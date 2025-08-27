¿ø½ºÅä¾î 7¿ù ¿ì¼öº£Å¸°ÔÀÓ¿¡ ½´ÆÛÁ¶ÀÌ ¡®È÷¾î·Î ±º´Ü¡¯
¾Û¸¶ÄÏ ¿ø½ºÅä¾î°¡ 7¿ù ¿ì¼öº£Å¸°ÔÀÓÀ¸·Î ½´ÆÛÁ¶ÀÌÀÇ ¡®È÷¾î·Î ±º´Ü¡¯À» ¼±Á¤Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
È÷¾î·Î ±º´ÜÀº Æ¯»ö ÀÖ´Â ¿µ¿õµéÀ» Á¶ÇÕÇØ Àü·ÂÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÆîÄ¡´Â ¹æÄ¡Çü RPG´Ù. ÆÇÅ¸Áö ¼¼°è°ü ¼Ó 2D Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅÏÁ¦ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¸ç, º¹ÀâÇÑ Á¶ÀÛ ¾øÀÌµµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÆÀÀ» ±¸¼ºÇÏ°í ¹èÄ¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
½´ÆÛ Á¶ÀÌ Á¶ÇÑ°æ ´ëÇ¥´Â ¡°¿ø½ºÅä¾î º£Å¸°ÔÀÓÁ¸À» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ÇÇµå¹éÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°ÃÖ±Ù Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃç¼ ¹æÄ¡ ¿ä¼Ò¸¦ °ÈÇÏ°í ÆíÀÇ¼º ºÎºÐÀ» °³¼±ÇØ Á¤½Ä ¼ºñ½º¿¡ ¹Ý¿µÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¿ø½ºÅä¾î´Â ¡®¿ì¼ö ¸ð¹ÙÀÏ º£Å¸ Å×½ºÆ®¡¯ Áö¿ø»ç¾÷À» ÅëÇØ °³¹ß»çµéÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÀ» Áö¿øÇÏ°í ¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓ »ýÅÂ°è ±¸Ãà¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ°í ÀÖ´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
