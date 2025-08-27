ÀÎÃµ´ë µ¶¸³¿îµ¿»ç¿¬±¸¼Ò, Á¦14Â÷ µ¶¸³À¯°øÀÚ 230¸í Æ÷»ó½ÅÃ»¼³¸íÈ¸

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

제14차 독립유공자 230명 포상신청설명회

입력:2025-08-27 17:29
제14차 독립유공자 포상신청설명회. 인천대 제공

±¤º¹È¸¡¤ÀÎÃµ´ëÇÐ±³¡¤¼­¿ï½Ã °øµ¿ ÁÖÃÖ ¡®Á¦14Â÷ µ¶¸³À¯°øÀÚ Æ÷»ó½ÅÃ»¼³¸íÈ¸¡¯°¡ 27ÀÏ ¼­¿ï½ÃÃ» 3Ãþ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ¿­·È´Ù.

ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ±èÀçÁø ¼­¿ï½Ã º¹Áö±âÈ¹°ü, ÀüÁ¾È£ ±¹°¡º¸ÈÆºÎ ¼­¿ïÁö¹æº¸ÈÆÃ»Àå, ±è´ëÇÏ ±¤º¹È¸¼­¿ï½ÃÁöºÎÀå, ÀÌÅÂ·æ ÀÎÃµ´ë µ¶¸³¿îµ¿»ç¿¬±¸¼ÒÀåÀ» ºñ·ÔÇØ µ¶¸³À¯°øÀÚ ÈÄ¼Õ 30¿©¸í µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

±è ±âÈ¹°üÀº °³È¸»ç¿¡¼­ ¡°¼­¿ïÀº ³ª¶ó ÀÒÀº ¹ÎÁ·ÀÇ °íÅë ¼Ó¿¡¼­µµ µ¶¸³À» ÇâÇÑ ¿­¸ÁÀÌ °¡Àå ¶ß°Ì°Ô Å¸¿Ã¶ú´ø µµ½Ã¿´°í, ÀÌ¹ø µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹ß±¼°ú Æ÷»ó ½ÅÃ»Àº ±×ºÐµéÀÇ ÀÌ¸§À» ¿ª»çÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¿Ã¸®°í ÈÄ¼Õ°ú ½Ã¹Îµé¿¡°Ô µ¶¸³Á¤½ÅÀ» ÀÌ¾îÁÖ´Â ¼ÒÁßÇÑ °è±â°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±¹°¡º¸ÈÆºÎ, ±¤º¹È¸, ÇÐ°è¿Í ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇØ µ¶¸³¿îµ¿°¡ÀÇ ¾÷ÀûÀ» Ã£¾Æ ÀçÁ¶¸íÇÏ°í ±¤º¹ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ´õ¿í ³Î¸® È®»ê½ÃÅ³ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Àü Ã»ÀåÀº °Ý·Á»ç¸¦ ÅëÇØ ¡°±¹°¡º¸ÈÆºÎ°¡ µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹ß±¼°ú Æ÷»ó ¾÷¹«¸¦ ÇØ¿À°í ÀÖÁö¸¸ Æ¯È÷ »õ Á¤ºÎ µé¾î µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹ß±¼¿¡ °¢º°ÇÑ °ü½ÉÀ» ½ñ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¼­¿ï½Ã¿¡¼­ ±¤º¹ 80ÁÖ³â °è±â·Î Áö³­ÇØºÎÅÍ ÁØºñÇÏ°í ³»³â±îÁö ¼­¿ï Ãâ½Å µ¶¸³À¯°øÀÚ¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°Ú´Ù´Â Æ¯º°±âÈ¹À» ÇÑ °ÍÀº ¸Å¿ì ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ°í ´ë´ÜÇÑ ±âÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±è ÁöºÎÀåÀº ¡°±¤º¹È¸´Â ±¹¸³ÀÎÃµ´ëÇÐ±³¿Í ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¸ÎÀº ÀÌÈÄ ²ÙÁØÈ÷ µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹ß±¼°ú Æ÷»ó½ÅÃ»À» ÇØ ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î 1³â ´õ ¼­¿ï Ãâ½Å µ¶¸³À¯°øÀÚ¸¦ ¹ß±¼ÇÏ¿© Æ÷»ó½ÅÃ»ÇÏ´Â ÀÏÀ» °è¼ÓÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ ¼ÒÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø¿¡ Æ÷»óÀ» ½ÅÃ»ÇÑ ºÐ Áß¿¡ Æ¯È÷ µ¸º¸ÀÌ´Â ºÐÀº °æ¼ººÎ Ã¢½Åµ¿ Ãâ½ÅÀ¸·Î ÆòºÏ Á¤ÁÖ ¿À»êÇÐ±³ ±³»ç¿´´ø ¹ÚÇöÈ¯(ÚÓúçüº) Áö»çÀÎµ¥, ±×´Â 1919³â 2¿ù ¿À»êÇÐ±³ ¼³¸³ÀÚ ÀÌ½ÂÈÆ(ì°ã°ý¹¡¤º»¸í ìÙüº)¿¡°Ô ¼­¿ï¿¡¼­ Á¾±³ ÁöµµÀÚµéÀÇ ºñ¹Ð¸ðÀÓÀÌ ÀÖÀ½À» ÀüÇØÁá°í 1919³â 6¿ù ´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ »ç·áÆíÂùÀ§¿ø°ú ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ ±â°üÁö ¡®µ¶¸³¡¯ÀÇ ±âÀÚ·Î È°¾àÇßÀ¸¸ç ¾ÈÃ¢È£(äÌóãûÇ)ÀÇ Èï»ç´Ü ÀÚ¸Å´ÜÃ¼·Î ¼ö¾çµ¿¿ìÈ¸¸¦ ¼³¸³ÇØ È°¾àÇÏ´Ù ºÙÀâÇô 4³â¿© ¿Á°í¸¦ °ÞÀº ºÐ¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°¹ÚÀÎ¼±(ÚÓìÒà¼) Áö»ç´Â °æ¼ººÎ °¡È¸µ¿ Ãâ½ÅÀ¸·Î 1932³â 9¿ù ¡®°æ¼ºÀû»ö³ëµ¿Á¶ÇÕÁØºñÀ§¿øÈ¸¡¯¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ´Ù ºÙÀâÇô 1934³â Â¡¿ª 2³â(ÁýÇàÀ¯¿¹ 4³â)ÀÇ ¿Á°í¸¦ °Þ°í, 1936³â¿¡ ÁÂÀÍ ÃâÆÇ¹° °£ÇàÀ» ÇùÀÇÇÏ´Ù°¡ ºÙÀâÇô ¿À·£ ½É¹® ³¡¿¡ 1939³â Â¡¿ª 3³â(±¸·ù 600ÀÏ)ÀÌ ¼±°íµÅ ¸¹Àº °íÃÊ¸¦ °ÞÀº ºÐ¡±ÀÌ¶ó°í ºÎ¿¬Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ¡°Æ¯È÷ ¿À·£ ±¸·ù»ýÈ° ³¡¿¡ ¸é¼Ò³ª ¹«ÁË ÆÇ°áÀ» ¹ÞÀº °æ¿ì´Â Æ÷»óµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀÌ ¶ÇÇÑ Â¡¿ªÇü°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Æ÷»óÇÏ±â¿¡ ÇÐ»ýÀÌ³ª »çÈ¸ÁÖÀÇ È°µ¿°¡µéÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ¸¹ÀÌ Æ÷»óµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ¹ø Æ÷»ó½ÅÃ» µ¶¸³À¯°øÀÚ¸¦ º¸¸é ¹ÝÀÏÈ°µ¿À» ÇÏ´Ù Ä¡¾ÈÀ¯Áö¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ¿Á°í¸¦ °ÞÀº 108¸í, ¹ÝÁ¦±¹ÁÖÀÇ È°µ¿°¡ 77¸í, ÀÇº´ 14¸í, 3¡¤1µ¶¸³¸¸¼¼½ÃÀ§ÀÚ 10¸í, 6¡¤10¸¸¼¼¡¤ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ ÀÚ±ÝÁö¿ø µî 21¸í µî ÃÑ 230¸íÀÌ´Ù. ÀÌ·Î½á ÀÎÃµ´ë µ¶¸³¿îµ¿»ç¿¬±¸¼Ò°¡ 2019³âºÎÅÍ 14Â÷·Ê ±¹°¡º¸ÈÆºÎ¿¡ Æ÷»óÀ» ½ÅÃ»ÇÑ µ¶¸³À¯°øÀÚ´Â ¸ðµÎ 5481¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù.

인천=김민 기자

