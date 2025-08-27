½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÇÑ´ö¼ö Àü ÃÑ¸® ¿µÀå½É»ç Á¾·á¡¦¼­¿ï±¸Ä¡¼Ò¿¡¼­ ´ë±â

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:12
¼öÁ¤:2025-08-27 18:03
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

±¸¼Ó ¿©ºÎ ÀÌ¸£¸é ¿À´Ã ¹ã °áÁ¤µÉ µí

À±¼®¿­ Àü ´ëÅë·É ³»¶õ ÇàÀ§ ¹æÁ¶ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ 27ÀÏ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ¸¶Ä£ µÚ ´ë±â Àå¼ÒÀÎ ¼­¿ï±¸Ä¡¼Ò·Î ÀÌµ¿ÇÏ±â À§ÇØ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Ã»»ç¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸® ±¸¼ÓÀü ÇÇÀÇÀÚ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)ÀÌ 27ÀÏ Á¾·áµÆ´Ù.

°á°ú´Â ÀÌ¸£¸é ÀÌ³¯ ¹ã ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¹ý¹«ºÎ È£¼ÛÂ÷¸¦ Å¸°í ¼­¿ï³²ºÎ±¸Ä¡¼Ò·Î ÀÌµ¿, °á°ú¸¦ ±â´Ù¸®°Ô µÈ´Ù.

¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Á¤Àç¿í ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐºÎÅÍ ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀå½ÇÁú½É»çÀ» ¿­°í ±¸¼Ó ¼ö»ç ÇÊ¿ä¼ºÀ» ½É¸®Çß´Ù. ½É»ç´Â ÈÞÁ¤ ½Ã°£À» Æ÷ÇÔÇØ 3½Ã°£25ºÐ°¡·® ÁøÇàµÆ´Ù.

ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ½É»ç Á÷ÈÄ ¡®¿À´Ã ¾î¶² Á¡À» ÁÖ·Î ¼Ò¸íÇß³ª¡¯ ¡®°è¾öÀ» Á¤´çÈ­ÇÏ±â À§ÇØ ±¹¹«À§¿øµéÀ» ¼ÒÁýÇß´Â°¡¡¯ µî ±âÀÚµé Áú¹®À» ¹Þ¾ÒÁö¸¸, ´äÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ È£¼ÛÂ÷¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

Æ¯°ËÆÀÀº ½É»ç¿¡ 54ÆäÀÌÁö ºÐ·®ÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸¼­¿Í 362ÂÊ ºÐ·®ÀÇ ÀÇ°ß¼­, PPT ÀÚ·á 160Àå, CCTV ¿µ»ó µîÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ÇøÀÇ ¹× ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼º ¼Ò¸íÇÏ´Â µ¥ ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.

À±¼®¿­ Àü ´ëÅë·É ³»¶õ ÇàÀ§ ¹æÁ¶ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ 27ÀÏ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ¸¶Ä£ µÚ ´ë±â Àå¼ÒÀÎ ¼­¿ï±¸Ä¡¼Ò·Î ÀÌµ¿ÇÏ±â À§ÇØ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Ã»»ç¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â À§Áõ °ü·Ã ³»¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ ÇøÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ºÎÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¡®Á¦1 ±¹°¡±â°ü¡¯ÀÌÀÚ, ´ëÅë·É µ¶ÁÖ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â ±¹¹«ÃÑ¸®·Î¼­ À±¼®¿­ Àü ´ëÅë·É ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸·Áö ¸øÇÏ°í ¹æÁ¶ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Çå¹ý°ú Á¤ºÎÁ¶Á÷¹ý¿¡ µû¸£¸é ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ¸íÀ» ¹Þ¾Æ ÇàÁ¤ °¢ºÎ¸¦ ÅëÇÒÇÏ°í, ÇàÁ¤±â°üÀÇ ÀåÀ» ÁöÈÖ¡¤°¨µ¶ÇÑ´Ù. ±¹¹æºÎ Àå°üÀÌ³ª ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀÇ °è¾ö ¼±Æ÷ °ÇÀÇ ¶ÇÇÑ ±¹¹«ÃÑ¸®¸¦ °ÅÃÄ ´ëÅë·É¿¡°Ô ÇÏ°Ô µÅ ÀÖ´Ù. ±¹¹«È¸ÀÇ ¿ª½Ã ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ºÎÀÇÀå ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â´Ù.

Æ¯°ËÆÀÀº Á¦ÇåÇå¹ý ÃÊ¾ÈÀ» ÀÛ¼ºÇÑ À¯Áø¿À Àü ¹ýÁ¦Ã³ÀåÀÌ ¡®´ëÅë·ÉÀÇ µ¶ÁÖ¸¦ ¸·±â À§ÇØ ±¹È¸ ½ÂÀÎÀ» °ÅÃÄ ÃÑ¸®¸¦ ÀÓ¸íÇÏµµ·Ï Çß´Ù¡¯°í ¹àÈù Á¡ µîÀ» ±Ù°Å·Î Çå¹ý»ó ¸í½ÃÀûÀÎ ±ÔÁ¤ÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ±ÇÇÑ ³²¿ëÀ» °ßÁ¦ÇÒ ¸¶¶¥ÇÑ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.

´ëÅë·ÉÀÌ ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾öÀ» ¼±ÅÃÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ±¹È¸ µ¿ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ÀÓ¸íµÈ ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ÀÌ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.

Æ¯°ËÆÀÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ °è¾ö ¼±Æ÷ Àü ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁýÀ» °ÇÀÇÇÑ °Íµµ °è¾öÀ» ¸·À¸·Á°í ÇÑ °Ô ¾Æ´Ñ ÀýÂ÷»ó ÇÕ¹ýÀûÀÎ ¿Ü°üÀ» °®Ãß±â À§ÇÑ Â÷¿øÀÌ¾ú´Ù¸ç ±¸¼Ó¿µÀå¿¡ ±âÀçÇß´Ù.

ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ÃÖÃÊ °è¾ö ¼±Æ÷¹®ÀÇ ¹ý·üÀûÀÎ °áÇÔÀ» º¸¿ÏÇÏ±â À§ÇØ »çÈÄ ¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼ºÇÏ°í Æó±âÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ¡®°è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù¡¯´Â ÃëÁö·Î Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿Í ±¹È¸ µî¿¡¼­ À§ÁõÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.

¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶