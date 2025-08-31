“폭우로 신발 잃어버렸어요” 노숙인 하소연 안 지나친 사람들 [아살세]

일산방주교회가 지난 2일 서울 영등포구 영등포공원에서 폭우로 신발이 망가진 노숙인에게 꼭 맞는 신발을 선물하는 장면. 교회 제공

“비가 와서 신발이 다 망가졌어요.” “물난리로 신발 잃어 버리고 요즘 슬리퍼 신고 다녀요.”

초복을 하루 앞두고 거리 생활을 하는 이들을 챙겨주기 위해 몸보신 음식과 더위를 식혀준다는 ‘쿨조끼’를 준비했지만 노숙인들에게 정작 필요한 건 따로 있었던 겁니다. 어떤 이는 갑자기 내린 비로 신발이 물에 젖어 못 쓰게 됐고, 또 다른 누군가는 운동화를 잃어버려 슬리퍼로 지내기도 했답니다. 교회 봉사자들은 이들의 하소연을 그냥 지나치지 않았습니다. 노숙인에게 일일이 신발 치수를 물어봤습니다. 그렇게 새 신발이 필요하다는 29명에게 ‘당장은 어렵고 2주 후에 오시면 드리겠다’고 약속했습니다.

지난 2일 서울 영등포구 영등포공원에서 도시락 봉사를 기다리는 노숙인들. 일산방주교회 제공

일산방주교회의 성도들은 매주 토요일마다 노숙인에게 나눠줄 도시락 80인분을 준비해 8년째 나누고 있다. 교회 제공

일산방주교회의 성도들은 매주 토요일마다 노숙인에게 나눠줄 도시락 80인분을 준비해 8년째 나누고 있다. 교회 제공

선생님들이 있기에 이 사역을 오래 할 수 있는 것 같습니다.”

