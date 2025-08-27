¿ìµµ¼ °ü±¤°´ Åº ½ºÄíÅÍ Ãß¶ô¡¦ 2¸í Áß°æ»ó
Á¦ÁÖ ¿ìµµ¿¡¼ Àüµ¿½ºÄíÅÍ°¡ Ãß¶ôÇØ °ü±¤°´ 2¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù.
27ÀÏ Á¦ÁÖ¼Ò¹æ¾ÈÀüº»ºÎ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã7ºÐÂë Á¦ÁÖ½Ã ¿ìµµ¸é ¿¬Æò¸® ÇÑ µµ·Î¿¡¼ 60´ë °ü±¤°´ 2¸íÀÌ Å¸°í ÀÖ´ø »ï·ûÀü±â½ºÄíÅÍ°¡ 2~3m ¾Æ·¡ ¹Ù´å°¡·Î Ãß¶ôÇß´Ù.
ÀÌ »ç°í·Î A¾¾(63)°¡ ¸Ó¸® ºÎÀ§°¡ ÇÔ¸ôµÇ´Â Áß»óÀ» ÀÔ°í ´ÚÅÍÇï±â¸¦ ÅëÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆ´Ù.
ÇÔ²² Å¸°í ÀÖ´ø B¾¾(62)µµ ºÎ»óÀ» ÀÔ¾î 119±¸±Þ´ë¿¡ ÀÇÇØ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ® Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº °¹¹ÙÀ§¿¡ ¶³¾îÁö¸é¼ ºÎ»óÀÌ ÄÇ´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Á¦ÁÖ=¹®Á¤ÀÓ ±âÀÚ moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç