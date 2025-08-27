¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
2´Þ Àü ¡®¿ª´ë±Þ ÇÒÀÎ¡¯ ÆÇ¸Å ÈÄ °©ÀÛ½º·± °áÇ×
¡°¼÷¼Ò¡¤·»ÅÍÄ« ¿¹¾àÀº ¾îÂ¼³ª¡± ÇÇÇØ È£¼Ò
Á¦ÁÖÇ×°øÀÌ °©ÀÛ½º·¹ ÀÎÃµ~±¡ ³ë¼±°ú ºÎ»ê~´Ù³¶ ³ë¼±ÀÇ ¿îÇà Áß´ÜÀ» °áÁ¤ÇØ ¼ÒºñÀÚµéÀÌ ºÐÅëÀ» ÅÍ¶ß¸®°í ÀÖ´Ù. ºÒ°ú 2´Þ Àü ´ë´ëÀûÀÎ Æ¯°¡ ÆÇ¸Å°¡ ÀÌ·ïÁø ¸¸Å °áÇ×Àº ¿¹»óÄ¡ ¸øÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ´Ù. Ç×°ø»çÀÇ ÀÏ¹æÀûÀÎ °áÁ¤À¸·Î ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇßÀ¸´Ï ±ÝÀüÀû º¸»óÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÁÖÀåµµ ³ª¿Â´Ù.
27ÀÏ Ç×°ø¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Á¦ÁÖÇ×°øÀº µ¿Àý±â(2025³â 10¿ù26ÀÏ~2026³â 3¿ù28ÀÏ) ÀÎÃµ~±¡ ³ë¼±°ú ºÎ»ê~´Ù³¶ ³ë¼±ÀÇ ºñ¿îÇ×À» °áÁ¤Çß´Ù. Á¦ÁÖÇ×°øÀº ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö, Ä«Ä«¿ÀÅå ¾Ë¸²Åå, ÀÌ¸ÞÀÏ µîÀ» ÅëÇØ ÇØ´ç Ç×°øÆí ¿¹¸Å °í°´¿¡ °áÇ×À» ¾È³» ÁßÀÌ´Ù. °áÇ× »çÀ¯´Â ¡®»ç¾÷ °èÈ¹ º¯°æ¡¯ÀÌ´Ù. Á¦ÁÖÇ×°ø °ü°èÀÚ´Â ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°°ø±Þ °úÀ×À¸·Î ÀÎÇÑ ºñ¿îÇ× °áÁ¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°À§¾à±Ý ¾ø´Â Ç×°ø±Ç Àü¾× È¯ºÒ ¶Ç´Â Ãß°¡ ÁöºÒ ¾ø´Â ´ëÃ¼Ç×°øÆí ¿¹¸Å µîÀÇ ´ë¾ÈÀ» Á¦°ø Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¼ÒºñÀÚµéÀº Áö³ 6¿ù ¡®¿¬°£ ÃÖ´ë ÇÁ·Î¸ð¼Ç¡¯À¸·Î È«º¸ÇØ ÆÇ¸ÅÇÑ Ç×°ø±ÇÀÇ °áÇ×ÀÌ È²´çÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇÑ´Ù. ´ç½Ã Á¦ÁÖÇ×°øÀÌ ÃÖ´ë 91% ÇÒÀÎµÈ °¡°Ý¿¡ Ç×°ø±ÇÀ» ÆÇ¸ÅÇÏ¸é¼ ¿¹¸Å ÀüÀïÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ÇÑ ´©¸®²ÛÀº ¡°¸î ½Ã°£ Æ¨°Ü°¡¸ç Àâ°í ¿ùÂ÷±îÁö Á¶Á¤ÇØ ÀâÀº ½ºÄÉÁÙÀÌ°í ÇÖµô °¡°ÝÀÎµ¥ È²´çÇÏ´Ù¡±¸ç ºÐ³ëÇß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ´©¸®²Ûµµ ¡°Á¦ÁÖÇ×°ø Âò Æ¯°¡¶ó°í 4½Ã°£ µ¿¾È ÇÚµåÆùÀ» ºÙÀâ°í ¿¹¾àÇß´Ù°í ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ ³» ½Ã°£Àº ´©°¡ µÇµ¹·ÁÁÖ³Ä¡±¸ç ºñÆÇÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¼ÒºñÀÚµéÀº Ç×°ø±Ç¿¡ ¸ÂÃç ÇöÁö ¿©Çà ÀÏÁ¤À» ¿¹¾àÇß´Âµ¥ ÀÏ¹æÀû °áÇ×À¸·Î ºñ¿ë ºÎ´ãÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. Ç×°ø±ÇÀº È¯ºÒµÇ´õ¶óµµ ¿©Çà Ãë¼Ò·Î ÀÎÇØ ¼÷¼Ò¡¤·»ÅÍÄ« µîÀÇ ºñ¿ëÀ» ¶°¾È°Ô µÆ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ´Ù. ÇÑ ´©¸®²ÛÀº ¡°Ãë¼Ò È¯ºÒÀº ÇØÁØ´ÙÁö¸¸ ÀÌ¹Ì ¿¹¾àÇØµÐ È£ÅÚ°ú ÇöÁö Åõ¾î´Â È¯ºÒ ºÒ°¡¶ó ¼ö¹é¸¸¿ø ¼Õ½ÇÀ» ¶° ¾È°Ô µÆ´Ù. ÀÌ·± ÇÇÇØ¸¦ ´©°¡ Ã¥ÀÓÁö´À³Ä¡±°í È£¼ÒÇß´Ù.
´ëÃ¼ Ç×°øÆí Á¦°ø ¶ÇÇÑ ÃæºÐÇÑ º¸»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿Â´Ù. Ç×°øÆíÀÇ Ãâ¹ß¡¤µµÂø ½Ã°£ º¯°æÀ¸·Î ¿©Çà ÀÏÁ¤ º¯°æÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°í °á±¹ Ãß°¡ ¼ö¼ö·á ÁöºÒ µî ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù.
ÀÏºÎ ¼ÒºñÀÚµéÀº Ç×°ø»çÀÇ ±ÍÃ¥À¸·Î ÀÎÇØ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ ¸¸Å ±ÝÀüÀû º¸»óÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. ´Ù¸¸ Á¦ÁÖÇ×°ø °ü°èÀÚ´Â ¡°º¸»ó±Ý Áö±Þ µîÀº °ËÅäÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±Ç¹ÎÁö ±âÀÚ 10000g@kmib.co.kr
