³ªÁÖ½Ã, »õÁ¤ºÎ °æÁ¦¼ºÀåÀü·« ¿¬°è¡¦½ÃÃ¥ ¹ß±¼¡¤±¹°í È®º¸ ¸ð»ö

ÀÔ·Â:2025-08-27 17:00
À±º´ÅÂ ³ªÁÖ½ÃÀå ¡°±¹°í È®º¸¿Í Áö¿ª ¼ºÀå¡± ´ÙÁü

°­»ó±¸ ºÎ½ÃÀå ¡°Áö¿ª Æ¯È­ »ç¾÷ ±¸Ã¼È­¡± °­Á¶

»õÁ¤ºÎ °æÁ¦¼ºÀåÀü·« °ü·Ã ±¹°í È®º¸ ¹æ¾È ³íÀÇ

³ªÁÖ½Ã°¡ Áö³­ 26ÀÏ °­»ó±¸ ºÎ½ÃÀå(°¡¿îµ¥) ÁÖÀç·Î ½Å±Ô ½ÃÃ¥ ¹ß±¼ ¾ÆÀÌµð¾î È¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇß´Ù. Àü³²µµ Á¦°ø

Àü³² ³ªÁÖ½Ã°¡ Á¤ºÎÀÇ ¡®»õÁ¤ºÎ °æÁ¦¼ºÀåÀü·«¡¯ ¹ßÇ¥¿¡ ¹ß¸ÂÃç Áö¿ª ¿¬°è ½ÃÃ¥ ¹ß±¼¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.

³ªÁÖ½Ã´Â °­»ó±¸ ºÎ½ÃÀå ÁÖÀç·Î À¯°üºÎ¼­°¡ Âü¿©ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®»õÁ¤ºÎ °æÁ¦¼ºÀåÀü·«¡¯ ´ëÀÀ ÇÕµ¿ ¿¬Âù°ú ½Å±Ô ½ÃÃ¥ ¹ß±¼ ¾ÆÀÌµð¾î È¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Àü³¯ °¡Áø È¸ÀÇ´Â »õÁ¤ºÎ Àü·«ÀÇ ÁÖ¿ä °úÁ¦¸¦ ºÐ¼®ÇÏ°í »ê¾÷, ¿¡³ÊÁö, ¹®È­, Áö¿ª°³¹ß µî ³ªÁÖ½Ã¿Í ¿¬°èÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¾÷À» ¹ß±¼ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

°­ ºÎ½ÃÀåÀº À¯°üºÎ¼­ °øÁ÷ÀÚµé°ú ÇÔ²² Á¤Ã¥ ¹æÇâÀ» ½ÉÃþ ºÐ¼®ÇÏ°í Áö¿ª Æ¯È­ »ç¾÷À» ±¸Ã¼È­ÇÏ¸ç ±¹°í È®º¸¿Í ¹Ì·¡ ¼ºÀåµ¿·Â Ã¢ÃâÀ» ¸ð»öÇß´Ù.

Æ¯È÷ ¿ªÁ¡ ÃßÁø ÁßÀÎ °íÀü·Â ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷°ú Â÷¼¼´ë Àü·Â¸Á »ç¾÷À» ±¸Ã¼È­ÇÏ°í AI ´ëÀüÈ¯ ¹× ÃÊÇõ½Å°æÁ¦ 30´ë ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ³íÀÇÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ºÎ¼­º°·Î ´Ù¾çÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ °øÀ¯ÇÏ¸ç ¹Ì·¡ ¼ºÀåµ¿·Â È®º¸ ¹æ¾È°ú Çù·ÂÃ¼°è °­È­ ¹æÇâÀ» ÁÖÁ¦·Î Åä·ÐÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.

È¸ÀÇ¿¡¼± ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ ¼±µµ Àü·«, Áö¿ª Çõ½Å¼ºÀå ÇÁ·ÎÁ§Æ®, ½Å»ê¾÷ À°¼º ¹× Ã»³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ, ±ÕÇü¹ßÀü°ú »ýÈ° SOC È®Ãæ µî Á¤ºÎ Àü·«°ú Á¢¸ñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼ºÎ °úÁ¦¸¦ ³íÀÇÇß´Ù. ÀÌ´Â ³»³âµµ ½Å±Ô ½ÃÃ¥°ú ±¹°í È®º¸ È°µ¿¿¡µµ Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

À±º´ÅÂ ³ªÁÖ½ÃÀåÀº ¡°»õÁ¤ºÎ °æÁ¦¼ºÀåÀü·«Àº Áö¿ª »ê¾÷ »ýÅÂ°è¿Í ¹Ì·¡ ¹ßÀü ¹æÇâÀ» »õ·Ó°Ô ¼³°èÇÒ ±âÈ¸¡±¶ó¸ç ¡°Á¤ºÎ Á¤Ã¥°ú ¹ßÀ» ¸ÂÃß¸é¼­µµ ³ªÁÖ¸¸ÀÇ °­Á¡°ú Æ¯¼ºÀ» »ì¸° »ç¾÷À» Àû±Ø ¹ß±¼ÇØ ±¹°í È®º¸¿Í Áö¿ª ¼ºÀåÀ¸·Î ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

³ªÁÖ½Ã´Â ÀÌ¹ø ¿¬ÂùÈ¸ °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºÎ¼­º° ½ÇÇà °¡´ÉÇÑ »ç¾÷À» ±¸Ã¼È­ÇÏ°í Áß¾ÓºÎÃ³¿Í ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ ³»³âµµ Á¤ºÎ ¿¹»ê°ú ±¹°¡ Á¤Ã¥¿¡ ¹Ý¿µµÇµµ·Ï Àû±Ø ´ëÀÀÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

³ªÁÖ=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr

