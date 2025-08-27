±¹È¸, ¿À¼ÛÂü»ç ±¹Á¤Á¶»ç ÀÇ°á¡¦³»´Þ 25ÀÏ±îÁö
±¹È¸´Â 27ÀÏ º»È¸ÀÇ¿¡¼ ¿À¼Û ÁöÇÏÂ÷µµ Âü»ç Áø»ó±Ô¸í°ú Àç¹ß ¹æÁö´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ±¹Á¤Á¶»ç°èÈ¹¼¸¦ ÃÖÁ¾ ÀÇ°áÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤µÈ ¿À¼Û Âü»ç ±¹Á¤Á¶»ç°èÈ¹¼ ½ÂÀÎÀÇ °ÇÀº Àç¼® 163ÀÎ Áß Âù¼º 161ÀÎ, ±â±Ç 2ÀÎÀ¸·Î Åë°úµÆ´Ù.
±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ºÎÅÍ ´ÙÀ½ ´Þ 25ÀÏ±îÁö ¿À¼ÛÂü»çÀÇ ¿øÀÎ°ú Ã¥ÀÓ ¼ÒÀç¸¦ ±Ô¸íÇÏ°í, Á¤ºÎ¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ ¾ÈÀü´ëÃ¥ ¼ö¸³ ¹× ÁýÇà ½ÇÅÂ µîÀ» Á¡°ËÇÑ´Ù.
¿À¼ÛÂü»ç ±¹Á¤Á¶»ç´Â Áö³ÇØ 8¿ù28ÀÏ ÀÌ¿¬Èñ ÀÇ¿øÀ» ºñ·ÔÇÑ ´ç½Ã ¾ß 6´ç ÀÇ¿ø 188¸íÀÌ ¿ä±¸Çß´Ù.
±¹Á¤Á¶»ç ¸ñÀûÀº Âü»ç Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ Áø»óÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ Ã¥ÀÓ ¼ÒÀç¸¦ ¸í¹éÈ÷ ±Ô¸íÇÏ°í Àç¹ß ¹æÁö´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ·Á´Â °ÍÀÌ´Ù.
±¹Á¤Á¶»ç ¹üÀ§´Â ¿À¼Û Âü»çÀÇ Á÷¡¤°£Á¢Àû ¿øÀÎ ¹× Ã¥ÀÓ¼ÒÀç ±Ô¸í, Á¤ºÎ¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ »çÀü ¾ÈÀü´ëÃ¥ ¼ö¸³ ¹× ÁýÇà ½ÇÅÂ, Âü»ç ¹ß»ý ÀüÈÄ Á¤ºÎ¿Í Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ ´ëÀÀ Á¶Ä¡ Àü¹Ý µîÀÌ´Ù.
Á¶»ç ´ë»ó ±â°üÀº ±¹¹«Á¶Á¤½Ç, ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, È¯°æºÎ, ±¹ÅäºÎ, Çàº¹Ã», ÃæºÏµµ, Ã»ÁÖ½Ã, ´ë°ËÂûÃ», °æÂûÃ», ¼Ò¹æÃ», ±ÝÈ£°Ç¼³, ÀÏÁø°Ç¼³»ê¾÷, ¢ßÀÌ»ê µîÀÌ´Ù. Á¤ºÎ¿Í °ü·Ã ±â°ü¡¤´ÜÃ¼¡¤¹ýÀÎ¡¤°³ÀÎ µîÀº ¼ö»ç¡¤ÀçÆÇÀ» ÀÌÀ¯·Î Á¶»ç¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê°Å³ª ÀÚ·á Á¦ÃâÀ» °ÅºÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
À¯°¡Á·¡¤»ýÁ¸ÀÚÇùÀÇÈ¸´Â ÀÌ³¯ ±¹È¸¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °®°í ¡°ÀÌ¹ø ±¹Á¤Á¶»ç´Â Èñ»ýÀÚ¿Í À¯°¡Á·¿¡°Ô´Â ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Á¤ÀÇ¸¦ È¸º¹ÇÏ´Â Ãâ¹ßÁ¡¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ì¸® »çÈ¸°¡ ´Ù½Ã´Â °°Àº ºñ±ØÀ» ¹Ýº¹ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ´ÙÁüÀÇ Áõ°Å°¡ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌµéÀº ¡°±¹Á¤Á¶»ç°¡ Á¤ÀïÀÇ ¼ö´ÜÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¿©¾ß, Á¤ºÎ, ÁöÀÚÃ¼ÀÇ Çù·Â ¾Æ·¡ Ã¶ÀúÇÑ Áø»ó±Ô¸í°ú Àç¹ß ¹æÁöÀÇ ÀåÀÌ µÇ±â¸¦ °·ÂÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°±¹È¸´Â ¼º½ÇÇÏ°í Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ±¹Á¤Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ Áø»ó±Ô¸í°ú Àç¹ß ¹æÁö¿¡ ÇÑ °ÉÀ½ ´Ù°¡°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÃæºÏµµ´Â ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ ¡°±¹È¸ÀÇ ±¹Á¤Á¶»ç ÃëÁö¿Í ¿À¼Û Âü»ç À¯°¡Á·ÀÇ ¶æÀ» Á¸ÁßÇØ ±¹Á¤Á¶»ç¿¡ ¼º½ÇÇÏ°Ô ÀÓÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹Á¤Á¶»ç ±â°£ÀÌ ÃæºÏÀÇ ¹®ÈÀû °¡Ä¡¿Í ¹Ì·¡»ê¾÷À» ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸®´Â ±¹Á¦Çà»çÀÎ ¿µµ¿¼¼°è±¹¾Ç¿¢½ºÆ÷¿Í Á¦Ãµ±¹Á¦ÇÑ¹æÃµ¿¬¹°»ê¾÷¿¢½ºÆ÷¿Í Áßº¹µÇ´Â ¸¸Å ±¹È¸ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¹è·Á¸¦ ¿äÃ»µå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿À¼ÛÂü»ç´Â 2023³â 7¿ù15ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã4ºÐÂë ÃæºÏ Ã»ÁÖ½Ã Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ ±ÃÆò2ÁöÇÏÂ÷µµ°¡ ÀÎ±Ù ¹ÌÈ£° ¹ü¶÷À¸·Î Ä§¼öµÇ¸é¼ ¹ß»ýÇß´Ù. ÀÌ »ç°í·Î 14¸íÀÌ ¼ûÁö°í 16¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù.
Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
