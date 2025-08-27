½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¿ìµµ¼­ °ü±¤°´ Åº ½ºÄíÅÍ Ãß¶ô¡¦ 2¸í Áß°æ»ó

2025-08-27
27ÀÏ ¿ÀÈÄ 60´ë °ü±¤°´ÀÌ Åº Àüµ¿½ºÄíÅÍ°¡ °¹¹ÙÀ§ À§·Î ¶³¾îÁö¸é¼­ 2¸íÀÌ Áß°æ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù. Á¦ÁÖ¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎ Á¦°ø

Á¦ÁÖ ¿ìµµ¿¡¼­ Àüµ¿½ºÄíÅÍ°¡ Ãß¶ôÇØ °ü±¤°´ 2¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù.

27ÀÏ Á¦ÁÖ¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã7ºÐÂë Á¦ÁÖ½Ã ¿ìµµ¸é ¿¬Æò¸® ÇÑ µµ·Î¿¡¼­ 60´ë °ü±¤°´ 2¸íÀÌ Å¸°í ÀÖ´ø »ï·ûÀü±â½ºÄíÅÍ°¡ 2~3m ¾Æ·¡ ¹Ù´å°¡·Î Ãß¶ôÇß´Ù.

ÀÌ »ç°í·Î A¾¾(63)°¡ ¸Ó¸® ºÎÀ§°¡ ÇÔ¸ôµÇ´Â Áß»óÀ» ÀÔ°í ´ÚÅÍÇï±â¸¦ ÅëÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆ´Ù.

ÇÔ²² Å¸°í ÀÖ´ø B¾¾(62)µµ ºÎ»óÀ» ÀÔ¾î 119±¸±Þ´ë¿¡ ÀÇÇØ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ® Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌµéÀº °¹¹ÙÀ§¿¡ ¶³¾îÁö¸é¼­ ºÎ»óÀÌ ÄÇ´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

Á¦ÁÖ=¹®Á¤ÀÓ ±âÀÚ moon1125@kmib.co.kr

