ºÎ»ê½Ã, ³ª°¡»çÅ°Çö°ú °ü±¤¡¤±³·ù Çù·Â ¹æ¾È ¸ð»ö
10¿ù ¿¡¾îºÎ»ê ºÎÁ¤±âÆí 8Â÷·Ê ¿îÇ×
¾ç µµ½Ã ÀÚ¿¬¡¤¹®È À¯»ç¼º °Á¶
ÇÑÀÏ ±¹±³Á¤»óÈ 60ÁÖ³â Çù·Â ´ÙÁü
ºÎ»ê½Ã¿Í ÀÏº» ³ª°¡»çÅ°ÇöÀÌ ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×À» °è±â·Î °ü±¤¡¤±³·ù Çù·Â È®´ë¿¡ ³ª¼±´Ù.
ºÎ»ê½Ã´Â 26ÀÏ ¿ÀÈÄ ºÎ»ê½ÃÃ»¿¡¼ ¼ºÈñ¿± ¹Ì·¡Çõ½ÅºÎ½ÃÀå°ú ³ª°¡»çÅ°Çö ¹Ù¹Ù À¯ÄÚ ºÎÁö»ç µî ´ëÇ¥´ÜÀÌ ¸¸³ª ¾ç Áö¿ª °£ ±³·ù¡¤Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¸¸³²Àº Áö³ÇØ ºÎ»ê-³ª°¡»çÅ°Çö ¿ìÈ£Çù·Âµµ½Ã Ã¼°á 10ÁÖ³âÀ» ±â³äÇÑ ´Ù¾çÇÑ Çà»ç¿¡ ÀÌ¾î, ±³·ù È°¼ºÈ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¾çÃøÀº Æ¯È÷ °ü±¤ ºÐ¾ß Çù·Â°ú ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ× ÇöÈ²À» °øÀ¯Çß´Ù.
¼º ºÎ½ÃÀåÀº ¡°³ª°¡»çÅ°ÇöÀº ºÎ»êÀÇ ¿À·£ ¿ìÈ£Çù·Âµµ½Ã·Î, ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÚ¿¬°ú ¿ª»çÀû Àå¼Ò¸¦ °¡Áø ¸Å·ÂÀûÀÎ Áö¿ª¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°10¿ùºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â ¿¡¾îºÎ»ê ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×À» °è±â·Î °ü±¤ ±³·ù°¡ È°¹ßÇØÁö±æ Èñ¸ÁÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ºñÁþºÎ»êÆÐ½º, ¡®Æä½ºÆ¼¹ú ½Ã¿ù¡¯ µî ºÎ»êÀÇ ´Ù¾çÇÑ °ü±¤ Á¤Ã¥À» ¼Ò°³Çß´Ù.
¿¡¾îºÎ»êÀÇ ºÎ»ê-³ª°¡»çÅ° ºÎÁ¤±âÆíÀº ¿À´Â 10¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 11ÀÏ±îÁö ÃÑ 8Â÷·Ê ¿îÇ×ÇÑ´Ù.
¹Ù¹Ù À¯ÄÚ ºÎÁö»ç´Â ¡°ºÎ»êÀº ±¹Á¦¿µÈÁ¦·Îµµ Àß ¾Ë·ÁÁø µµ½Ã¡±¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×ÀÌ Á÷Ç× ³ë¼± °³¼³·Î ÀÌ¾îÁ® ½Ã¹ÎµéÀÌ ´õ¿í Æí¸®ÇÏ°Ô ¿Õ·¡ÇÏ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í È´äÇß´Ù. ¶Ç ¡°ºÎ»êÀº »ê°ú ¹Ù´Ù, ¹Ù¶÷ÀÌ ¸¹Àº ÀÚ¿¬È¯°æÀÌ ³ª°¡»çÅ°¿Í À¯»çÇÏ´Ù¡±¸ç ¾ç µµ½Ã °£ ±³·ù È®´ë¸¦ Èñ¸ÁÇß´Ù.
¼º ºÎ½ÃÀåÀº ¡°ºÎ»êÀÇ ÀÚ¸Å¡¤¿ìÈ£µµ½ÃÀÎ ³ª°¡»çÅ°¿ÍÀÇ È°¹ßÇÑ ±³·ù´Â ¸Å¿ì ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ÀÏ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ÃÇØ ÇÑÀÏ ±¹±³ Á¤»óÈ 60ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ÀÏº» ÁÖ¿ä µµ½Ãµé°ú Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ²ÙÁØÈ÷ ¸ð»öÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
