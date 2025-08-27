½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´ë±¸°­ºÏ¼Ò¹æ¼­ ¹«´õÀ§ ½°ÅÍ¼­ À½¾ÇÈ¸¿Í ¹Ì¼úÈ¸ °³ÃÖ

2025-08-27
´ë±¸°­ºÏ¼Ò¹æ¼­ 3Ãþ ¡®71¶ó¿îÁö¡¯ ¸ð½À. ´ë±¸¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎ Á¦°ø

´ë±¸¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎ´Â ÃÖ±Ù ´ë±¸°­ºÏ¼Ò¹æ¼­ 3Ãþ ¡®71¶ó¿îÁö¡¯¿¡¼­ ½Ã¹Î ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÛÀº À½¾ÇÈ¸¿Í ¹Ì¼úÀÛÇ° Àü½Ã¸¦ °³ÃÖÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Àü³¯ ÁøÇàµÈ ÇÁ·Î±×·¥Àº 7¿ùºÎÅÍ 9¿ù±îÁö ½Ã¹Î¿¡°Ô °³¹æµÈ ¹«´õÀ§½°ÅÍ¸¦ È°¿ëÇØ Áö¿ª ÁÖ¹Î°ú ¼Ò¹æ°ø¹«¿øÀÌ ÇÔ²² Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¿­¸° °ø°£À» Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸ñÀûÀÌ´Ù. ¿¹¼ú Çù¾÷À» ÅëÇØ ¾ÈÀü ÀÇ½Ä Á¦°í¿Í ¹®È­ Ã¼Çè ±âÈ¸ È®´ëµµ °³ÃÖ ÀÌÀ¯ Áß ÇÏ³ª´Ù.

À½¾ÇÈ¸´Â 3Ãþ ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼­ ¿ÀÇÂ °ø¿¬ Çü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÆÀ¸¸ç ´ë±¸¹®È­¿¹¼úÁøÈï¿ø ÁÖÃÖ ¡®2025 ¿¹¼úÀÎÆÄ°ßÁö¿ø»ç¾÷-¿¹¼ú·Î ´ë±¸¡¯¿¡ Âü¿©ÇÑ ¿¹¼úÀÎ ±è´ë»ê(´ëÁßÀ½¾Ç)¾¾, ±èÇö¼º(¹ÂÁöÄÃ)¾¾, À±¼­¿µ(°Å¹®°í)¾¾°¡ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.

¶Ç 71¶ó¿îÁö¿¡¼­´Â ÄÚ·Î³ª19·Î ¹Ì¼ú°ü ¿î¿µÀÌ Àü¸é Áß´ÜµÈ »óÈ²¿¡¼­ Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Àç°³°üÇÑ ´ë±¸¹Ì¼ú°üÀÇ Àü½Ã ÀÛÇ° °¡¿îµ¥ Àå¹Ì ÀÛ°¡¿Í °ø°£µ¶¸³ ½Å¸íÁØ ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ°µµ Àü½ÃµÅ ½Ã¹ÎµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

¾öÁØ¿í ´ë±¸¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎÀåÀº ¡°¹«´õÀ§½°ÅÍ¸¦ È°¿ëÇØ ½Ã¹ÎµéÀÌ ¾ÈÀü°ú ¹®È­¸¦ µ¿½Ã¿¡ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°Ô µÅ ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ã¹Î°ú °¡±îÀÌ È£ÈíÇÏ¸ç ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ°°í ¹®È­¿Í ½°ÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â °ø°£À» ÅëÇØ Áö¿ª»çÈ¸¿Í Æø³Ð°Ô ¼ÒÅëÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr

