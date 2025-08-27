³»³â 3¿ùºÎÅÍ ÇÐ±³ ¼ö¾÷ Áß ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ë ¿øÄ¢Àû ±ÝÁö
ÃÊ¡¤Áßµî±³À°¹ý °³Á¤¾È, 27ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ Åë°ú
½º¸¶Æ®¿öÄ¡¡¤ÅÂºí¸´PC µî ¸ðµç ÈÞ´ë¿ë ÀüÀÚ±â±â »ç¿ë Á¦ÇÑ
³»³â 1ÇÐ±âºÎÅÍ ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇÐ±³ ¼ö¾÷ Áß ½º¸¶Æ®±â±â »ç¿ëÀÌ ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±ÝÁöµÈ´Ù.
±³À°ºÎ´Â ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀÇ ÃÊ¡¤Áßµî±³À°¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¸¦ Åë°úÇØ ³»³â 3¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. °³Á¤¾ÈÀº ÀÌ³¯ Àç¼® ÀÇ¿ø 163¸í °¡¿îµ¥ Âù¼º 115¸í, ¹Ý´ë 31¸í, ±â±Ç 17¸íÀ¸·Î Åë°úµÆ´Ù.
°³Á¤¾È¿¡ µû¸£¸é ÃÊ¡¤Áß¡¤°í±³»ýÀº ¼ö¾÷ Áß ½º¸¶Æ®Æù°ú °°Àº ½º¸¶Æ®±â±â¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ´Ù. ±³À°ºÎ´Â ÀÌ¹ø °³Á¤¾È°ú °ü·ÃÇØ ¡°½º¸¶Æ®ÆùÀº ¹°·Ð Á¤º¸Åë½Å ±â´ÉÀ» °®Ãá ½º¸¶Æ®¿öÄ¡, ÅÂºí¸´PC, ³ëÆ®ºÏ µî ¸ðµç ÈÞ´ë¿ë ÀüÀÚ±â±â »ç¿ëÀÌ Á¦ÇÑµÈ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
´Ù¸¸ ¡ãÀå¾Ö°¡ ÀÖ°Å³ª Æ¯¼ö±³À°ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ÇÐ»ý µîÀÌ º¸Á¶±â±â·Î »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ¡ã±³À°ÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ¡ã±ä±ÞÇÑ »óÈ² ´ëÀÀ µîÀ» À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÇÏ³ª¶óµµ ÇØ´çÇÏ°Å³ª, ÇÐ±³ÀÇ Àå°ú ±³¿øÀÌ Çã¿ëÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î »ç¿ëÀÌ Çã¶ôµÈ´Ù.
°³Á¤¾È°ú ºñ½ÁÇÑ ³»¿ëÀÇ ±³À°ºÎ °í½ÃÀÎ ¡®±³¿øÀÇ ÇÐ»ý»ýÈ°Áöµµ¿¡ °üÇÑ °í½Ã¡¯´Â Áö³ 2023³â 9¿ùºÎÅÍ ÇÐ±³ ÇöÀå¿¡¼ ÀÌ¹Ì Àû¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ý °³Á¤Àº ÇÐ»ýÀÇ ¼ö¾÷ Áß ½º¸¶Æ®±â±â »ç¿ë Á¦ÇÑ¿¡ °üÇÑ ¹ýÀû ±Ù°Å¸¦ È®½ÇÈ÷ ¸¶·ÃÇß´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ ±¹°¡ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸´Â ÇÐ±³ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ÀÏ°ý ¼ö°Å°¡ ÀÎ±ÇÄ§ÇØ°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â °áÁ¤À» ³»·È´Ù.
