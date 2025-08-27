½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¿ø½ºÅä¾î 7¿ù ¿ì¼öº£Å¸°ÔÀÓ¿¡ ½´ÆÛÁ¶ÀÌ ¡®È÷¾î·Î ±º´Ü¡¯

ÀÔ·Â:2025-08-27 15:37
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

¾Û¸¶ÄÏ ¿ø½ºÅä¾î°¡ 7¿ù ¿ì¼öº£Å¸°ÔÀÓÀ¸·Î ½´ÆÛÁ¶ÀÌÀÇ ¡®È÷¾î·Î ±º´Ü¡¯À» ¼±Á¤Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

È÷¾î·Î ±º´ÜÀº Æ¯»ö ÀÖ´Â ¿µ¿õµéÀ» Á¶ÇÕÇØ Àü·ÂÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÆîÄ¡´Â ¹æÄ¡Çü RPG´Ù. ÆÇÅ¸Áö ¼¼°è°ü ¼Ó 2D Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅÏÁ¦ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¸ç, º¹ÀâÇÑ Á¶ÀÛ ¾øÀÌµµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÆÀÀ» ±¸¼ºÇÏ°í ¹èÄ¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

½´ÆÛ Á¶ÀÌ Á¶ÇÑ°æ ´ëÇ¥´Â ¡°¿ø½ºÅä¾î º£Å¸°ÔÀÓÁ¸À» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ÇÇµå¹éÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°ÃÖ±Ù Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃç¼­ ¹æÄ¡ ¿ä¼Ò¸¦ °­È­ÇÏ°í ÆíÀÇ¼º ºÎºÐÀ» °³¼±ÇØ Á¤½Ä ¼­ºñ½º¿¡ ¹Ý¿µÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¿ø½ºÅä¾î´Â ¡®¿ì¼ö ¸ð¹ÙÀÏ º£Å¸ Å×½ºÆ®¡¯ Áö¿ø»ç¾÷À» ÅëÇØ °³¹ß»çµéÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÀ» Áö¿øÇÏ°í ¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓ »ýÅÂ°è ±¸Ãà¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ°í ÀÖ´Ù.

À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
ºñÀÇ·áÀÎ ¹®½Å ½Ã¼ú ÇÕ¹ýÈ­ µÉ±î¡¦¹®½Å»ç¹ý, ±¹È¸ º¹ÁöÀ§ Åë°ú
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
ÇÁ¶û½º ±âÂ÷¼­ ¡°³ª¿Ë¡± ¿ïÀ½¿¡ 17¸¸¿ø °úÅÂ·á ºÎ°ú
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
°æ³² °ÅÁ¦¼­ ºÎºÎ½Î¿ò Áß ¾ÆÆÄÆ® ºÒ Áú·¯ ÁÖ¹Î ´ëÇÇ
ÀúÃâ»ý ÇÑ±¹, ¼¼½ÖµÕÀÌ ÀÌ»ó Ãâ»êÀ²Àº ¼¼°è 1À§
¡°Á¤¸®ÇØ°í¡¤±¸Á¶Á¶Á¤µµ ³ëµ¿ÀïÀÇ ´ë»ó µÉ °¡´É¼º¡±
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶