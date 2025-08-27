KIOST ¿¬±¸ ¡°¼±¹Ú Ã»¼Ò Âî²¨±â, ¹Ù´Ù »ýÅÂ°è À§Çù¡±
¼±¹Ú Ã»¼Ò ºÎ»ê¹° ÇØ¾ç À§ÇØ¼º È®ÀÎ
¹Ù´Ù ÇÃ¶ûÅ©Åæ ÁÙ°í ¸ÔÀÌ»ç½½ ´Ü¼øÈ
¹è ¹Ø¹Ù´ÚÀ» Ã»¼ÒÇÒ ¶§ ³ª¿À´Â Âî²¨±â°¡ ¹Ù´Ù »ýÅÂ°è¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ÁØ´Ù´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù.
ÇÑ±¹ÇØ¾ç°úÇÐ±â¼ú¿ø(KIOST)Àº ¼±Ã¼ ¼öÁßÃ»¼Ò·Îº¿¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â Ã»¼ÒºÎ»ê¹°(HCW)ÀÌ ¹Ù´Ù »ý¹°¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´ÂÁö È®ÀÎÇÏ°í ±× °á°ú¸¦ ±¹Á¦ ÇÐ¼úÁö¿¡ ¹ßÇ¥Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¹èÀÇ Ç¥¸é¿¡´Â µû°³ºñ³ª ÇØÁ¶·ù °°Àº ¡®¼±Ã¼ºÎÂø»ý¹°¡¯ÀÌ ´Þ¶óºÙ´Â´Ù. ÀÌµéÀº ¹è°¡ ¹°»ìÀ» Àß °¡¸£Áö ¸øÇÏ°Ô ÇØ ¿¬·á¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ ¾²°Ô ÇÏ°í, Åº¼Ò ¹èÃâµµ ´Ã¸°´Ù.
³í¹®¿¡ µû¸£¸é ¹è ¹Ø¹Ù´ÚÀ» Ã»¼ÒÇÏ¸é¼ ³ª¿À´Â Âî²¨±â(HCW) ¾È¿¡´Â ±¸¸®, ¾Æ¿¬ °°Àº Áß±Ý¼Ó°ú ºÎÀ¯¹°ÁúÀÌ µé¾î ÀÖ¾î ¹Ù´Ù »ýÅÂ°è¿¡ ÇØ·Î¿ï ¼ö ÀÖ´Ù.
KIOST ¿¬±¸ÁøÀº ½ÇÁ¦ ¹Ù´å¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ ½ÇÇè¿¡¼ HCW¸¦ ¿©·¯ ³óµµ·Î Èñ¼®ÇØ ¹Ù´Ù »ý¹°¿¡ ¾î¶² º¯È°¡ »ý±â´ÂÁö »ìÆñ´Ù. ±× °á°ú ³óµµ°¡ ³ô¾ÆÁú¼ö·Ï ½Ä¹°ÇÃ¶ûÅ©ÅæÀº ±Þ°ÝÈ÷ ÁÙ¾ú°í µ¿¹°ÇÃ¶ûÅ©ÅæÀº ¾ÆÁÖ ³·Àº ³óµµ(1%)¿¡¼µµ ¹Î°¨ÇÏ°Ô °¨¼ÒÇß´Ù. ¹Ý¸é ¹ÙÀ§¿¡ ºÙ¾î »ç´Â ¹Ì¼¼Á¶·ù´Â ¿ÀÈ÷·Á ´õ Àß ¹öÆ¼°í °³Ã¼ ¼ö°¡ ´Ã¾ú´Ù.
¶Ç °í³óµµ¿¡ ³ëÃâµÇ¸é ´Ù¾çÇÑ Á¾ÀÌ ÇÔ²² »ì¾Æ°¡´ø ±ÕÇüÀÌ ¹«³ÊÁö°í ÀÏºÎ Á¾¸¸ ³²´Â Çö»óµµ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÌ´Â ¹Ù´ÙÀÇ ¸ÔÀÌ»ç½½ÀÌ ´Ü¼øÇØÁö°í ¹Ù´Ù »ýÅÂ°èÀÇ °Ç°ÀÌ ¾àÇØÁú ¼ö ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁØ´Ù.
ÀÌ¹ø ¿¬±¸´Â ¡®¹è Ã»¼Ò Âî²¨±â°¡ ´Ü¼øÇÑ ¾²·¹±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¾ç»ýÅÂ°è¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖ´Â ¿À¿°¿ø¡¯ÀÌ¶ó´Â »ç½ÇÀ» ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ±Ô¸íÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡ ¹Þ´Â´Ù. ÀÌ ¼º°ú´Â ±¹Á¦ÇØ»ç±â±¸(IMO)°¡ ³íÀÇ ÁßÀÎ ¡®¼±Ã¼ ºÎÂø»ý¹° °ü¸® ÁöÄ§¡¯¿¡¼ Âî²¨±â Æ÷Áý¡¤Ã³¸® ±âÁØÀ» ¸¸µå´Â µ¥ °úÇÐÀû ±Ù°Å°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
ÀÌÈñ½Â KIOST ¿øÀåÀº ¡°¼±Ã¼ ºÎÂø»ý¹°Àº ¼öÁß È¯°æÀ» À§ÇùÇÏ°í Áö±¸¿Â³È¿¡µµ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ÁØ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¹Ù´Ù »ýÅÂ°è¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇÑ ¿¬±¸¸¦ °è¼Ó ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç