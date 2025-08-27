³²µµÀåÅÍ, ÀÌ»ó ±âÈÄ ´ëÀÀ ³ó¾î¹Î Áö¿ø ³íÀÇ
³ó¾î¹Î Áö¿ø¡¤Ãß¼® ±âÈ¹Àü µî Àü·«Àû ÃßÁø ³íÀÇ
³²µµÀåÅÍ´Â Àç´Ü ¼¼¹Ì³ª½Ç¿¡¼ 2025³â Á¦4Â÷ ÀÌ»çÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Àü³¯ 11¸íÀÇ ÀÓ¿øÀÌ Âü¿©ÇÑ È¸ÀÇ¿¡¼± 2025³â Á¦2È¸ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê(¾È) µî ÃÑ 6°ÇÀÇ ¾È°ÇÀ» ½ÉÀÇ¡¤ÀÇ°áÇÏ°í, ÃÖ±Ù ÀÌ»ó ±âÈÄ·Î Æø¿ì¿Í Æø¿° ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº ³ó¾î¹Î Áö¿ø ´ëÃ¥, ÀÔÁ¡¾÷Ã¼ °æÀï·Â °È Áö¿ø ¹æ¾ÈÀÌ ÁßÁ¡ ³íÀÇµÆ´Ù.
´Ù°¡¿À´Â Ãß¼® ¸íÀýÀ» ¸Â¾Æ ¡ãÃß¼® ±âÈ¹Àü ¿î¿µ, ¡ã¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÁýÁß È«º¸ ¡ã½Ã¡¤±º ¹× °ø°ø±â°ü Çù·Â °È ¡ã½Ã¡¤±º ½Ã½ºÅÛ ¿¬ÇÕ±¸Ãà »ç¾÷ µî ÃßÁø Àü·«ÀÇ ¼º°øÀû ÀÌÇà¿¡ ¶æÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
³²µµÀåÅÍ´Â ¿ÃÇØ 7¿ù±îÁö ´©Àû ¸ÅÃâ 275¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç Àü³â µ¿±â ´ëºñ 24% ¼ºÀåÇß´Ù. ÀÌ Áß ÀÚ»ç¸ô ¸ÅÃâÀº 92¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 79% Áõ°¡ÇÏ¿© ¸ÅÃâ ¼ºÀåÀÇ °ßÀÎÂ÷ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ³²µµÀåÅÍ ¼îÇÎ¸ô ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ°í, °íµµÈÇÏ¿© °£Æí°áÁ¦, ÀÔÁ¡¾÷Ã¼ »óÇ°°ü¸® ÆíÀÇ¼º Á¦°í, °í°´ CS ÀÀ´ë µîÀ» ÅëÇØ °í°´ ¹× ÀÔÁ¡¾÷Ã¼¿¡°Ô ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
¸íÃ¢È¯ ÀÌ»çÀå(Àü³²µµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç)Àº ¡°ÀÌ»çÈ¸¸¦ ÅëÇØ ³íÀÇµÈ »çÇ×µéÀÌ Àü³²µµÀÇ Á¤Ã¥°ú À¯±âÀûÀ¸·Î ¿¬°èµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ³ó¾î¹Î°ú ¼Ò»ó°øÀÎÀÇ ¼Òµæ Áõ´ë¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â °ø°øÇü Á¾ÇÕÀ¯ÅëÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù
³²µµÀåÅÍ´Â 10¿ù 10ÀÏ±îÁö ¡®2025³â Ãß¼® ¸íÀý ±âÈ¹Àü¡¯À» ¿°í, Àü³² ¿ì¼ö ³ó¼öÃà»ê¹°°ú ÀüÅë ¸Ô°Å¸®¸¦ ÃÖ´ë 50% ÇÒÀÎµÈ °¡°Ý¿¡ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
