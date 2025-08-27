½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

±âµ¶¹®È­¼±±³È¸, ¹«¾È ´ë»ç±³È¸ ¼öÇØ¼º±Ý Àü´Þ

2025-08-27
ÀÎÃµ ´ëÇÐ¸¶À»±³È¸, È«¼öÈ¯ Àå·Î¿Í ¿ÁÈñ ±Ç»ç°¡ Çå½Å


©Å±âµ¶¹®È­¼±±³È¸(ÀÌ»çÀå ±è¼÷Èñ ¸ñ»ç¡¤´ëÇ¥È¸Àå °­Çü±Ô ¸ñ»ç¡¤»óÀÓ´ëÇ¥ ¼­Á¤Çü)´Â Áö³­ ¼öÇØ·Î ±³È¸ ´ãÀåÀÌ ¹«³ÊÁø Àü³² ¹«¾È±º ÇØÁ¦¸é ´ë»ç±³È¸(Á¤ÀÇÇà ¸ñ»ç)¿¡ ¼öÇØ ¼º±ÝÀ» Àü´ÞÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.


´ë»ç±³È¸´Â Áö³­ ¹«¾ÈÁö¿ª¿¡ ÁýÁßµÈ Æø¿ì·Î ´ãÀåÀÌ ±Õ¿­ÇØ ±ä±Þ º¸¼ö°¡ ÇÊ¿äÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. ±³È¸´Â ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎÈ¸ ÇÕµ¿ ±³´Ü¼Ò¼ÓÀÌ¸ç 1978³â¿¡ ¼³¸³µÆ´Ù. Ãâ¼® ¼ºµµ´Â ´ëºÎºÐ °í·ÉÀÚ´Ù.

Á¤ÀÇÇà ¸ñ»ç´Â 2005³â 4¿ùºÎÅÍ ³óÃÌ ¸ñÈ¸ÀÇ »ç¸í°¨À¸·Î »ç¿ªÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ¼öÇØ ¼º±ÝÀº ÀÎÃµ ´ëÇÐ¸¶À»±³È¸(¿ì³²½Ä ¸ñ»ç), È«¼öÈ¯ Àå·Î¿Í ¿ÁÈñ ±Ç»ç ºÎºÎÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î ¸ð¾ÆÁ³´Ù.

Àüº´¼± ¼±ÀÓ±âÀÚ junbs@kmib.co.kr

