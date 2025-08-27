IEA »ç¹«ÃÑÀå ¡°Àü·Â ¾øÀ¸¸é AIµµ ¾ø´Ù¡¦ 10³â°£ ¿¡³ÊÁö ¼ö¿ä 6¹è ´Ã °Í¡±
»ê¾÷ºÎ-IEA, ºÎ»ê¼ °øµ¿ ±âÀÚÈ¸°ß
¡°Àü·Â¸Á È®Ãæ¡¤±¤¹° °ø±Þ¸Á È®º¸ ÇÊ¿ä¡±
ÆÄÆ¼ ºñ·Ñ ±¹Á¦¿¡³ÊÁö±â±¸(IEA) »ç¹«ÃÑÀåÀº 27ÀÏ ¡°ÀÎ°øÁö´É(AI) µ¥ÀÌÅÍ¼¾ÅÍ¿Í Àü±âÂ÷ µîÀ¸·Î 10³â µÚÀÎ 2035³â±îÁö ÀüÃ¼ ¿¡³ÊÁö ¼ö¿ä°¡ 6¹è ºü¸£°Ô Áõ°¡ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Àü±â°¡ ¾øÀ¸¸é AIµµ ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºñ·Ñ »ç¹«ÃÑÀåÀº ÀÌ³¯ ºÎ»ê ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½ºÈ£ÅÚ¿¡¼ ÀÌÈ£Çö »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ 2Â÷°ü°ú °øµ¿ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÇÏ°í ¡°¿ì¸®´Â ÇâÈÄ ¼ö½Ê ³â °£ ¿¡³ÊÁö ÁöÇüÀ» ÀçÆíÇÒ ¡®Àü±âÀÇ ½Ã´ë¡¯·Î ÁøÀÔÇß´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù. ±×´Â ÀÌ³¯ ºÎ»ê º¤½ºÄÚ¿¡¼ °³¸·ÇÑ ¡®2025 ±âÈÄ»ê¾÷±¹Á¦¹Ú¶÷È¸¡¯ Âü¼®Â÷ ÇÑ±¹À» Ã£¾Ò´Ù.
ºñ·Ñ »ç¹«ÃÑÀåÀº AI¿Í ±âÈÄ À§±â°¡ ±Û·Î¹ú ¿¡³ÊÁö ÅõÀÚ µ¿ÇâÀ» ¹Ù²Ù°í ÀÖ´Ù°í Áø´ÜÇß´Ù. ±×´Â ¡°10³â Àü¿£ È¼® ¿¡³ÊÁö¿Í Àç»ý ¿¡³ÊÁö ÅõÀÚ ±Ô¸ð°¡ °ÅÀÇ °°¾ÒÁö¸¸, Áö±ÝÀº È¼® ¿¡³ÊÁö¿¡ 1´Þ·¯¸¦ ÅõÀÚÇÒ ¶§ Ã»Á¤¿¡³ÊÁö ºÎ¹®¿¡ 2´Þ·¯°¡ ÅõÀÚµÇ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ¡®Àü·Â¸Á È®Ãæ¡¯ÀÌ ÃÖ´ë °ü°ÇÀÌ µÆ´Ù°í Â¤¾ú´Ù. ºñ·Ñ »ç¹«ÃÑÀåÀº ¡°¿À´Ã³¯ ¼¼°è Àü·Â ÅõÀÚ µ¿Çâ¿¡¼ ¿ì·Á½º·¯¿î Á¡Àº ¹Ù·Î Àü·Â¸Á¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ¹ßÀü ºÎ¹®¿¡ ¸Å³â ¾à 1Á¶ ´Þ·¯(¾à 1400Á¶¿ø)°¡ ÅõÀÚµÉ ¶§, Àü·Â¸ÁÀº 4000¾ï ´Þ·¯(¾à 560Á¶¿ø) ÁöÃâ¿¡ ±×Ä¡°í ÀÖ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°Àü·Â »ç¿ë·®ÀÌ ´Ã¾î³ª´Â »óÈ²¿¡¼ Àü·Â ¾Èº¸¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇØ¼± Àü·Â¸Á¿¡ ´ëÇÑ ÁöÃâÀ» ºü¸£°Ô ´Ã·Á¾ß ÇÑ´Ù¡±°í Á¦¾ðÇß´Ù.
¸®Æ¬¡¤ÈñÅä·ù µî Áß±¹ÀÌ ÆÐ±ÇÀ» Áã°í ÀÖ´Â ÇÙ½É ±¤¹° °ø±Þ¸Á¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Áµµ Á¦±âÇß´Ù. ºñ·Ñ »ç¹«ÃÑÀåÀº ¡°ÇöÀç IEA°¡ ÃßÀûÇÏ´Â 20°³ ÇÙ½É ±¤¹° Áß 19°³°¡ ´ÜÀÏ ±¹°¡¿¡ ÁýÁßµÅ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ¿ÏÈÇÏ±â À§ÇÑ ¼¼°è °¢±¹ÀÇ Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
»õ Á¤ºÎÀÇ Àç»ý¿¡³ÊÁö º¸±Þ ¹× ¿¡³ÊÁö °í¼Óµµ·Î ±¸Ãà Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ¼± ±àÁ¤Àû Æò°¡¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù. ºñ·Ñ »ç¹«ÃÑÀåÀº ¡°ÀúÅº¼Ò Àü·Â °ø±Þ°ú °·ÂÇÑ Àü·Â¸Á ½Ã½ºÅÛÀº ¼¼°è AI °æÀïÀÇ ¸®´õ½Ê È®º¸¸¦ À§ÇÑ ÇÙ½É ¿ä°Ç¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÑ±¹ÀÇ ¡®¿¡³ÊÁö °í¼Óµµ·Î¡¯ ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀº ¸Å¿ì È¯¿µÇÒ ¸¸ÇÑ ¹ßÀüÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇÑ±¹Àº ÀÌ¹Ì ±Û·Î¹ú ¹èÅÍ¸® °ø±Þ¸Á¿¡¼ ¼±µµ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ·± ¸®´õ½ÊÀº º¯¾Ð±â¿Í ÄÉÀÌºí µî ÇÊ¼ö Àü·Â¸Á Àåºñ·Î ´õ È®ÀåµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù.
ºÎ»ê=¾ç¹ÎÃ¶ ±âÀÚ listen@kmib.co.kr
