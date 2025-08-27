¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
°æ±â ¾È¾ç½Ã¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¡®°øÀ¯³ÃÀå°í¡¯°¡ ½Ã¹ÎµéÀÌ ÀÌ¿ô »ç¶ûÀ» ½ÇÃµÇÏ´Â °ø°£ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù.
27ÀÏ ¾È¾ç½Ã¿¡ µû¸£¸é Áö³ 1ÀÏ ¸¸¾È±¸ ¼®¼ö2µ¿ÀÇ ÇÑ ½Ä´ç ¾Õ¿¡ ¼³Ä¡µÈ ÀÌ ³ÃÀå°í¿£ µÎÀ¯ 5¹Ú½º(120°³)°¡ Ã¤¿öÁ³´Ù. ÇÑ ½Ã¹ÎÀÌ ¹Î»ýÈ¸º¹ ¼ÒºñÄíÆùÀ¸·Î µÎÀ¯¸¦ ±¸¸ÅÇØ ±âºÎÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ ²ÉÁý »çÀå´ÔÀº ¸ÅÁÖ ³ÃÀå°í¿¡ À½½ÄÀ» Ã¤¿ö³õ¾Æ ÁÖ¹ÎµéÀº ÀÌ »çÀå´ÔÀ» ¡®²ÉÁý Ãµ»ç¡¯¶ó°í ºÎ¸¥´Ù°í ÇÑ´Ù. ¶Ç ¸ÅÁÖ Â¥Àå¼Ò½º¸¦ ±âºÎÇÏ´Â ½Ã¹Îµµ ÀÖ´Ù.
¾È¾ç½Ã°¡ ¿î¿µÇÏ´Â ÀÌ ³ÃÀå°í´Â ÁÖ¹ÎµéÀÌ ³²°Å³ª »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ½Ä·áÇ°À» Ã¤¿ö³õÀ¸¸é ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷µéÀÌ ÀÌ¸¦ °øÂ¥·Î °¡Á®°¡´Â °÷ÀÌ´Ù. Áö³ÇØ 3¿ù 1ÀÏ ¸¸¾È±¸ ¹Ú´Þµ¿ÀÇ ÇÑ ±³È¸ ¾Õ¿¡ 1È£Á¡ÀÌ ¸¸µé¾îÁ³°í, ÇöÀç 7È£Á¡±îÁö ¹®À» ¿¾ú´Ù. Æ¯È÷ 1È£Á¡°ú 2È£Á¡Àº ¾È¾ç±ºÆ÷ÀÇ¿Õ°úÃµ °øµ¿±Þ½ÄÁö¿ø¼¾ÅÍ¿Í ÀÎ±Ù ÇÐ±³ ±Þ½ÄÀÇ ¿¹ºñ½Ä ±âºÎ Çù¾àÀ» ¸Î±âµµ Çß´Ù. °øÀ¯³ÃÀå°í 4È£Á¡ ÀÎ±Ù ÁÖ¹ÎµéÀº ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¸ðÀÓÀ» ¸¸µé¾î Áö¿ª Á¤º¸ °øÀ¯¿Í ´õºÒ¾î ºÀ»çÈ°µ¿±îÁö ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
°øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç°¸ñÀº Ã¤¼Ò, °úÀÏ, ¹ÝÂù·ù, °¡°ø½ÄÇ°(ÅëÁ¶¸²¡¤À½·á¼ö¡¤¹ÝÁ¶¸® ½ÄÇ° µî), »§¡¤¶±·ù µîÀÌ´Ù. ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¡®¼Òºñ±âÇÑÀÌ Áö³ À½½Ä¡¯, ¡®ÁÖ·ù¡¤¾àÇ°¡¤°Ç°º¸Á¶½ÄÇ°¡¯, ¡®ºÒ·® ½ÄÇ°¡¯, ¡®Àå±â º¸°ü ½ÄÇ°¡¯Àº ¹ÞÁö ¾Ê´Â´Ù.
°¢ ³ÃÀå°í¿¡´Â °ü¸®ÀÎÀÌ ÀÖ¾î ½ÄÇ° °Ë¼ö, Á¦Á¶ÀÏÀ» Ç¥±â¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç »óÅÂ¸¦ ¼ö½Ã·Î Á¡°ËÇØ ¼Òºñ±âÇÑÀÌ Áö³ À½½ÄÀº Áï½Ã Æó±âÇÏ°í, ¸ÅÀÏ ¹ã 10½Ã ÀÌÈÄ¿¡ ³²¾ÆÀÖ´Â À½½ÄÀ» Æó±âÇØ ¾ÈÀü»ç°í¸¦ ¿¹¹æÇÑ´Ù.
ÃÖ´ëÈ£ ¾È¾ç½ÃÀåÀº ¡°°øÀ¯³ÃÀå°í°¡ ¸Ô°Å¸® º¹Áö »ç°¢Áö´ë ÇØ¼Ò, Áö¿ª °øµ¿Ã¼ ÀÇ½Ä È¸º¹±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¿ô°ú Á¤À» ³ª´©´Â ¸ðµÎÀÇ °ø°£ÀÎ ¸¸Å ´©±¸³ª ºÎ´ã ¾øÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ù¾çÇÑ ³ë·ÂÀ» ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
