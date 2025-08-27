ÇÑ±¹ TI ÀÎ±Ç½Ã¹Î¿¬´ë ¡°ºÒ¹ý»ç±ÝÀ¶ ±ÙÀý, ¿ø¸®±Ý ¹«È¿È¸¸À¸·Ð ºÎÁ·¡±
ÇÑ±¹ TI ÀÎ±Ç½Ã¹Î¿¬´ë°¡ Á¤ºÎÀÇ ºÒ¹ý»çÃ¤ ¿ø±Ý ¹«È¿È Á¶Ä¡¿Í °ü·ÃÇØ ¡°¿ø±Ý ¹«È¿ ¼±¾ð¸¸À¸·Î´Â ÇÇÇØ¸¦ ¸·À» ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç °·ÂÇÑ º¸¿Ï ´ëÃ¥À» ÃË±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ ´ÜÃ¼´Â ºÒ¹ý»çÃ¤¾÷ÀÚµéÀÌ ¿©ÀüÈ÷ °¡Á·°ú ÁöÀÎÀ» ÅëÇÑ Ãß½ÉÀ» ÀÏ»ï°í, ´ëÆ÷Æù°ú ´ëÆ÷°èÁÂ¸¦ µ¹·Á ¾²¸ç È°°³ Ä¡°í ÀÖ´Â ¸¸Å ±¹°¡ Â÷¿øÀÇ ÃÑ·Â ´ëÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¾Õ¼ Á¤ºÎ´Â 7¿ù 22ÀÏºÎÅÍ ¿¬ 60%¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â °í±Ý¸® ºÒ¹ý»çÃ¤ÀÇ ¿ø¸®±ÝÀ» Àü¸é ¹«È¿ÈÇÏ°í, ¼ºÂøÃë¡¤ÆøÇà¡¤Çù¹Ú µîÀÌ µ¿¹ÝµÈ °è¾àµµ ¹Ý»çÈ¸Àû °è¾àÀ¸·Î ºÐ·ùÇØ È¿·ÂÀ» ¾ø¾Ý´Ù. ÇÏÁö¸¸ TI ÀÎ±Ç½Ã¹Î¿¬´ë´Â ¡°ÇÇÇØÀÚ º¸È£ÀÇ Ã¹°ÉÀ½ÀÏ »Ó ½ÇÁúÀûÀÎ ±ÙÀýÃ¥Àº µÇÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ÁöÀûÇÑ´Ù.
ÀÌ ´ÜÃ¼°¡ Á¦½ÃÇÑ ÇÙ½É ´ëÃ¥Àº ¼¼ °¡Áö´Ù. Ã¹Â° °¡Á·¡¤ÁöÀÎ Ãß½É ±ÝÁö¿Í °¡ÁßÃ³¹úÀÌ´Ù. ºÒ¹ý»çÃ¤¾÷ÀÚµéÀÌ Ã¤¹«ÀÚÀÇ °¡Á·°ú Á÷Àå µ¿·á µîÀ» ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î ±«·ÓÈ÷´Â Çö½ÇÀ» ¹Ù·ÎÀâ±â À§ÇØ Á¦3ÀÚ Ãß½É ÀÚÃ¼¸¦ Áß¹üÁË·Î ±ÔÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
µÑÂ°, ´ëÆ÷Æù¡¤´ëÆ÷°èÁÂ ½Å¼Ó Â÷´Ü ½Ã½ºÅÛ ±¸ÃàÀÌ´Ù. ¼ö»ç¸ÁÀ» ÇÇÇØ ¹øÈ£¿Í °èÁÂ¸¦ µ¹·Á ¾²´Â ¹üÁË ¼ö¹ýÀ» ¿øÃµ Â÷´ÜÇÏ°í, ¸íÀÇ ´ë¿©ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹úµµ °·ÂÈ÷ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ¼ÂÂ°´Â ¡®¹Ì¼ö¹ü Ã³¹ú ±ÔÁ¤¡¯ ½Å¼³ÀÌ´Ù. ¿¬ 20%¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â ÀÌÀÚ·Î À¯ÀÎ¡¤»ó´ã¡¤±¤°í¡¤°è¾àÀ» ½ÃµµÇÏ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ Ã³¹úÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇØ ºÒ¹ý»çÃ¤ ½ÃÀåÀÇ ÁøÀÔ Àåº®À» ³ôÀÌÀÚ´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù.
¹ÚÁøÈï ºÒ¹ý»çÃ¤ ´ëÀÀ¼¾ÅÍÀåÀº ¡°¹Ì¼ö¹ü Ã³¹úÀÌ µµÀÔµÇ¸é ¿Â¶óÀÎ ±¤°í¸¸ ¸ð´ÏÅÍ¸µÇØµµ ºÒ¹ý»çÃ¤¾÷ÀÚ¸¦ ´ë°Å Àû¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±¤°í¾÷Ã¼¿¡µµ Ã¥ÀÓÀ» ¹¯´Â´Ù¸é ºÒ¹ý»çÃ¤ »ýÅÂ°è Àü¹ÝÀ» ¾Ð¹ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
TI ÀÎ±Ç½Ã¹Î¿¬´ë´Â ³ª¾Æ°¡ ºÒ¹ý»çÃ¤¸¦ Á¶Á÷¹üÁË·Î ±ÔÁ¤ÇÏ°í, ±ÝÀ¶´ç±¹¡¤¼ö»ç±â°ü¡¤Åë½Å»ç µî °ü°è ±â°üÀÌ ÇÕµ¿À¸·Î ´ëÀÀÇÏ´Â ±¹°¡ Â÷¿øÀÇ Á¾ÇÕ Àü·«À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´ÜÃ¼ ÃøÀº ¡°ÀÌÁ¦ Æí¹ýÀû¡¤ÀÓ½ÃÀû Á¶Ä¡·Î´Â ÇÇÇØ¸¦ ¸·À» ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°¹üÁË¿ÍÀÇ ÀüÀï ¼öÁØÀÇ Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ºÒ¹ý»çÃ¤ ¿ø±Ý ¹«È¿È°¡ Á¦µµ °³¼±ÀÇ Áß¿äÇÑ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ¶ó´Â Á¡Àº ºÐ¸íÇÏ´Ù. ±×·¯³ª TI ÀÎ±Ç½Ã¹Î¿¬´ë´Â ¡°½ÇÁúÀûÀÎ ÇÇÇØ Â÷´ÜÀº °·ÂÇÑ ÇöÀå ¸ÂÃãÇü ´ëÃ¥ÀÌ ½ÃÇàµÉ ¶§ °¡´ÉÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°Á¤ºÎ°¡ ¼±¾ð¿¡¼ ¸ØÃßÁö ¾Ê°í Çàµ¿À¸·Î ³ª¼¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
