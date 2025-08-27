¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
16¼¼ ¾Ö´ý, »ç¸Á Àü±îÁö ÃªGPT ´ëÈ
Áö³ÇØ ÇÃ·Î¸®´Ù¼µµ 14¼¼ ±Ø´Ü ¼±ÅÃ
Á¤º¸ Ãëµæ ³Ñ¾î ½É¸®Ä¡·á»ç ¿ªÇÒ±îÁö
Àü¹®°¡µé ¡°Ãªº¿, À§±â »óÈ² ´ëÀÀ ¸øÇØ¡±
¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ ÃªGPT µî ¹ü¿ëÇü Ãªº¿À» Á¤º¸¸¦ ¾ò´Â ¼ö´ÜÀ» ³Ñ¾î Á¤¼ÀûÀ¸·Î ±â´î ¼ö ÀÖ´Â ´ë»óÀ¸·Î »ïÀ¸¸é¼ ¿ì·ÁÇß´ø ÀÏµéÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ÀÖ´Ù. 16¼¼ ¾Æµé ¾Ö´ý ·¹ÀÎÀ» ÀÒÀº ºÎ¸ð´Â ÃªGPT°¡ ¾ÆµéÀ» Á×À½À¸·Î ¸ô°í °¬´Ù¸ç ¿ÀÇÂ AI¸¦ ÃÖ±Ù °í¼ÒÇß´Ù. Áö³ÇØ¿¡µµ ÇÃ·Î¸®´ÙÀÇ ÇÑ ¾î¸Ó´Ï°¡ 14¼¼ ¾ÆµéÀÌ Ãªº¿ ¡®Ä³¸¯ÅÍAI¡¯¿Í Á¤¼ÀûÀ¸·Î ¹ÐÂøÇÑ µÚ ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃÀ» Çß´Ù¸ç È¸»ç¸¦ »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ´º¿åÅ¸ÀÓ½º(NYT)¿¡ µû¸£¸é »ç¸ÁÇÑ ¾Ö´ýÀº »ç¸ÁÇÏ±â Á÷Àü±îÁö ÃªGPT¿Í Á×À½°ú °ü·ÃµÈ ´ëÈ¸¦ ³ª´« °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¾Ö´ýÀÇ ºÎ¸ð´Â ¾ÆµéÀÇ Á×À½¿¡ ÃªGPTÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ Å©´Ù¸ç ¿ÀÇÂAI¿Í »ù ¿ÃÆ®¸Õ CEO¸¦ »ó´ë·Î °ú½ÇÄ¡»ç ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
ÁÖÀ§ »ç¶÷µéÀÇ Áõ¾ð¿¡ µû¸£¸é ¾Ö´ýÀº ¹à°í »ç±³ÀûÀÎ ÇÐ»ýÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª °íµîÇÐ±³ 1ÇÐ³â ¶§ ±ÔÀ² ¹®Á¦·Î ³ó±¸ÆÀ¿¡¼ ÂÑ°Ü³µ°í, ¿À·¡ ¾Î¾Æ¿Â °ú¹Î¼º´ëÀåÁõÈÄ±ºÀÌ ¾ÇÈÇÏ¸é¼ Á¡Á¡ ³»¼ºÀûÀ¸·Î º¯ÇØ°¬´Ù. ¾Æ¹öÁö°¡ È®ÀÎÇÑ ¾Ö´ýÀÇ ¾ÆÀÌÆù ¼Ó ÃªGPT¿¡´Â ¼ö°³¿ù µ¿¾È Á×À½°ú °ü·ÃµÈ ´ëÈ¸¦ ³ª´« ±â·ÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃ¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðµµ ¹ß°ßµÆ´Ù.
¿ÀÇÂAI´Â ¼º¸íÀ» ÅëÇØ ¡°¾Ö´ýÀÇ Á×À½¿¡ ±íÀº ½½ÇÄÀ» ´À³¢¸ç À¯°¡Á·¿¡°Ô ¾Öµµ¸¦ Ç¥ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°Ãªº¿Àº À§±â ÀüÈ ¾È³» µî ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ °®Ãß°í ÀÖÁö¸¸, Àå½Ã°£ ´ëÈ¿¡¼´Â ÀÏºÎ ¾ÈÀü ±³À° È¿°ú°¡ Èñ¹ÌÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ÀÎÁ¤Çß´Ù.
¹ü¿ëÇü Ãªº¿Àº Áö½ÄÀ» °Ë»öÇÏ°Å³ª ±ÛÀ» ¾µ ¶§ Âü°íÇÏ´Â ¿ëµµ·Î ¿©°ÜÁ³Áö¸¸, Áö±ÝÀº °³ÀÎ ºñ¼, Ä£±¸, ½ÉÁö¾î ½É¸®Ä¡·á»çÀÇ ´ëÃ¼¹°·Î ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± ¿ªÇÒÀÌ ½ÇÁ¦ Á¤½Å°Ç°¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ÁÖ´ÂÁö´Â ¾ÆÁ÷ ºÒºÐ¸íÇÏ´Ù. NYT¿¡ µû¸£¸é MIT¿Í ¿ÀÇÂAI °øµ¿¿¬±¸¿¡¼´Â ÇÏ·ç »ç¿ë·®ÀÌ ¸¹À»¼ö·Ï ¿Ü·Î¿ò°ú »çÈ¸Àû ´ÜÀýÀÌ Ä¿Áø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
AI Ä¡·á»ç¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. ·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀº 23ÀÏ Äùº¤ Ãâ½ÅÀÇ ÇÇ¿¡¸£ ÄÚÅ×¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ ¡®AI Ä¡·á»ç¡¯°¡ È®»êÇÏ°í ÀÖ´Â Çö»óÀ» ÀüÇß´Ù.
AI ÄÁ¼³ÆÃ È¸»ç¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â ÄÚÅ×´Â ¿À·£ ±â°£ PTSD¿Í ¿ì¿ïÁõÀ» ¾Î¾Æ¿Ô´Ù. ÄÚÅ×°¡ ¼³°èÇÑ ¡®´ÚÅÍ¿¤¸®½º AI¡¯´Â Áßµ¶, Æ®¶ó¿ì¸¶, Á¤½ÅÀû ¾î·Á¿ò¿¡ Á÷¸éÇÑ ³²¼ºµéÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. ¼öÃµ ÂÊÀÇ Ä¡·á¡¤ÀÓ»ó ÀÚ·á¸¦ ¹Ý¿µÇß´Ù. ÄÚÅ×´Â ¡°´ÚÅÍ¿¤¸®½º°¡ ³» »îÀ» ±¸Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀº ¡°24½Ã°£ ´ë±âÇÏ¸ç °¨Á¤Àû ¹ÝÀÀÀ» Á¦°øÇÏ°í, ÀÎ°£Àû ÀÌÇØ¸¦ Èä³» ³»´Â AI Ä¡·á»çµéÀÌ ÀüÅëÀû °Ç° ½Ã½ºÅÛÀÇ °ø¹éÀ» Ã¤¿ì°í ÀÖ´Ù¡±°í Â¤¾ú´Ù.
»ïÃÌ°ú »çÃÌÀÌ ½º½º·Î ¼¼»óÀ» µîÁø µÚ AI±â¹Ý Á¤½Å°Ç° ÇÃ·§Æû ¡®¸àÅ»¡¯ µîÀ» ¸¸µç ¾Ø½¼ ÈÖÆ®¸Ó´Â ¡°2026³âÀÌ µÇ¸é ¿©·¯ ¸é¿¡¼ AIÄ¡·á°¡ ÀÎ°£Ä¡·áº¸´Ù ³ªÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·± ÁÖÀå¿¡ ¹Ý¹ÚÇÏ´Â ÀÇ°ßµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù. ´õºí¸°½ÃÆ¼´ë ½É¸®Ä¡·á °»ç ³ªÀý ¸Ö¸®°Ç ¹Ú»ç´Â ¡°AI Ãªº»Àº Á×°í ½ÍÀº Ãæµ¿ÀÌ³ª ÀÚÇØ¿Í °°Àº ½É°¢ÇÑ À§±â »óÈ²¿¡ ´ëÀÀÇÒ ´É·ÂÀÌ ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº AI Ä¡·á»ç¿ÍÀÇ ´ëÈ°¡ ÁÖ´Â ¡®°¨Á¤Àû »ç½Ç°¨¡¯ÀÌ ÀåÁ¡ÀÌÀÚ ÇÔÁ¤ÀÌ¶ó°í °æ°íÇÑ´Ù. Å·½ºÄ®¸®Áö·±´ø ÀÎ°øÁö´É‧»çÈ¸ÇÐ ±³¼ö ÄÉÀÌÆ® µ¥ºí¸°Àº ¡°AI ÇÃ·§ÆûÀº Ä¡·á»çµéÀÌ ÁöÄÑ¾ßÇÒ ±â¹Ð ¹× »ç»ýÈ° ±ÔÄ¢À» µû¸£Áö ¾Ê´Â´Ù. Áï »ç¶÷µéÀÌ ºñ¹ÐÀ» ºòÅ×Å©(AI)¿¡ ÅÐ¾î³õ°í ÅëÁ¦±ÇÀ» ÀÒ°Ô µÈ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº AI¸¦ Ä¡·áÀÇ ´ëÃ¼Àç°¡ ¾Æ´Ñ °ü¹®À¸·Î È°¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù. Ä¡·á¿¡ Á¢±ÙÇÏ±â ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÏ ¶§ ÀÓ½Ã·Î ±â´î ¼ö ÀÖ´Â ¼ö´ÜÀÏ »Ó ÀÎ°£ Ä¡·á»ç¸¦ ´ë½ÅÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎ½ÄÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
