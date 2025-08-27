Æ÷Ç×½Ã, »ê¾÷¡¤ÁÖ°Å¡¤º¹Áö ÅëÇÕ Á¤Ã¥ ÃßÁø
5³â°£ 500È£ 1000¿øÁÖÅÃ, 2030³â±îÁö 3500È£ °ø±Þ °èÈ¹
POBATT µµ½É ÀÌÂ÷ÀüÁö °øÀ¯Ä·ÆÛ½º·Î Àü¹® ÀÎ·Â ¾ç¼º
°æºÏ Æ÷Ç×½Ã°¡ Ã»³âÀ» ºñ·ÔÇØ ¸ðµç ¼¼´ë°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Á¤ÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÅëÇÕ ÁÖ°Åº¹ÁöÁ¤Ã¥À» ÃßÁøÇÑ´Ù.
ÀÌ°´ö Æ÷Ç×½ÃÀåÀº 27ÀÏ ½ÃÃ» ºê¸®ÇÎ·ë¿¡¼ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿°í ¡°»ê¾÷¡¤ÁÖ°Å¡¤º¹Áö°¡ À¶ÇÕµÈ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ µµ½Ã ¹ßÀü ¸ðµ¨À» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç Ã»³â ÁÖ°Å ¾ÈÁ¤°ú ±¸µµ½É Àç»ý, ¹Ì·¡»ê¾÷ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â À¶ÇÕÇü ÅëÇÕÁÖ°Åº¹Áö »ç¾÷À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Á¤Ã¥ÀÇ 3´ë ÇÙ½É »ç¾÷Àº 1000¿øÁÖÅÃ °ø±Þ, ºó °Ç¹°À» È°¿ëÇÑ »ó»ý ÀÓÂ÷¡¤ÀÓ´ë ÃßÁø, POBATT µµ½É ÀÌÂ÷ÀüÁö °øÀ¯Ä·ÆÛ½º Á¶¼ºÀÌ´Ù.
1000¿øÁÖÅÃÀº 19¼¼ ÀÌ»ó 45¼¼ ÀÌÇÏ ¹«ÁÖÅÃ Ã»³â°ú ½ÅÈ¥ºÎºÎÀÇ Áö¿ª Á¤ÂøÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ÇÏ·ç 1000¿ø, ¿ù 3¸¸¿øÀÇ ÀÓ´ë·á¿¡ °ø±ÞÇÑ´Ù. LH ÀÓ´ëÁÖÅÃÀ» Àç¸ÅÀÔÇØ ¿î¿µÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î, ¿ÃÇØ 100È£¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 5³â°£ 500È£±îÁö È®´ëÇÑ´Ù.
ÀÌ¾î 2´Ü°è´Â ½ÅÈ¥ºÎºÎ¡¤´ÙÀÚ³à¡¤±Ù·ÎÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î 1800È£, 3´Ü°è´Â ´ÙÀÚ³à¡¤°í·ÉÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î 1200È£¸¦ °ø±ÞÇØ 2030³â±îÁö ÃÑ 3500È£ÀÇ »ý¾ÖÁÖ±âº° ¸ÂÃãÇü °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀ» ¸¶·ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±¸µµ½É È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ¡®»ó»ý ÀÓÂ÷¡¤ÀÓ´ë¡¯ »ç¾÷µµ ÃßÁøÇÑ´Ù. ºó °Ç¹°À» Ã¢¾÷ ÀÎÅ¥º£ÀÌÆÃ ·¹Áö´ø½º, ½Å»ê¾÷ ÀÎ·Â¾ç¼º ±³À°¼¾ÅÍ, º¹ÇÕ¿¹¼úÃÌ¡¤Ã¢ÀÛ ·¹Áö´ø½º µîÀ¸·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÄÑ Ã»³â Ã¢¾÷°ú ¹®È È°µ¿ °ÅÁ¡À¸·Î À°¼ºÇÑ´Ù.
ÀÌ¸¦ ÅëÇØ Ã»³â ³×Æ®¿öÅ© Çü¼º°ú »ó¾÷¡¤¹®È ±â¹Ý È®ÃæÀ» µ¿½Ã¿¡ ÀÌ²ø°Ú´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
¶Ç ÀÌÂ÷ÀüÁö »ê¾÷ µî ¹Ì·¡ Àü·«»ê¾÷°ú ¿¬°èÇÑ ¡®POBATT µµ½É °øÀ¯Ä·ÆÛ½º¡¯µµ ±¸ÃàÇÑ´Ù.
Áö¿ª ´ëÇÐÀÌ ¸ðµÎ Âü¿©ÇÏ´Â °øÀ¯ ÇÃ·§Æû ±â¹ÝÀÇ ÀÌÂ÷ÀüÁö ±³À°ÀåÀ» µµ½É¿¡ Á¶¼ºÇØ Áö¿ª Æ¯È »ê¾÷°ú ¿¬°èÇÑ Àü¹® ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ¸·Î ±¹³»¿Ü Ãë¾÷ °æÀï·ÂÀ» ³ô¿©³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² Ã»³â 1ÀÎ °¡±¸ÀÇ ºÎµ¿»ê Áß°³¼ö¼ö·á¡¤ÀÌ»çºñ Áö¿ø, ¹Î°ü Çù·Â Áý¼ö¸® ÇÁ·ÎÁ§Æ® µî ¸ÂÃãÇü ÁÖ°Åº¹Áö Áö¿øµµ È®´ëÇÑ´Ù.
ÀÌ°´ö Æ÷Ç×½ÃÀåÀº ¡°Ã»³â°ú ½ÅÈ¥ºÎºÎ°¡ ¾È½ÉÇÏ°í Á¤ÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ°í, ¸ðµç ½Ã¹ÎÀÌ Æ÷Ç×¿¡¼ÀÇ »îÀ» ÀÚºÎ½ÉÀ¸·Î ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Æ÷Ç×=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
