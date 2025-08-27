½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

Àü³²±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸ Àü½Ã°ü º¸¼ö°ø»ç¡¦¾ÈÀü¡¤ÆíÀÇ½Ã¼³ °­È­

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:32
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

¸®¸ðµ¨¸µ¡¤¹æ¼ö°ø»ç¡¤¾ÈÀü¼³ºñ Àü¸é ±³Ã¼ µî ÃßÁø

º¸¼ö°ø»ç-³ó¾÷´©¸®°ü. Àü³²µµ Á¦°ø

Àü³²µµ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸´Â 2025 ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ±âÁ¸ Àü½Ã°ü º¸¼ö°ø»ç¸¦ ÁøÇà, °ü¶÷°´ÀÇ ¾ÈÀü°ú ÆíÀÇ½Ã¼³À» °­È­ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø º¸¼ö°ø»ç´Â 2023³â ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸°¡ ¼øÃµ¿¡¼­ ¿­¸° ÀÌÈÄ ³ªÁÖ¿¡¼­ 4³â ¸¸¿¡ °³ÃÖµÇ´Â ¸¸Å­ ³ëÈÄ ½Ã¼³À» Àü¸é °³¼±ÇØ °ü¶÷°´ ¾ÈÀü°ú ÆíÀÇ¼ºÀ» È®º¸ÇÏ°í ÃÖ½Å Àü½Ã È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÃßÁøµÈ´Ù.

ÁÖ¿ä °ø»ç ³»¿ëÀº »ý¸í³ó¾÷°ü Àü½Ã°ü ¸®¸ðµ¨¸µ, ³ó¾÷´©¸®°ü µµÀå°ø»ç, ³ó¾÷¹Ì·¡°ü ¹æ¼ö°ø»ç, Àå¾ÖÀÎ¡¤³ë¾àÀÚ Ä£È­Çü µ¿¼± º¸°­ µîÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ È­Àç°¨Áö±â¡¤¼ÒÈ­±â¡¤ºñ»ó´ëÇÇ·Î È®º¸ µî ¾ÈÀü¼³ºñ Àü¸é ±³Ã¼¿Í °¡¼³°ÇÃà¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë °­È­ µî Ã¶ÀúÇÑ ½Ã°ø °ü¸®µµ ÇÔ²² ÀÌ·ïÁø´Ù.

¹Ú°ü¼ö Àü³²µµ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸ »ç¹«±¹ÀåÀº 27ÀÏ ¡°±âÁ¸ Àü½Ã°üÀ» »õ·Ó°Ô ´ÜÀåÇØ °ü¶÷°´¿¡°Ô º¸´Ù ÄèÀûÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ È¯°æÀ» Á¦°øÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀüÅë³ó¾÷ÀÇ °¨¼ºÀ» ¼ÒÈ¯ÇÏ°í ¹Ì·¡ ³ó¾÷ÀÇ ¹æÇâ¼ºÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ÀåÀÌ µÇµµ·Ï ÁØºñ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

2025 ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸´Â 10¿ù 23ÀÏºÎÅÍ 29ÀÏ±îÁö 7ÀÏ°£ ³ªÁÖ »êÆ÷¸é Àü³²µµ³ó¾÷±â¼ú¿ø ÀÏ¿ø¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù. ¡®AI¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ³ó¾÷Çõ½Å, »ý¸í Å°¿ì´Â K-³ó¾÷¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ¹Ì·¡ ³ó¾÷ÀÇ ºñÀü°ú Ã·´Ü ±â¼úÀ» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶