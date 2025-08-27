½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:37
¼öÁ¤:2025-08-27 16:38
´ã¾ç±º ÀÌ¾î ³ªÁÖ½Ã µî Ãß°¡ 12°÷ ÇÇÇØ º¹±¸ Á¾·á±îÁö ÇýÅÃ

³ó±â°è ÀÓ´ë. Àü³²µµ Á¦°ø

Àü³²µµ´Â 7¿ù ÁýÁßÈ£¿ì·Î ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº Æ¯º°Àç³­Áö¿ª ³ó¾÷ÀÎÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» ´ú¾îÁÖ±â À§ÇØ ³ó±â°è ÀÓ´ë»ç¾÷¼Ò ÀÓ´ë·á¸¦ ÇÇÇØ º¹±¸ Á¾·á ½Ã±îÁö ¸éÁ¦ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

³ó±â°è ÀÓ´ë »ç¾÷Àº ³ó±â°è ±¸ÀÔÀÌ ¾î·Á¿î ³ó°¡¿¡ ³ó±â°è¸¦ ÀÓ´ëÇØ ¿µ³ó È¿À²¼ºÀ» ³ôÀÌ°í ³ó¾÷ÀÎÀÇ ºñ¿ë ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶Ä¡´Â Áö³­ 7¿ù 16ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö ¹ß»ýÇÑ ÁýÁßÈ£¿ì ÇÇÇØ¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ ÈÄ¼Ó Á¶Ä¡¿¡ µû¸¥ °ÍÀ¸·Î, ±âÁ¸ Æ¯º°Àç³­Áö¿ªÀÎ ´ã¾ç±º ¿Ü¿¡ 12°÷ÀÌ Ãß°¡·Î Æ¯º°Àç³­Áö¿ªÀ¸·Î ÁöÁ¤µÆ´Ù.

Ãß°¡ Æ¯º°Àç³­Áö¿ªÀº ³ªÁÖ½Ã, ÇÔÆò±º, ±¤¾ç½Ã ´Ù¾Ð¸é, ±¸·Ê±º °£Àü¸é¡¤ÅäÁö¸é, È­¼ø±º ÀÌ¼­¸é, ¿µ±¤±º ±º³²¸é¡¤¿°»ê¸é, ½Å¾È±º ÁöµµÀ¾¡¤ÀÓÀÚ¸é¡¤ÀÚÀº¸é¡¤Èæ»ê¸éÀÌ´Ù.

Æ¯º°Àç³­Áö¿ª ÇÇÇØ ³ó¾÷ÀÎÀÌ °ÅÁÖÁö À¾¸éµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÇÇÇØ»ç½ÇÀ» ½Å°íÇÏ¸é, ½Ã±º¿¡¼­ Àç³­¾ÈÀü°ü¸®½Ã½ºÅÛ(NDMS)À» ÅëÇØ ÇÇÇØ ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ°í ³ó±â°è ÀÓ´ë·á¸¦ Àü¾× ¸éÁ¦ÇÑ´Ù.

ÀÓ´ë·á ¸éÁ¦´Â ÇÇÇØ º¹±¸°¡ ¿Ï·áµÉ ¶§±îÁö Áö¼ÓµÇ¸ç, ¸éÁ¦ ´ë»ó ±âÁ¾°ú ±â°£Àº °¢ ½Ã±º ÀÓ´ë»ç¾÷¼Ò ¿î¿µ »óÈ²¿¡ µû¶ó Á¶Á¤µÈ´Ù.

À¯´ö±Ô Àü³²µµ ½Ä·®¿ø¿¹°úÀåÀº 27ÀÏ ¡°ÀÌ¹ø ÀÓ´ë·á ¸éÁ¦°¡ Áö³­ ÁýÁßÈ£¿ì·Î ¸¹Àº ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº ³ó¾÷ÀÎ¿¡°Ô ½ÇÁúÀû µµ¿òÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÇÇØ ³ó°¡ÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í ÇÇÇØ º¹±¸°¡ ½Å¼ÓÈ÷ ÀÌ·ïÁöµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Àü³²¿¡¼± ÇöÀç 21°³ ½Ã±º¿¡¼­ ÃÑ 75°³ ³ó±â°è ÀÓ´ë»ç¾÷¼Ò¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àü³²µµ´Â 2020³â 4¿ùºÎÅÍ ½ÃÇàÇÑ ³ó±â°è ÀÓ´ë·á °¨¸éÀ» ¿À´Â 12¿ù ¸»±îÁö ¿¬ÀåÇØ ³ó¾÷ÀÎÀÇ ºÎ´ã ¿ÏÈ­¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù.

¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr

