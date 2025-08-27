µðÁöÅÐ ±ÝÀ¶ ±â¾÷ ¿¡µ¥³ª(EDENA) ±×·ìÀÌ ´ÙÀ½´Þ 5ÀÏ ÀÚ»ç ¿¡µ¥³ª ÅäÅ«À» ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼Ò ÀÎµµ´Ú½º(Indodax)¿¡ »óÀåÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. 150°³ ÀÌ»ó ¾ÏÈ£ÈÆó°¡ »óÀåµÈ ÀÎµµ´Ú½º´Â 5000¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ÀÏÀÏ °Å·¡·®À» ±â·Ï ÁßÀÌ´Ù.
¿¡µ¥³ª ±×·ìÀº ÀÎµµ´Ú½º »óÀåÀ» ¹ßÆÇ »ï¾Æ ¿ÃÇØ 4ºÐ±â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÅäÅ«Áõ±Ç(STO) °Å·¡¼Ò ·±ÄªÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ËÁõµÈ Åº¼Ò¹èÃâ±ÇÀ» ÁÖ¿ä ÀÚ»êÀ¸·Î ÅäÅ«ÈÇØ °Å·¡ÇÏ°Ô µÉ ÀÌ °Å·¡¼Ò´Â ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ÃÖ¼Ò 10´Þ·¯ºÎÅÍ Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿í ¿¡µ¥³ª ±×·ì ´ëÇ¥´Â ¡°¾Æ¼¼¾È Áö¿ª¿¡¼ ºü¸£°Ô ¼ºÀåÇÏ´Â ÇÉÅ×Å© ±â¾÷À¸·Î¼ STO¸¦ ÅëÇØ Åº¼Ò¹èÃâ±Ç °°Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÀÚ»êÀ» ÀÏ¹Ý ÅõÀÚÀÚµµ ½±°Ô °Å·¡ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´ëÁßÈÇÏ·Á ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
¿¡µ¥³ª ÅäÅ«, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ °Å·¡¼Ò »óÀå¡¦ Åº¼Ò¹èÃâ±Ç °Å·¡ ´ëÁßÈ ÃßÁø
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç