ÇÑ´ö¼ö Àü ÃÑ¸® ¿µÀå½É»ç Á¾·á¡¦¼¿ï±¸Ä¡¼Ò¿¡¼ ´ë±â
±¸¼Ó ¿©ºÎ ÀÌ¸£¸é ¿À´Ã ¹ã °áÁ¤µÉ µí
ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸® ±¸¼ÓÀü ÇÇÀÇÀÚ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)ÀÌ 27ÀÏ Á¾·áµÆ´Ù.
°á°ú´Â ÀÌ¸£¸é ÀÌ³¯ ¹ã ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¹ý¹«ºÎ È£¼ÛÂ÷¸¦ Å¸°í ¼¿ï³²ºÎ±¸Ä¡¼Ò·Î ÀÌµ¿, °á°ú¸¦ ±â´Ù¸®°Ô µÈ´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Á¤Àç¿í ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐºÎÅÍ ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀå½ÇÁú½É»çÀ» ¿°í ±¸¼Ó ¼ö»ç ÇÊ¿ä¼ºÀ» ½É¸®Çß´Ù. ½É»ç´Â ÈÞÁ¤ ½Ã°£À» Æ÷ÇÔÇØ 3½Ã°£25ºÐ°¡·® ÁøÇàµÆ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ½É»ç Á÷ÈÄ ¡®¿À´Ã ¾î¶² Á¡À» ÁÖ·Î ¼Ò¸íÇß³ª¡¯ ¡®°è¾öÀ» Á¤´çÈÇÏ±â À§ÇØ ±¹¹«À§¿øµéÀ» ¼ÒÁýÇß´Â°¡¡¯ µî ±âÀÚµé Áú¹®À» ¹Þ¾ÒÁö¸¸, ´äÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ È£¼ÛÂ÷¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ½É»ç¿¡ 54ÆäÀÌÁö ºÐ·®ÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸¼¿Í 362ÂÊ ºÐ·®ÀÇ ÀÇ°ß¼, PPT ÀÚ·á 160Àå, CCTV ¿µ»ó µîÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ÇøÀÇ ¹× ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼º ¼Ò¸íÇÏ´Â µ¥ ÃÑ·ÂÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â À§Áõ °ü·Ã ³»¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ ÇøÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ºÎÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¡®Á¦1 ±¹°¡±â°ü¡¯ÀÌÀÚ, ´ëÅë·É µ¶ÁÖ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â ±¹¹«ÃÑ¸®·Î¼ À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸·Áö ¸øÇÏ°í ¹æÁ¶ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Çå¹ý°ú Á¤ºÎÁ¶Á÷¹ý¿¡ µû¸£¸é ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ¸íÀ» ¹Þ¾Æ ÇàÁ¤ °¢ºÎ¸¦ ÅëÇÒÇÏ°í, ÇàÁ¤±â°üÀÇ ÀåÀ» ÁöÈÖ¡¤°¨µ¶ÇÑ´Ù. ±¹¹æºÎ Àå°üÀÌ³ª ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀÇ °è¾ö ¼±Æ÷ °ÇÀÇ ¶ÇÇÑ ±¹¹«ÃÑ¸®¸¦ °ÅÃÄ ´ëÅë·É¿¡°Ô ÇÏ°Ô µÅ ÀÖ´Ù. ±¹¹«È¸ÀÇ ¿ª½Ã ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ºÎÀÇÀå ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº Á¦ÇåÇå¹ý ÃÊ¾ÈÀ» ÀÛ¼ºÇÑ À¯Áø¿À Àü ¹ýÁ¦Ã³ÀåÀÌ ¡®´ëÅë·ÉÀÇ µ¶ÁÖ¸¦ ¸·±â À§ÇØ ±¹È¸ ½ÂÀÎÀ» °ÅÃÄ ÃÑ¸®¸¦ ÀÓ¸íÇÏµµ·Ï Çß´Ù¡¯°í ¹àÈù Á¡ µîÀ» ±Ù°Å·Î Çå¹ý»ó ¸í½ÃÀûÀÎ ±ÔÁ¤ÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ±ÇÇÑ ³²¿ëÀ» °ßÁ¦ÇÒ ¸¶¶¥ÇÑ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.
´ëÅë·ÉÀÌ ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾öÀ» ¼±ÅÃÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ±¹È¸ µ¿ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ÀÓ¸íµÈ ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ÀÌ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ °è¾ö ¼±Æ÷ Àü ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁýÀ» °ÇÀÇÇÑ °Íµµ °è¾öÀ» ¸·À¸·Á°í ÇÑ °Ô ¾Æ´Ñ ÀýÂ÷»ó ÇÕ¹ýÀûÀÎ ¿Ü°üÀ» °®Ãß±â À§ÇÑ Â÷¿øÀÌ¾ú´Ù¸ç ±¸¼Ó¿µÀå¿¡ ±âÀçÇß´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ÃÖÃÊ °è¾ö ¼±Æ÷¹®ÀÇ ¹ý·üÀûÀÎ °áÇÔÀ» º¸¿ÏÇÏ±â À§ÇØ »çÈÄ ¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼ºÇÏ°í Æó±âÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¡®°è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù¡¯´Â ÃëÁö·Î Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿Í ±¹È¸ µî¿¡¼ À§ÁõÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
