñ·ÔµÈ ¹ß¾ðÀ¸·Î ¸Å¿ì À¯°¨½º·´´Ù¡±¸ç ¡°±³»ç ÆïÈÑ¿Í ÀÚ±à½É ÈÑ¼ÕÀÌ ½É°¢ÇÑ ¸¸Å­ Áï°¢ »ç°úÇÒ °ÍÀ» ÃË±¸ÇÑ´Ù¡±°í ¼º¸í¹®À» ³Â´Ù.

Àü±¹ÃÊµî±³»ç³ëµ¿Á¶ÇÕµµ ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ ±³»ç ÀüÃ¼ÀÇ Àü¹®¼º°ú ¸í¿¹¸¦ ¸ð¿åÇÏ´Â ¸Á¾ðÀÌ¸ç, ±³À°ÀÇ º»ÁúÀ» ±Ùº»ÀûÀ¸·Î ¿ÀÇØÇÑ ¹ß¾ð¡±ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù. ±×·¯¸é¼­ ¡°±³À°ºÎ¿Í ±³À°Ã»Àº »ç±³À° ´ÜÃ¼ È¸ÀåÀÇ ±³»ç ÆïÈÑ ¹ß¾ðÀ» ¿Ü¸éÇÑ Ã¤ Ä§¹¬ÇØ¼­´Â ¾È µÈ´Ù¡±¸ç °ü°è±â°üÀÇ ´ëÀÀÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.

Àü±¹±³Á÷¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ(Àü±³Á¶) ¶ÇÇÑ Àü³¯ ¡°°ø±³À°À» ¼ÒºñÀÚ°¡ ¼±ÅÃÇÏ´Â ´Ü¼ø »óÇ°À¸·Î ÀÎ½ÄÇÏ´Â Ãµ¹ÚÇÑ ±³À°Ã¶ÇÐ¿¡ ±âÃÊÇÑ ¹ß¾ð¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

±Ç¹ÎÁö ±âÀÚ 10000g@kmib.co.kr

