KT-ºÎ»ê½Ã-ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, ±â¾÷ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ Áö¿ø
300¿©¸í Âü¿©¡¦ Å¬¶ó¿ìµå¡¤AI Àü·« °øÀ¯
1:1 ¸ÂÃã ÄÁ¼³ÆÃ ºÎ½º ¿î¿µ Å« È£ÀÀ
Áö¿ª ±â¾÷ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ Áö¿øÃ¥ °È
ºÎ»ê½Ã¿Í ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀÌ KT¿Í ¼ÕÀâ°í ¡®ºÎ»ê Å¬¶ó¿ìµå µ¥ÀÌ 2025¡¯¸¦ ¿°í Áö¿ª ±â¾÷µéÀÇ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ Áö¿ø¿¡ ³ª¼¹´Ù.
ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀº Áö³ 26ÀÏ 300¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿¸° ÀÌ¹ø Çà»ç°¡ ¡®¼º°øÀûÀÎ AX(¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç °æÇè)¸¦ À§ÇÑ Àü·«¡¯À» ÁÖÁ¦·Î Å¬¶ó¿ìµå¡¤»ý¼ºÇü AI¡¤º¸¾È µî ÃÖ½Å µðÁöÅÐ ±â¼ú°ú È°¿ë Àü·«À» ´Ù·ð´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®ºÎ»ê Å¬¶ó¿ìµå µ¥ÀÌ¡¯´Â 2019³âºÎÅÍ ¸Å³â °³ÃÖµÇ´Â Å¬¶ó¿ìµå Àü¹® ÄÜÆÛ·±½º·Î, Áö¿ª ±â¾÷ÀÇ Å¬¶ó¿ìµå ÀÎ½Ä È®»ê°ú »ê¾÷ È°¼ºÈ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡¼´Â Àü¹®°¡ ¼¼¼Ç°ú ÇÔ²² 1:1 ¸ÂÃãÇü ÄÁ¼³ÆÃ ºÎ½º°¡ ¿î¿µµÅ Âü¿© ±â¾÷µéÀÌ ºñ¿ë ÃÖÀûÈ¿Í »ý¼ºÇü AI È°¿ë Àü·« µî ½ÇÁúÀû Á¶¾ðÀ» ¾òÀ¸¸ç È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù.
±èÅÂ¿ ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø Çà»ç°¡ Áö¿ª ±â¾÷µéÀÌ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ °úÁ¤¿¡¼ »õ·Î¿î ±âÈ¸¸¦ ¸ð»öÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±â¾÷ ¼ºÀå°ú Çõ½ÅÀ» µÞ¹ÞÄ§ÇÏ´Â Çù·Â ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î¼ ¿ªÇÒÀ» °ÈÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À¯¼ºÀ KT ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî AX»ç¾÷º»ºÎ »ó¹«µµ ¡°ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÅëÇØ ºÎ¡¤¿ï¡¤°æ Áö¿ª ±â¾÷µéÀÇ Å¬¶ó¿ìµå¡¤AI ±â¼ú ÀÌÇØµµ¸¦ ³ôÀÌ°í, µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ Àü·« ¼ö¸³¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ºÎ»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀº Áö¿ª ³» Å¬¶ó¿ìµå È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ Å¬¶ó¿ìµå ¼ºñ½º µµÀÔ Áö¿ø, µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ ÄÁ¼³ÆÃ, Àü¹® ÀÎ·Â ¾ç¼º µî ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç