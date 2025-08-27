½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

Ãµ¾È½Ã, ³»´Þ 8ÀÏºÎÅÍ »ê´Ü ±Ù·ÎÀÚ ¡®½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯ ¿îÇà

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:06
Ãµ¾È½ÃÃ» Àü°æ. Ãµ¾È½Ã Á¦°ø

Ãæ³² Ãµ¾È½Ã´Â ´ÙÀ½ ´Þ 8ÀÏºÎÅÍ Ãµ¾È Á¦2¡¤3¡¤4»ê¾÷´ÜÁö ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇØ ¡®½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯À» ½Ã¹ü ¿îÇàÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

½º¸¶Æ®¼ÅÆ²Àº °íÁ¤ ³ë¼±Çü ¹ö½º 3´ë¿Í ½Ç½Ã°£ È£ÃâÇü ÅÃ½Ã 6´ë µî ÃÑ 9´ëÀÇ Â÷·®À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿î¼Û ¼ö´ÜÀÌ´Ù.

ÆòÀÏ ¿ÀÀü 7½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 8½Ã±îÁö »ê´Ü ³» ¹ö½ºÁ¤·ùÀå 71°÷À» ¼øÈ¯ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿À´Â 12¿ù 19ÀÏ±îÁö ¿îÇàÇÏ¸ç, »ê´Ü ±Ù·ÎÀÚ ´©±¸³ª ¡®Ãµ¾È »ê´Ü ½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¹«·á·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

±è¼®ÇÊ Ãµ¾È½ÃÀå ±ÇÇÑ´ëÇàÀº ¡°ÀÌ¹ø ½Ã¹ü»ç¾÷À» ÅëÇØ ¾ò´Â ¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ´Â ÇâÈÄ ±Ù·ÎÀÚµéÀÇ ±³Åë ÆíÀÇ¸¦ À§ÇÑ Áß¿äÇÑ Á¤Ã¥ ÀÚ·á·Î È°¿ëµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Ãµ¾È=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr

