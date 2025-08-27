Ãµ¾È½Ã, ³»´Þ 8ÀÏºÎÅÍ »ê´Ü ±Ù·ÎÀÚ ¡®½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯ ¿îÇà
Ãæ³² Ãµ¾È½Ã´Â ´ÙÀ½ ´Þ 8ÀÏºÎÅÍ Ãµ¾È Á¦2¡¤3¡¤4»ê¾÷´ÜÁö ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇØ ¡®½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯À» ½Ã¹ü ¿îÇàÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½º¸¶Æ®¼ÅÆ²Àº °íÁ¤ ³ë¼±Çü ¹ö½º 3´ë¿Í ½Ç½Ã°£ È£ÃâÇü ÅÃ½Ã 6´ë µî ÃÑ 9´ëÀÇ Â÷·®À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿î¼Û ¼ö´ÜÀÌ´Ù.
ÆòÀÏ ¿ÀÀü 7½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 8½Ã±îÁö »ê´Ü ³» ¹ö½ºÁ¤·ùÀå 71°÷À» ¼øÈ¯ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿À´Â 12¿ù 19ÀÏ±îÁö ¿îÇàÇÏ¸ç, »ê´Ü ±Ù·ÎÀÚ ´©±¸³ª ¡®Ãµ¾È »ê´Ü ½º¸¶Æ®¼ÅÆ²¡¯ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¹«·á·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±è¼®ÇÊ Ãµ¾È½ÃÀå ±ÇÇÑ´ëÇàÀº ¡°ÀÌ¹ø ½Ã¹ü»ç¾÷À» ÅëÇØ ¾ò´Â ¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ´Â ÇâÈÄ ±Ù·ÎÀÚµéÀÇ ±³Åë ÆíÀÇ¸¦ À§ÇÑ Áß¿äÇÑ Á¤Ã¥ ÀÚ·á·Î È°¿ëµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Ãµ¾È=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç