ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¡®0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý ¿¬ÇÕÈ¸¡¯ Ãë¾à°èÃþ¿¡ ¿ÂÁ¤

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:57
¶ó¸é 393¹Ú½º ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô¿¡ Àü´Þ 


°æ±âµµ ³» 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý ¿µ¾ÆµéÀÌ °í»ç¸®¼ÕÀ¸·Î ¸¸µç 'ÇÑ¿©¸§ Å©¸®½º¸¶½º ¶ó¸é Æ®¸®'°¡ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµé¿¡ Àü´ÞµÆ´Ù.

ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸´Â 27ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÃ» ½ÃÀå½Ç¿¡¼­ ¶ó¸é 383¹Ú½º(730¸¸¿ø »ó´ç)¸¦ Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀ» À§ÇØ »ç¿ëÇØ ´Þ¶ó¸ç ½Ã¿¡ Àü´ÞÇß´Ù.

¿¬ÇÕÈ¸´Â Àå¾ÏÇÏ´Ã¾î¸°ÀÌÁý µî Áö¿ª ³» 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý 16°÷ÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ ÀÌ³¯ Àü´Þ½Ä¿¡ ¾Õ¼­ Áö³­ 26ÀÏ ¿¬ÇÕÈ¸ ¼Ò¼Ó ¾î¸°ÀÌÁý¸¶´Ù 'ÇÑ¿©¸§ Å©¸®½º¸¶½º ¶ó¸é Æ®¸®' ¸¸µé±â Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.

¾î¸°ÀÌÁý°ú ¿µ¾Æ °¡Á·ÀÌ ±âÁõÇÑ ¶ó¸éÀ» ¸ð¾Æ ¿µ¾ÆµéÀÌ Á÷Á¢ '¶ó¸é Æ®¸®'·Î ½×°í ¸¸µé¸ç Áö¿ª »çÈ¸¸¦ À§ÇÑ ±âºÎÈ°µ¿¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù.

¿µ¾ÆÀÇ °í»ç¸®¼ÕÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø '¶ó¸é Æ®¸®'°¡ ¸ð¿© ½Ã¿¡ ±âºÎµÆ°í, »çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸¸¦ ÅëÇØ Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °÷¿¡ Àü´ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

´Ü¼øÇÑ ±âºÎÈ°µ¿À» ³Ñ¾î ¿µ¾ÆµéÀÌ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ³ª´®ÀÇ ±âÃÊ¸¦ ¹è¿ì´Â ¹è¿òÀÇ ÀåÀ¸·Îµµ ºû³µ´Ù.

'ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸'´Â ÀúÃâ»ý Á¦°í¸¦ À§ÇÑ Æ¯¼ö½ÃÃ¥ ¾î¸°ÀÌÁýÀ¸·Î¼­ ½Å»ý¾ÆºÎÅÍ ¸¸ 1¼¼±îÁöÀÇ ¿µ¾Æ¸¦ Àü´ãÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô º¸À°ÇÏ´Â ´ÜÃ¼´Ù.

¿µ¾Æ¸¦ À§ÇÑ Â÷º°È­µÈ º¸À° ÇÁ·Î±×·¥°ú ¾ÈÀüÇÑ ±Þ¡¤°£½Ä, À§»ýÀûÀÎ È¯°æÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±³Á÷¿øÀÇ ¿ª·® °­È­, ºÎ¸ð ±³À° ¹× Áö¿ª»çÈ¸ ¿¬°è È°µ¿À» È°¹ßÇÏ°Ô ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

'ÇÑ¿©¸§ Å©¸®½º¸¶½º ¶ó¸é Æ®¸®'·Î ¸ðÀÎ ¶ó¸é Àü´Þ½ÄÀº ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¿Ü¿¡µµ ±èÆ÷½Ã, ¾È»ê½Ã, ¾È¾ç½Ã, ÆÄÁÖ½Ã µî 4°÷ÀÇ ÁöÀÚÃ¼¿¡¼­ ¿î¿µµÇ´Â °¢ Áö¿ª '0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸'°¡ Âü¿©ÇØ ¸±·¹ÀÌ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.

ÀÓÁ¤°æ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 0¼¼¾Æ Àü¿ë ¾î¸°ÀÌÁý¿¬ÇÕÈ¸Àå(Àå¾ÏÇÏ´Ã¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå)Àº "¿µ¾Æ°¡ °¡Á·¡¤±³»ç¿Í ÇÔ²² ¶ó¸é Æ®¸®¸¦ ¸ð¾Æ ÇÊ¿äÇÑ ÀÌµé¿¡°Ô µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àü´ÞÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ³ª´®ÀÇ ±âÃÊ°¡ µÇ°í ¹è¿òÀ¸·Î ÀÍÈ÷°Ô µÈ´Ù"¶ó¸ç "¿µ¾ÆÀÇ Á¤¼­ ¹ß´Þ°ú °ø°¨ ´É·ÂÀ» Å°¿ì°í ±âºÎ¿Í ³ª´® ¹®È­¸¦ ¹è¿ï ±âÈ¸¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾î°¥ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±èµ¿±Ù ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀåÀº "±âºÎ´Â ´Ü¼øÈ÷ ¹°ÁúÀûÀÎ Áö¿ø¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµé¿¡°Ô Èñ¸Á°ú ¿ë±â¸¦ ÁØ´Ù"¸ç "Áö¿ª ±â°üÀÇ ÀÚ¹ßÀûÀÎ ±âºÎ È°µ¿Àº µû¶æÇÏ°í »óÈ£ Á¸ÁßÇÏ´Â »çÈ¸¸¦ ¸¸µå´Â µ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ³ª´®ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È®»êµÅ ¼­·Î µ½°í ¼ºÀåÇÏ´Â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã·Î ³ª¾Æ°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr

