¡®°í¾ç½Ã Ä¿ÇÇ ÇùÈ¸¡¯ Ãâ¹ü¡¦Ä¿ÇÇ »ê¾÷ ¹ßÀü º»°ÝÈ­

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:14
°æ±â °í¾ç½Ã Ä¿ÇÇ ÇùÈ¸°¡ Áö³­ 26ÀÏ µ¿±¹´ëÇÐ±³ ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄ·ÆÛ½º¿¡¼­ Ãâ¹ü½ÄÀ» ¿­°í °í¾ç½Ã Ä¿ÇÇ»ê¾÷ÀÇ Àúº¯È®´ë¿Í ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÀÌ³¯ Ãâ¹ü½Ä¿¡´Â ÀÌµ¿È¯ °í¾ç½ÃÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ¼ºÁ¤¼® µ¿±¹´ë BMC ºÎÃÑÀå, ±èÇöÈ£ °í¾ç¿¬±¸¿øÀå, ÇÑµ¿±Õ °í¾ç»ê¾÷ÁøÈï¿øÀå µîÀÌ Âü¼®ÇØ ÇùÈ¸ÀÇ Ãâ¹üÀ» ÃàÇÏÇß´Ù.

°í¾ç½Ã Ä¿ÇÇ ÇùÈ¸´Â »êÇÐ¿¬ ºñ¿µ¸® ¹Î°£´ÜÃ¼·Î, Ä¿ÇÇ»ê¾÷ °ü·Ã Àü¹®°¡¿Í ±â¾÷, ÇÐ°è°¡ Çù·ÂÇØ Áö¿ª Ä¿ÇÇ»ê¾÷ÀÇ °æÀï·ÂÀ» °­È­ÇÏ°íÀÚ Ã¢¸³µÆ´Ù.

Áö³­ 6¿ù °³ÃÖµÈ ¡®2025 °í¾ç Ä¿ÇÇµµ½Ã Àü·«Æ÷·³¡¯¿¡¼­ °ü³» Ä¿ÇÇ»ê¾÷ Á¾»çÀÚ¿Í ±â¾÷µéÀÌ Ä¿ÇÇ»ê¾÷ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ Çù·ÂÃ¼°è ±¸Ãà ÇÊ¿ä¼º¿¡ ¶æÀ» ¸ðÀ¸¸é¼­ ÇùÈ¸ Ãâ¹üÀ¸·Î±îÁö ÀÌ¾îÁö°Ô µÆ´Ù.

ÇùÈ¸´Â ¾ÕÀ¸·Î °í¾ç½Ã ³» Ä«Æä Ã¢¾÷ Áö¿ø, ¹Ù¸®½ºÅ¸ ÀÎÀç ¾ç¼º, Ä¿ÇÇ¹®È­ È®»ê µî Áö¿ª Ä¿ÇÇ »ýÅÂ°è È°¼ºÈ­¸¦ ¸ñÇ¥·Î ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» Àü°³ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌ ½ÃÀåÀº Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ ¡°°í¾çÆ¯·Ê½Ã°¡ Ä¿ÇÇ Æ¯È­ µµ½Ã·Î ¼ºÀåÇÏ´Âµ¥ ÇùÈ¸°¡ ÁßÃßÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ½Ã¸®¶ó ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Ä¿ÇÇ»ê¾÷ÀÌ Áö¿ª °æÁ¦¿Í ¹®È­ ¹ßÀüÀÇ µ¿·ÂÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇùÈ¸¿Í Àû±ØÀûÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÏ°Ú´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.

°í¾ç=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr

