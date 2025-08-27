¡°ÀÌÁ¨ ÇÙ°¡Á·µµ Èçµé¸®³ª¡¦¡± ±¸ÇØÁà ¿ì¸®Áý
¼öµµ±ÇÀÇ ÇÑ ´ëÇü±³È¸ Çùµ¿¸ñ»çÀÎ ±è¹Ì°æ(°¡¸í¡¤42)¾¾. À§¾Æ·¡·Î ¾ð´Ï¿Í ³²µ¿»ýÀÌ ÀÖÁö¸¸, ±è¾¾°¡ °¡Á·ÀÌ¶ó ¿©±â´Â ÀÌ´Â ºÎ¸ð´Ô°ú 5°³¿ù µÈ À¯±â°ß ¡®³ª³ª¡¯±îÁö´Ù. ±×´Â ¡°10¿©³â Àü µ¶¸³ÇÏ¸é¼ºÎÅÍ ÀÚ¿¬½º·´°Ô °¡Á·µé°ú °Å¸®°¡ ¸Ö¾îÁ³´Ù¡±¸ç ¡°°¢ÀÚ ¹Ù»Ú´Ï±î ¼³³¯ÀÌ³ª Ãß¼® ¿Ü¿£ ¸¸³¯ ½Ã°£µµ ¾ø°í, ¿ÀÈ÷·Á ÀÚÁÖ ¸¸³ª´Â Ä£±¸µéÀÌ ´õ °¡±î¿î »çÀÌ¡±¶ó°í Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÅõÀâÀ» ¶Ù´Âµ¥ Á÷Àå¿¡¼± À°¾ÆÈÞÁ÷µµ 3°³¿ù¹Û¿¡ ¸ø ¾²°Ô ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¸¶ÈçÀÌ ³ÑÀº µÚºÎÅÏ °áÈ¥µµ Æ÷±âÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¤¹Ì¿µ(°¡¸í¡¤25)¾¾¿¡°Ôµµ °¡±î¿î °¡Á·Àº ¾ö¸¶»ÓÀÌ´Ù. ±×´Â ¡°ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÀÌÈ¥ÇÑ µÚ ¾Æ¹öÁö¿Í´Â ¶³¾îÁ® »ì¾Æ »ç½Ç»ó °¡Á·À¸·Î ´À³¢Áö ¾Ê´Â´Ù¡±¸ç ¡°¾ð´Ï´Â ÀÏ ¶§¹®¿¡ ¹Ù»Ú°í, ¼öÇè»ýÀÎ µ¿»ý°úµµ ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇÑ ¹ø ¹ä ¸Ô±âµµ ½±Áö ¾Ê´Ù¡±°í Çß´Ù. ´ë½Å ±×´Â ´ëÀÎ °ü°è ´ëºÎºÐÀ» ±³È¸ °øµ¿Ã¼ ¾È¿¡¼ ¸Î°í ÀÖ´Ù. Á¤¾¾´Â ¡°Áö³ÇØ ±³È¸ ´Ü±â¼±±³¸¦ ´Ù³à¿À¸é¼ Ã»³âºÎ °øµ¿Ã¼¿¡ Á¤ÂøÇß´Ù¡±¸ç ¡°¸ÅÁÖ ¸¸³ª¸é¼ ±íÀº °í¹ÎÀ» ³ª´©´Â ±³È¸ Ã»³âµéÀÌ ¿ÀÈ÷·Á °¡Á·Ã³·³ ´À²¸Áö°ï ÇÑ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌµéÀÌ ÀüÇÑ °¡Á· ¹üÀ§ÀÇ Ãà¼Ò´Â Åë°è·Îµµ È®ÀÎµÈ´Ù. ÇÑ±¹¸®¼Ä¡ ¡®2025 °¡Á·ÀÎ½ÄÁ¶»ç¡¯¸¦ º¸¸é Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °¡Á·ÀÇ ¹üÀ§°¡ Á¼¾ÆÁö´Â °æÇâÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. Áö³ÇØ ´äº¯°ú °ßÁà ÃÌ¼ö¿Í °ü°è¾øÀÌ ¸ðµç °ü°è¿¡¼ ¡®¿ì¸® °¡Á·¡¯ÀÌ¶õ ÀÀ´ä·üÀÌ ³·¾ÆÁø °Í. ¡°¾îµð±îÁö ¿ì¸® °¡Á·ÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Â°¡¡±¶õ Áú¹®¿¡ ÀÚ³à(82%) ¹è¿ìÀÚ(82%) ºÎ¸ð(81%) °°Àº Á÷°è°ü°è»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹è¿ìÀÚÀÇ ºÎ¸ð(58%) Ä£Á¶ºÎ¸ð(46%) ¿ÜÁ¶ºÎ¸ð(43%) ¹Ý·Áµ¿¹°(21%) µî °ü°è¿¡¼ °¡Á·À¸·Î ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ ÁÙ¾ú´Ù(±×·¡ÇÈ ÂüÁ¶). ÀÌ °°Àº °¨¼Ò Çö»óÀº Àü ¼¼´ë¿¡ °ÉÃÄ ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÀ´äÀÚ °³°³ÀÎÀÇ °¡Á· ¹üÀ§´Â ¿¬·É´ë°¡ ³·¾ÆÁú¼ö·Ï Á¼¾Ò´Ù. 20¡¤30¼¼´ë¿¡¼ ¡°¿ì¸® °¡Á·¡±ÀÌ¶ó´Â ÀÀ´äÀÌ 40´ë ÀÌ»óº¸´Ù ³ôÀº °ü°è´Â ÃÑ 14°¡Áö º¸±â Áß ºÎ¸ð, ÇüÁ¦ÀÚ¸Å¿Í ÇÔ²² ¹Ý·Áµ¿¹°ÀÌ À¯ÀÏÇß´Ù. 20¡¤30¼¼´ë´Â Á¶ºÎ¸ð´Ô°ú ºñµîÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î ¹Ý·Áµ¿¹°À» ´õ °¡±î¿î °¡Á·À¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
Á¶»ç¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÌµ¿ÇÑ ÆÀÀåÀº 27ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°2022³â ÀÌÈÄ Ç÷¿¬¿¡¼ Á¤¼Àû À¯´ë Áß½ÉÀ¸·Î °¡Á· ¹üÀ§ÀÇ ÀçÆíÀÌ ºü¸£°Ô ÁøÇàµÇ°í ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø Á¶»ç¿¡¼ È®ÀÎµÈ °¡Á· ÇØÃ¼ Çö»óÀÌ ÀÏ½ÃÀûÀÎ Çö»óÀÎÁö ¾ÕÀ¸·Îµµ °¡¼ÓÈÇÒÁö´Â ÃßÀÌ¸¦ ÁöÄÑº¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ºÐ¼®Çß´Ù.
°¡Á·ÀÇ ÀÇ¹Ì°¡ ºü¸£°Ô Ãà¼ÒµÇ´Â Çö½Ç¿¡ ¸Â¼ ÇÑ±¹±³È¸´Â °¡Á¤ »ç¿ªÀ» °ÈÇÏ¸ç ÇØ¹ýÀ» ¸ð»öÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼¿ï ¿©ÀÇµµÄ§·Ê±³È¸(±¹¸íÈ£ ¸ñ»ç)´Â ÆÄ´õ¿ÍÀÌÁî(¾Æ¹öÁö) ¸¶´õ¿ÍÀÌÁî(¾î¸Ó´Ï) ¸Þ¸®ÁöÄÚ½º(ºÎºÎ) °áÈ¥¿¹ºñÇÐ±³(½ÅÈ¥ºÎºÎ) µî Àü¹æÀ§Àû ÈÆ·Ã °úÁ¤À» ¿î¿µÇÑ´Ù. ±³È¸ °¡Á¤»ç¿ªÀ» ¸ÃÀº ¹®¼ºÁø ºÎ¸ñ»ç´Â ¡°°¡Á¤Àº ÇÏ³ª´ÔÀÌ ÀÎ°£¿¡°Ô ÁÖ½Å ÃÖÃÊÀÇ ±â°üÀÌÀÚ ÃÖÈÄÀÇ º¸·çÀÎµ¥ ±Þ¼ÓÈ÷ ÇØÃ¼µÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ºÎ¸ð¸¦ ÅëÇÑ ½Å¾Ó ±³À°ÀÌ ±Ùº»ÀûÀÎ ÇØ°áÃ¥ÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇØ ºÎ¸ð ÈÆ·Ã¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºñ½ÁÇÑ ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» °¡Áø ´Ù¸¥ ±³È¸µéµµ Àú¸¶´ÙÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î °¡Á¤ È¸º¹¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Ù. °æ±âµµ ÇÏ³²±³È¸(¹æ¼ºÀÏ ¸ñ»ç)´Â ´ÙÀ½ ´Þ 2ÀÏºÎÅÍ 12ÁÖ¿¡ °ÉÃÄ ¡®°Ç°ÇÑ °¡Á·¡¯À» ÁÖÁ¦·Î »ó´ã¾ÆÄ«µ¥¹Ì¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. °ÀÇ ÁÖÁ¦·Î´Â ¡®ºÎºÎ °ü°è È¸º¹¡¯ ¡®ºÎ¸ð¿Í ÀÚ³àÀÇ °Ç°ÇÑ ¾ÖÂø¡¯ ¡®°¡Á· Ä¡·á¡¯ ¡®°¡Á¤ »ó´ã¡¯ µîÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
ºÎ»ê ¼ö¿µ·Î±³È¸(ÀÌ±ÔÇö ¸ñ»ç)´Â °¡Á¤¿¹¹è°¡ °¡Á¤À» ÁöÅ°´Â ±Ù°£ÀÌ¶ó º¸°í 2022³âºÎÅÍ 2³â°£ ¡®±³È¸¿¡¼ °¡Á¤¿¹¹è¡¯¸¦ ¿î¿µÇß´Ù. ÇÑ ´Þ¿¡ ÇÑ ¹ø ¿¹¹è´ç¿¡ ¸ð¿© °¡Á¤¿¡¼ ¿¹¹èÇÏ´Â ¿ä·ÉÀ» ¹è¿ì°í ½Ç½ÀÇÏµµ·Ï Çß´Ù. ÀÌÃ¢¼± °¡Á¤»ç¿ª ÃÑ°ý ºÎ¸ñ»ç´Â ¡°2³â°£ÀÇ ÈÆ·ÃÀ¸·Î °¡Á¤¿¹¹è ÀÎÅ¥º£ÀÌÆÃÀÌ¶õ ¼Ò±âÀÇ ¸ñÀûÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÇöÀç´Â °¡Á¤¿¹¹è »ç¿ªÀ» °¢ ºÎ¼·Î ÀÌ¾çÇÑ »óÅÂ¡±¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÇö¼º ¼Õµ¿ÁØ ±âÀÚ sage@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç