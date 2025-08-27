½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°áÀº ÃÖ±Ù ÀÎÃµ¿¡¼ ¿¸° APEC È¸ÀÇ¿¡¼ ÈÀÌÆ®¹ÙÀÌ¿À ºÐ¾ß¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î Àü½Ã¿¡ Âü°¡Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡¼ ½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°áÀº ÀÚ»çÀÇ ÇÙ½É ±â¼úÀÎ ¹ÙÀÌ¿À¸Å½º ±â¹Ý »ýºÐÇØ¼º ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÄÄÆÄ¿îµù ±â¼ú°ú CNF(³ª³ë¼¿·ê·Î¿À½º) ºÐ»ê ±â¼úÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇØ¾ç»ýºÐÇØ¼º ºÎÇ¥, Full PHA ±â¹Ý 3D ÇÁ¸°ÆÃ ÇÊ¶ó¸àÆ®, Ä©¼Ö ¹× Ä¿Æ®·¯¸® µî ´Ù¾çÇÑ »ýÈ°¿ëÇ°À» ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â ½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°á ´Üµ¶ÀÌ ¾Æ´Ñ Çù·Â»ç ¹× °ü°è»ç¿ÍÀÇ µ¿¹Ý Âü¿©¸¦ ÅëÇØ ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù. KCL ¿¡ÄÚÀÚ¿ø¼øÈ¯¼¾ÅÍ´Â ÇØ¾ç»ýºÐÇØ¼º ¼ÒÀçÀÇ ¼º´ÉÀ» ½ÇÈ¯°æ¿¡¼ °ËÁõÇÏ´Â ½ÇÁõ Å×½ºÆ®¿Í ÇØ¾ç»ýºÐÇØ ½ÃÇèÀ» Áö¿øÇÏ¸ç ±â¼ú ½Å·Ú¼ºÀ» ³ô¿´´Ù. ¶ÇÇÑ CJ Á¦ÀÏÁ¦´çÀº PHA ¿ø·á¸¦ °ø±ÞÇÏ°í ½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°á°ú ÇÔ²² ÇØ¾ç»ýºÐÇØ¼º ºÎÇ¥ °øµ¿°³¹ßÀ» ÃßÁøÇÏ´Â ÇÑÆí, CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀÇ µ¶ÀÚ ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÈ Full PHA ÇØ¾ç»ýºÐÇØ¼º »¡´ë¸¦ °ø°³ÇÏ¿© ¸¹Àº ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¾Æ¿ï·¯ CJ HDC biosolÀº °í¼Ó °¡°øÀÌ °¡´ÉÇÑ High Speed PLA¸¦ Àü½ÃÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ºÏ¹Ì½ÃÀå ÁøÃâÀ» ¸ð»öÇÏ´Â Çù¾÷ °¡´É¼ºÀ» ¼Ò°³ÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù. µ¿¼ºÄÉ¹ÌÄÃ ¿ª½Ã ÀÌ¹ø Àü½Ã¿¡ ÇÔ²² Âü¿©ÇØ, ¹ßÆ÷ PLA(EPLA) ¼ÒÀç¸¦ Àû¿ëÇÑ ÄÄÆ÷½ºÅÍºí ºñµåÆû ¹× ºÎÇ¥¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç ÈÀÌÆ®¹ÙÀÌ¿À »ýÅÂ°è È®»ê¿¡ ±â¿©Çß´Ù.
½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°á °ü°èÀÚ´Â "ÀÌ¹ø APEC È¸ÀÇ Àü½Ã´Â ÈÀÌÆ®¹ÙÀÌ¿À »ê¾÷ÀÇ ±¹Á¦Àû Çù·Â °¡´É¼ºÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶æ±íÀº ÀÚ¸®¿´´Ù. Çù·Â»çµé°ú ÇÔ²² ±¹³»¿¡¼ ÃàÀûÇÑ ±â¼ú·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇÏ°í, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ »ê¾÷ ÀüÈ¯¿¡ ¾ÕÀå¼°Ú´Ù"°í ¾ð±ÞÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ¡°ÀÌ¹ø Àü½Ã¸¦ ÅëÇØ ½ºÆ©µð¿À´Ù½Ã¹°°áÀº ±Û·Î¹ú ÆÄÆ®³Êµé°úÀÇ ±³·ù¸¦ È®´ëÇÏ¸ç »ýºÐÇØ¼º ¼ÒÀç »ýÅÂ°è ±¸Ãà ¹× »ó¿ëÈ¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³¾ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
