¼­¿ï°æÂûÃ» Ã»»ç ³»¿¡¼­ À½ÁÖ¿îÀü¡¦ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ °£ºÎ ÀÔ°Ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:00
±â»ç¿Í ¹«°üÇÑ Âü°í »çÁø. ±¹¹ÎÀÏº¸DB

Àü±¹¹ÎÁÖ³ëµ¿Á¶ÇÕÃÑ¿¬¸Í(¹ÎÁÖ³ëÃÑ) °£ºÎ°¡ ¼­¿ï°æÂûÃ» °æ³»¿¡¼­ ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤·Î ¿îÀüÀ» ÇØ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù.

27ÀÏ °æÂû µî¿¡ µû¸£¸é ¼­¿ï Á¾·Î°æÂû¼­´Â ÀÌ³¯ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ °£ºÎ A¾¾¸¦ À½ÁÖ¿îÀü ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇÇß´Ù.

A¾¾´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 1½ÃÂë ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤·Î ¼­¿ï°æÂûÃ» Ã»»ç ºÎÁö ¾È¿¡¼­ 50m°¡·® ¿îÀüÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

A¾¾´Â ÁýÈ¸ ½Å°í¸¦ ÇÏ·Á°í ¼­¿ï°æÂûÃ»¿¡ Â÷¸¦ ´í µÚ ¿ÜºÎ¿¡¼­ ¼úÀ» ¸¶½Ã°í µ¹¾Æ¿Í ¿îÀü´ë¸¦ ÀâÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ´ç½Ã Ã»»ç ¹æÈ£¿øÀÇ Á¦Áö¿¡µµ Â÷·®À» ¿îÀüÇÏ·Á°í Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°Ë°Å ´ç½Ã A¾¾ÀÇ Ç÷Áß¾ËÄÚ¿Ã³óµµ´Â ¸éÇãÁ¤Áö ¼öÁØÀÌ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°Åë»ó ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó Á¶»ç¸¦ À§ÇØ Ãâ¼® ÀÏÁ¤À» Á¶À²ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr

¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ
