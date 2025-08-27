ºÎ»ê Ãâ»ý¾Æ ¼ö Áõ°¡À² Àü±¹ 1À§¡¦ È¥ÀÎ °Ç¼öµµ ´Ã¾ú´Ù
ºÎ»êÀÇ Ãâ»ý¾Æ ¼ö°¡ Àü±¹¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº Áõ°¡À²À» ±â·ÏÇß´Ù. È¥ÀÎ °Ç¼öµµ µ¿¹Ý Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ¸ç ÀúÃâ»ý ±Øº¹¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Åë°èÃ»ÀÌ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®2025³â 6¿ù ÀÎ±¸ µ¿Çâ¡¯¿¡ µû¸£¸é ºÎ»êÀÇ 6¿ù Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 1,114¸íÀ¸·Î Àü³â µ¿¿ù(972¸í)º¸´Ù 142¸í ´Ã¾ú´Ù. Áõ°¡À²Àº 14.6%·Î Àü±¹ 17°³ ½Ãµµ °¡¿îµ¥ 1À§¿´´Ù. °°Àº ±â°£ Àü±¹ Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 9.4%¿´´Ù.
»ó¹Ý±â ´©°è·Îµµ ºÎ»êÀÇ Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 6,904¸íÀ¸·Î, Áö³ÇØ °°Àº ±â°£º¸´Ù 481¸í(7.5%) Áõ°¡Çß´Ù. È¥ÀÎ °Ç¼öµµ ´Ã¾ú´Ù. 6¿ù È¥ÀÎ °Ç¼ö´Â 961°ÇÀ¸·Î Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 105°Ç(12.3%) Áõ°¡Çß°í, »ó¹Ý±â ´©°è´Â 6,255°ÇÀ¸·Î Áö³ÇØº¸´Ù 565°Ç(9.9%) ´Ã¾ú´Ù. Àü±¹ Æò±Õ Áõ°¡À²(7.1%)À» ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡´Ù.
Áö³ÇØ È®Á¤µÈ Åë°è¿¡¼µµ ¹Ýµî¼¼°¡ È®ÀÎµÆ´Ù. 2024³â ºÎ»êÀÇ Ãâ»ý¾Æ ¼ö´Â 1¸¸363¸íÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 197¸í ´Ã¾ú°í, ÇÕ°èÃâ»êÀ²Àº 0.68¸íÀ¸·Î 0.02Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇß´Ù. Ãâ»ý¾Æ ¼ö¿Í ÇÕ°èÃâ»êÀ²ÀÌ µ¿½Ã¿¡ ¿À¸¥ °ÍÀº 9³â ¸¸ÀÌ´Ù.
ºÎ»ê½Ã´Â ÀÌ °°Àº ¹Ýµî¼¼°¡ °áÈ¥ºÎÅÍ ÀÓ½Å¡¤Ãâ»ê¡¤¾çÀ°±îÁö Àü ´Ü°è¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ºÎ»êÇü ¸ÂÃã Á¤Ã¥ÀÇ È¿°ú¶ó°í º¸°í ÀÖ´Ù.
¸ÕÀú °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃè´Ù. °ø°ø ¿¹½ÄÀå¿¡¼ ÀÛÀº °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸®¸é ÃÖ´ë 100¸¸¿øÀ» Áö¿øÇÏ°í, Ãâ»ê °¡Á¤¿¡´Â ¾Æµ¿´ç ÃÖ´ë 100¸¸¿øÀÇ »êÈÄÁ¶¸®ºñ¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù. Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Ãâ»ê °¡Á¤¿¡ Àü±âÂ÷ º¸Á¶±Ýµµ Áö±ÞÇÑ´Ù. Ã¹Â°´Â 100¸¸¿ø, µÑÂ° ÀÌ»óÀº 150¸¸¿øÀÌ Áö¿øµÈ´Ù. ³ÀÓ ½Ã¼úºñ¿Í ³Ãµ¿ ³ÀÚ »ç¿ë º¸Á¶»ý½Ä¼ú ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇÏ´Â °¡ÀÓ·Â º¸Á¸ »ç¾÷ ¿ª½Ã Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î µµÀÔÇß´Ù.
Ãâ»ê Áö¿ø±Ýµµ Ã¹Â° 200¸¸¿ø, µÑÂ° ÀÌ»ó 400¸¸¿øÀ¸·Î È®´ëµÆÀ¸¸ç ºÎ¸ð±Þ¿©(0¼¼ 100¸¸¿ø, 1¼¼ 50¸¸¿ø)¿Í °¡Á¤¾çÀ°¼ö´çµµ Áö±ÞµÈ´Ù. ÀÓ»êºÎ ÄÝÅÃ½Ã ¡®¸¶¸¶ÄÝ¡¯(¿ù 4¸¸¿ø ÇÑµµ, È½¼ö ¹«Á¦ÇÑ), ÀÓ»êºÎ Àü¿ë ÁÖÂ÷ ¿ä±Ý 50% °¨¸é, Ä£È¯°æ ³ó»ê¹° ²Ù·¯¹Ì Áö¿ø µîµµ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
¡á ¹Ï°í ¸Ã±æ ¼ö ÀÖ´Â º¸À°¡¤µ¹º½
½Ã´Â º¸À°¡¤µ¹º½ ºÐ¾ß¿¡¼µµ Àü±¹À» ¼±µµÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» °Á¶ÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦·Î 2024³â ¡®ÇÑ±¹¾Æµ¿ »îÀÇ Áú¡¯ Á¶»ç¿¡¼ ºÎ»êÀÌ Àü±¹ 1À§¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ½Ã´Â ÀÌ¸¦ º¸À°¡¤µ¹º½ Á¤Ã¥ÀÇ ¼º°ú·Î ÇØ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ºÎ»êÀº Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î ¡®ºÎ»êÇü ÅëÇÕ´Ãº½ µ¹º½ Ã¼°è¡¯¸¦ ±¸ÃàÇØ ¿ÂÁ¾ÀÏ µ¹º½À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾î¸°ÀÌÁý ÇÊ¿ä°æºñ¿Í Æ¯º°È°µ¿ºñ¡¤ÇöÀå ÇÐ½Àºñ µîÀ» Áö¿øÇØ ºÎ¸ð ºÎ´ãÀ» »ç½Ç»ó ¡®Á¦·Î(Zero)¡¯ ¼öÁØÀ¸·Î ³·Ãè´Ù. ¸¸ 12°³¿ù ÀÌÇÏ ¿µ¾Æ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ±³»ç ´ë ¾Æµ¿ ºñÀ²À» 1:2·Î °³¼±ÇÑ ¡®¿µ¿µ¾Æ¹Ý¡¯À» ¿î¿µÇÏ°í, ÁÖÁß ¾ß°£°ú ÁÖ¸»¡¤°øÈÞÀÏ¿¡µµ ¿î¿µÇÏ´Â ¡®365 ¿¸° ½Ã°£Á¦ ¾î¸°ÀÌÁý¡¯À» µµÀÔÇß´Ù.
¶Ç ÀÔ¿ø ¾Æµ¿ µ¹º½¼ºñ½º, ´ÙÇÔ²²µ¹º½¼¾ÅÍ 68°³¼Ò, Áö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ 213°³¼Ò µî µ¹º½ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ È®ÃæÇßÀ¸¸ç ±¹°ø¸³¡¤°ø°øÇü º¸À°½Ã¼³ ÀÌ¿ë·üµµ 48%±îÁö ³ô¿´´Ù.
¡á ÀÇ·á¡¤¹®È¡¤ÁÖ°Å Áö¿øµµ È®´ë
ÀÇ·á¿Í ¹®È, ÁÖ°Å Á¤Ã¥µµ ÀúÃâ»ý ´ëÀÀÀÇ ÃàÀÌ´Ù. ¼Ò¾Æ ÀÀ±Þ Ã¼°è¸¦ °ÈÇÏ±â À§ÇØ ´Þºû¾î¸°ÀÌº´¿ø 8°÷°ú ÈÞÀÏ ¼øÈ¯ ´ç¹øÁ¦, 24½Ã°£ ¼Ò¾ÆÀÀ±ÞÁø·á±â°ü, ¼Ò¾ÆÀü¹®ÀÀ±Þ¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÓ»êºÎ ¹è·Á¼® ¾Ë¸®¹Ì ¡®ÇÎÅ©¶óÀÌÆ®¡¯, ÀÓ»êºÎ¡¤¿µÀ¯¾Æ Àü¿ë ÁÖÂ÷±¸¿ª, ¾Æºü À°¾Æ Âü¿© ÇÁ·Î±×·¥ ¡®100ÀÎÀÇ ¾Æºü´Ü¡¯, À°¾ÆÄ£È¸¶À», ¾î¸°ÀÌ º¹ÇÕ¹®È°ø°£ ¡®µé¶ô³¯¶ô¡¯ µîÀº Àü±¹ ÃÖÃÊ µµÀÔ »ç·Ê´Ù.
ÁÖ°Å Áö¿øµµ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù. Ã»³â¡¤½ÅÈ¥ºÎºÎ ´ë»ó ¡®Æò»ýÇÔ²² Ã»³â¸ðµÎ°¡(Ê«)»ç¾÷¡¯À» ÅëÇØ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ ÀÓ´ë·á¸¦ º»ÀÎ ºÎ´ã 3¸¸¿øÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°í ÀÚ³à ¼ö¿¡ µû¶ó ÃÖÀå Æò»ý±îÁö ÇýÅÃÀ» ÁØ´Ù. ½ÅÈ¥ºÎºÎ ÁÖÅÃ À¶ÀÚ ¹× ´ëÃâÀÌÀÚ Áö¿ø, ¡®·°Å°7ÇÏ¿ì½º¡¯ ¿î¿µµµ ÁÖ°Åºñ ºÎ´ãÀ» ³·Ãß´Â Á¤Ã¥ÀÌ´Ù.
¡á ÇÏ¹Ý±â Ãâ»ê Ä£È È¯°æ °È
½Ã´Â ÇÏ¹Ý±â¿¡µµ Ãâ»ê¡¤¾çÀ° Ä£È Á¤Ã¥À» ÀÌ¾î°£´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÀÓ»êºÎ¡¤¿µÀ¯¾Æ °¡Á·ÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¡®ÇÎÅ©¹®Èµ¥ÀÌ¡¯, °¡Á· ´Þ·Â ±×¸² °ø¸ðÀü, ¾Æºü´Ü Çùµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ¡®ÇÔ²² À°¾ÆÇØ¿ä¡¯, ÀúÃâ»ý ´ëÀÀ Ä·ÆäÀÎ ¡®¾ÆÀÌ°¡ Çàº¹ÀÔ´Ï´Ù, ºÎ»ê¡¯ µîÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù. 10¿ù¿¡´Â ½Ã¹Î°ø¿ø ³» ¿µÀ¯¾Æ Àü¿ë ³îÀÌ°ø°£ ¡®´ç½ÅÃ³·³ ¾ÖÁöÁßÁö °ø°øÇü Å°ÁîÄ«Æä¡¯°¡ ¹®À» ¿¬´Ù.
¹ÚÇüÁØ ºÎ»ê½ÃÀåÀº ¡°¾ÆÀÌµéÀÇ ¿ôÀ½¼Ò¸®°¡ ºÎ»êÀÇ ¹Ì·¡ÀÎ ¸¸Å ÀúÃâ»ý ¹Ýµî Èå¸§À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±¸ç ¡°ºÎ¸ð°¡ ºÎ´ã ¾øÀÌ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º°í ±â¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ¡®¾ÆÀÌ Å°¿ì±â ÁÁÀº µµ½Ã ºÎ»ê¡¯À» ¸¸µå´Â µ¥ ½ÃÁ¤ ¿ª·®À» ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ
