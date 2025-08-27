¡°¼®¹Ú»ç °úÁ¤ ÇÐ»ý¿¡°Ô ¸Å¿ù 5¹é¸¸¿ø¾¿ 5³â °£ ÀåÇÐ±Ý ÁØ´Ù¡±
°æºÏµµ ¡®Å¾Æ¼¾î ¼®¹Ú»ç ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¡¦´ÙÀ½ ´ÞºÎÅÍ Æ÷Ç×°ø´ë¡¤°æ±¹´ë¿¡¼ ½ÃÀÛ
°æºÏµµ°¡ ÃÖ°í±Þ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â ¡®K-Å¾Æ¼¾î ¼®¹Ú»ç ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¸¦ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±¹³»¿Ü ÀÎÀç¸¦ ¹ß±¼ÇØ µµ³» ¿ì¼ö ´ëÇÐÀ¸·Î À¯Ä¡ÇÏ°í Áö¿ª Á¤ÂøÀ» À¯µµÇØ Àå±âÀûÀ¸·Î Áö¿ª»ê¾÷ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÑ´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.
¼®¹Ú»ç °úÁ¤À» °øºÎÇÒ ÇÐ»ýÀ» ¸ðÁýÇØ 1ÀÎ´ç ÃÖ´ë 5³â°£ ¸Å¿ù 500¸¸¿øÀÇ ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿øÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ÇÐ¾÷°ú ¿¬±¸¿¡ Àü³äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ È¯°æÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
¿ì¼± ´ÙÀ½ ´ÞºÎÅÍ ±¹¸³ °æ±¹´ë¿Í Æ÷Ç×°ø´ë¿¡¼ »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
°æ±¹´ëÀÇ °æ¿ì ¾ö°ÝÇÑ ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ´ë»óÀÚ¸¦ 3¸í ¼±¹ßÇßÀ¸¸ç Æ÷Ç×°ø´ë´Â ÇöÀç ´ë»óÀÚ ¼±¹ß °úÁ¤À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³»³â¿¡´Â 4°³ ´ëÇÐ Á¤µµ·Î È®´ëÇØ ÇÑ·ù ÀÎÀç 20¸í, °úÇÐ ÀÎÀç 30¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ç¾÷À» ½ÃÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÅëÇÕ ¼®¹Ú»ç °úÁ¤ ÇÐ»ý¿¡°Ô´Â 5³â°£, ¹Ú»ç°úÁ¤ ÇÐ»ý¿¡°Ô´Â 3³â°£ ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿øÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ´Â Àü±¹¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ°í ³»³â¿¡´Â ÇØ¿Ü ÇÐ»ýµéµµ ÇÔ²² »ÌÀ» ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿ø¹ÞÀº ÇÐ»ýµéÀº ¼®¹Ú»ç °úÁ¤À» ¸¶Ä£ µÚ Áö¿ª¿¡¼ Ãë¾÷ÀÌ³ª °ü·Ã ºÐ¾ß Ã¢¾÷À» ÇÏ¸ç °ÅÁÖÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
µµ´Â Áö¿ª ´ëÇÐÀÇ ÇÐ·ÉÀÎ±¸ °¨¼Ò¿Í ÀÎÀçÀÇ ¼öµµ±Ç ÁýÁß Çö»óÀ» ±Øº¹ÇÏ°í Áö¿ª»ê¾÷ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÏ±â À§ÇØ ¶óÀÌÁî(RISE¡¤Áö¿ªÇõ½ÅÁß½É ´ëÇÐÁö¿øÃ¼°è) »ç¾÷ÀÇ ÇÏ³ª·Î °úÇÐ±â¼ú ÀÎÀç¿Í ÇÑ·ù ÀÎÀç µî ÃÊÀÏ·ù ¿¬±¸ ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Â ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ±âÈ¹Çß´Ù.
±¹³»¿¡ ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐ »ç¾÷ÀÌ ÀÖÀ¸³ª ÃÖ¿ì¼ö ÀÎÀç¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÃÖ´ë 3¾ï¿ø(5³â)±îÁö ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â Á¦µµ´Â Ã³À½À¸·Î Áö¿ª Á¤ÁÖÇü ÃÖ¿ì¼ö ¿¬±¸ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ »õ·Î¿î °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù.
µµ´Â ÀÌ »ç¾÷¿¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿¹»êÀ» ÁýÇàÇÏ°í ÇÐ»ýµéÀÇ Ã¥ÀÓ°¨À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ 27ÀÏ ¼¿ïº¸Áõº¸Çè°ú ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
Çù¾àÀº ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿© Á¾·á ÈÄ ÀåÇÐ»ýµéÀÌ 3³â°£ ÀÇ¹«ÀûÀ¸·Î Áö¿ª¿¡ Á¤ÁÖÇÏ´Â Á¶°ÇÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì º¸Áõº¸ÇèÀ» ÅëÇØ ÀåÇÐ±Ý È¯¼ö°¡ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
