´ëÇ×ÇØ½Ã´ë ¿À¸®Áø ñé ÆÇÈ£ È¹µæ

¶óÀÎ°ÔÀÓÁîÀÇ ¡®´ëÇ×ÇØ½Ã´ë ¿À¸®Áø¡¯ÀÌ Áß±¹ ÆÇÈ£¸¦ ¹ß±Þ¹Þ¾Ò´Ù.
¶óÀÎ°ÔÀÓÁî´Â ´ëÇ×ÇØ½Ã´ë ¿À¸®ÁøÀÌ Áß±¹¿¡¼ ¿ÜÀÚ ÆÇÈ£¸¦ È¹µæÇß´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù. °ÔÀÓÀÇ Áß±¹ ¼ºñ½º¸íÀº ¡®´ëÇ×ÇØ½Ã´ë: ±â¿ø¡¯ÀÌ¸ç, ÇöÁö ÆÛºí¸®½ÌÀº ¼ºÃë°ÔÀÓÁî(àüö¬êý戏)°¡ ¸ÃÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¶óÀÎ°ÔÀÓÁî´Â ¡°´Ù³â°£ ´ëÇ×ÇØ½Ã´ë ¿À¸®ÁøÀ» ¼ºñ½ºÇÏ¸ç ½×¾Æ¿Â ³ëÇÏ¿ì¿Í ±Û·Î¹ú¿¡¼ ÃàÀûÇÑ °ÔÀÓ ¼ºñ½º °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇöÁöÈ ÀÛ¾÷¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í, Áß±¹ °ÔÀÓ ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ» Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÆÄÆ®³Ê»çµé°ú Çù·ÂÀ» °ÈÇÒ ¹æÄ§¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
