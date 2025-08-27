½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ºÎ»ê½Ã, ³ª°¡»çÅ°Çö°ú °ü±¤¡¤±³·ù Çù·Â ¹æ¾È ¸ð»ö

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:13
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

10¿ù ¿¡¾îºÎ»ê ºÎÁ¤±âÆí 8Â÷·Ê ¿îÇ×
¾ç µµ½Ã ÀÚ¿¬¡¤¹®È­ À¯»ç¼º °­Á¶
ÇÑÀÏ ±¹±³Á¤»óÈ­ 60ÁÖ³â Çù·Â ´ÙÁü

26ÀÏ ºÎ»ê½ÃÃ» ±¹Á¦ÀÇÀü½Ç¿¡¼­ ¼ºÈñ¿± ºÎ»ê½Ã ¹Ì·¡Çõ½ÅºÎ½ÃÀå(¿À¸¥ÂÊ)°ú ¹Ù¹Ù À¯ÄÚ ÀÏº» ³ª°¡»çÅ°Çö ºÎÁö»ç°¡ ±³·ù Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇÑ µÚ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù./ºÎ»ê½Ã Á¦°ø

ºÎ»ê½Ã¿Í ÀÏº» ³ª°¡»çÅ°ÇöÀÌ ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×À» °è±â·Î °ü±¤¡¤±³·ù Çù·Â È®´ë¿¡ ³ª¼±´Ù.

ºÎ»ê½Ã´Â 26ÀÏ ¿ÀÈÄ ºÎ»ê½ÃÃ»¿¡¼­ ¼ºÈñ¿± ¹Ì·¡Çõ½ÅºÎ½ÃÀå°ú ³ª°¡»çÅ°Çö ¹Ù¹Ù À¯ÄÚ ºÎÁö»ç µî ´ëÇ¥´ÜÀÌ ¸¸³ª ¾ç Áö¿ª °£ ±³·ù¡¤Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø ¸¸³²Àº Áö³­ÇØ ºÎ»ê-³ª°¡»çÅ°Çö ¿ìÈ£Çù·Âµµ½Ã Ã¼°á 10ÁÖ³âÀ» ±â³äÇÑ ´Ù¾çÇÑ Çà»ç¿¡ ÀÌ¾î, ±³·ù È°¼ºÈ­ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¾çÃøÀº Æ¯È÷ °ü±¤ ºÐ¾ß Çù·Â°ú ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ× ÇöÈ²À» °øÀ¯Çß´Ù.

¼º ºÎ½ÃÀåÀº ¡°³ª°¡»çÅ°ÇöÀº ºÎ»êÀÇ ¿À·£ ¿ìÈ£Çù·Âµµ½Ã·Î, ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÚ¿¬°ú ¿ª»çÀû Àå¼Ò¸¦ °¡Áø ¸Å·ÂÀûÀÎ Áö¿ª¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°10¿ùºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â ¿¡¾îºÎ»ê ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×À» °è±â·Î °ü±¤ ±³·ù°¡ È°¹ßÇØÁö±æ Èñ¸ÁÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ºñÁþºÎ»êÆÐ½º, ¡®Æä½ºÆ¼¹ú ½Ã¿ù¡¯ µî ºÎ»êÀÇ ´Ù¾çÇÑ °ü±¤ Á¤Ã¥À» ¼Ò°³Çß´Ù.

¿¡¾îºÎ»êÀÇ ºÎ»ê-³ª°¡»çÅ° ºÎÁ¤±âÆíÀº ¿À´Â 10¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 11ÀÏ±îÁö ÃÑ 8Â÷·Ê ¿îÇ×ÇÑ´Ù.

¹Ù¹Ù À¯ÄÚ ºÎÁö»ç´Â ¡°ºÎ»êÀº ±¹Á¦¿µÈ­Á¦·Îµµ Àß ¾Ë·ÁÁø µµ½Ã¡±¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø ºÎÁ¤±âÆí ¿îÇ×ÀÌ Á÷Ç× ³ë¼± °³¼³·Î ÀÌ¾îÁ® ½Ã¹ÎµéÀÌ ´õ¿í Æí¸®ÇÏ°Ô ¿Õ·¡ÇÏ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í È­´äÇß´Ù. ¶Ç ¡°ºÎ»êÀº »ê°ú ¹Ù´Ù, ¹Ù¶÷ÀÌ ¸¹Àº ÀÚ¿¬È¯°æÀÌ ³ª°¡»çÅ°¿Í À¯»çÇÏ´Ù¡±¸ç ¾ç µµ½Ã °£ ±³·ù È®´ë¸¦ Èñ¸ÁÇß´Ù.

¼º ºÎ½ÃÀåÀº ¡°ºÎ»êÀÇ ÀÚ¸Å¡¤¿ìÈ£µµ½ÃÀÎ ³ª°¡»çÅ°¿ÍÀÇ È°¹ßÇÑ ±³·ù´Â ¸Å¿ì ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ÀÏ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ÃÇØ ÇÑÀÏ ±¹±³ Á¤»óÈ­ 60ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ÀÏº» ÁÖ¿ä µµ½Ãµé°ú Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ²ÙÁØÈ÷ ¸ð»öÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
À±ÀÏ¼± ±âÀÚ
»çÈ¸2ºÎ
À±ÀÏ¼± ±âÀÚ
841
Á¤È®ÇÏ°Ô º¸°í ±Í´ã¾Æµè°ÚÀ¸¸ç, °â¼ÕÇÑ ¸¶À½À¸·Î Á¤Á÷ÇÏ°Ô ¾²°Ú½À´Ï´Ù. I realize that. I'll do my best.
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶