°æ±âµµ±³À°Ã», °í±³ÇÐÁ¡Á¦ °ø°£Á¶¼º 49±³ ¼±Á¤
¾à 350¾ï ¿ø ÅõÀÔÇØ ÇÐ½À°ø°£ ±¸Ãà
°æ±âµµ±³À°Ã»Àº 2026ÇÐ³âµµ °í±³ÇÐÁ¡Á¦ ¾ÈÂøÀ» À§ÇØ ÃÑ 49±³¸¦ ¡®ÇÐ±³ °ø°£Á¶¼º»ç¾÷¡¯ ´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
µµ±³À°Ã»Àº ¾à 350¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇØ ÇÐ»ý ¼±ÅÃ Áß½ÉÀÇ ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÇÐ½À°ø°£À» ±¸ÃàÇÏ°í, 1´Ü°è »ç¾÷À» ¸¶¹«¸®ÇÑ µÚ 2027³âºÎÅÍ´Â 2´Ü°è Áö¿ø»ç¾÷À¸·Î È®´ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø »ç¾÷ ´ë»óÀº ÀÏ¹Ý°è°í 41±³, Á÷¾÷°è°í 8±³·Î, ¼ö¿ø¡¤¼º³²¡¤±¸¸®³²¾çÁÖ¡¤ÀÇÁ¤ºÎ µî 16°³ Áö¿ªÀÇ ÀÏ¹Ý°è°í¿Í ºÎÃµ¡¤±ºÆ÷ÀÇ¿Õ¡¤¾È¾ç°úÃµ¡¤°í¾ç µî 8°³ Áö¿ªÀÇ Á÷¾÷°è°í°¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ±³À°ºÎ º¸Åë±³ºÎ±ÝÀÌ Áö¿øµÇ´Â ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ¡®2022 °³Á¤ ±³À°°úÁ¤¡¯¿¡ µû¶ó ÇÐ»ýÀÌ °ú¸ñÀ» ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í, ÀÚ±âÁÖµµÀû ÇÐ½ÀÀ» Áö¿øÇÏ´Â °ø°£À» ¸¸µå´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù.
µµ±³À°Ã»Àº ÇÐ±³º° °ø°£Á¶¼º °úÁ¤¿¡¼ ´Ü¼ø ±³½Ç ¸®¸ðµ¨¸µ¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í °æ±â°øÀ¯ÇÐ±³, °æ±â¿Â¶óÀÎÇÐ±³ µî°ú ¿¬°èÇØ ½ÇÁ¦ È°¿ëµµ°¡ ³ôÀº ´Ù¸ñÀû °ø°£À¸·Î Á¶¼ºÇÑ´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¿ë·üÀ» ³ôÀÌ°í ¿¹»ê ÁýÇàÀÇ È¿À²¼ºÀ» °ÈÇÏ°Ú´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ±×°£ ¼®¸é º¸À¯, ³»Áø ¼º´É ¹ÌÈ®º¸ µî ¿ÜºÎ ¿äÀÎÀ¸·Î »ç¾÷ ÃßÁøÀÌ Áö¿¬µÇ¾ú´ø ÀÏºÎ ÇÐ±³°¡ È¯°æ °³¼±À¸·Î »ç¾÷ ´ë»ó¿¡ »õ·Ó°Ô Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ´çÃÊ »ç¾÷ ÃßÁøÀ» °¡·Î¸·´ø ¾ÈÀü ¹®Á¦°¡ ÇØ¼ÒµÇ¸é¼ °ø°£ Çõ½ÅÀ» È®´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀÌ ¸¶·ÃµÈ °ÍÀÌ´Ù.
µµ±³À°Ã»Àº ÀÌ¹ø 2026³â ´ë»ó±³ ¼±Á¤À¸·Î Áö³ 5³â°£ 1´Ü°è·Î ÃßÁøÇØ ¿Â °í±³ÇÐÁ¡Á¦ ÇÐ±³ °ø°£Á¶¼º»ç¾÷À» ÀÏ´Ü¶ôÇß´Ù. ÀÌ¾î 2027³â ÀÌÈÄ¿¡´Â ¡®¼ºÀåÁö¿ø 2´Ü°è »ç¾÷¡¯À» ÅëÇØ ¡ã±³À°°úÁ¤ °£ ¿¬°è ¼ö¾÷ ¡ã°³¹æÇü ´Ù±â´É °øµ¿ ÇÐ½À ¡ãÀÎ°øÁö´É(AI) ±â¹ÝÀÇ µðÁöÅÐ ÇÐ½À°ø°£ ¡ãÇÐ½À°ø°£ÀÇ À¯¿¬¼º Á¦°í µî ¹Ì·¡Çü ±³À°È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
µµ±³À°Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°³»ºÎ ±âÀÚÀç È®ÃæÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°Å³ª °ø°£ Àç±¸¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Å¼³ÇÐ±³±îÁö Áö¿ø ¹üÀ§¸¦ ³ÐÇô, ÀÚ±âÁÖµµ ÇÐ½ÀÀÌ °¡´ÉÇÑ ±³½Ç°ú ¸ÂÃãÇü ÇÐ½ÀÈ¯°æ Á¶¼º¿¡ ³ª¼³ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°2022³âºÎÅÍ Ã¼°èÀûÀ¸·Î ÁØºñÇØ ¿Â °í±³ÇÐÁ¡Á¦ Á¤Ã¥ÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÇöÀå¿¡ »Ñ¸®³»¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÐ±³ °ø°£ º¯È »ç¾÷À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
