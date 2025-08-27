»ý¸íº¸ÇèÇùÈ¸°¡ ¿ì¼ö º¸Çè ¼³°è»çÀÎ ¡®°ñµç Æç·Î¡¯(Golden Fellow) ÀÎÁõ½ÄÀ» ¿¾ú´Ù.
27ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ ½Å¶óÈ£ÅÚ¿¡¼ °³ÃÖµÈ Çà»ç¿¡¼´Â ÀÌ¹ø¿¡ °ñµç Æç·Î·Î ¼±¹ßµÈ ¼³°è»ç 1000¸í Áß 300¸íÀÌ ÃàÇÏ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. °ñµç Æç·Î ÀÎÁõÀº »ýº¸ ¿ì¼ö ¼³°è»ç·Î 5³â ¿¬¼Ó ¼±Á¤µÇ°í ±Ù¼Ó ¿¬¼ö¿Í º¸Çè °è¾à À¯ÁöÀ² µî ÁöÇ¥°¡ ¿ì¼öÇÑ »ç¶÷¿¡°Ô ÁÖ¾îÁø´Ù. »ýº¸¾÷°è ¼³°è»çµé¿¡°Ô °¡Àå ¸í¿¹·Î¿î ÀÚ°ÝÀ¸·Î ÀÎ½ÄµÈ´Ù´Â °ÍÀÌ »ýº¸¾÷°è ¼³¸íÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ °ñµç Æç·Î·Î ¼±Á¤µÈ ¼³°è»çµéÀº Æò±Õ 24.5³â ±Ù¼ÓÇß°í ¿¬ ¼ÒµæÀº 2¾ï5000¸¸¿ø¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. º¸Çè °è¾à À¯ÁöÀ²Àº 13È¸Â÷ ±âÁØ 98%, 25È¸Â÷ 97%·Î ³ô´Ù. ±èÃ¶ÁÖ »ýº¸ÇùÈ¸ÀåÀº ¡°°ñµç Æç·ÎÀÇ Çå½ÅÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡ »ýº¸°¡ »îÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀ¸·ÎºÎÅÍ ±¹¹ÎÀ» º¸È£ÇÏ´Â »çÈ¸Àû ¾ÈÀü¸ÁÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±¸é¼ ¡°°ñµç Æç·Î´Â Á¤µµ ¿µ¾÷À» ÅëÇØ ½Å·Ú¸¦ ¿À·£ ±â°£ ½×¾Æ¿Â »ýº¸¾÷°èÀÇ ±ÍÁßÇÑ ÀÚ»ê¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±èÁø¿í ±âÀÚ reality@kmib.co.kr
»ý¸íº¸Çè ¿ì¼ö ¼³°è»ç ¡®°ñµç Æç·Î¡¯ Æò±Õ ¿¬ºÀÀÌ 2.5¾ïÀÌ¶ø´Ï´Ù
