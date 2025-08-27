¡®¾çÀû ÆØÃ¢¡¤ÁúÀû µÐÈ¡¯¡¦ºÎ»ê »ó±ÇÀÇ ºÒÆíÇÑ Áø½Ç
ÀüÆ÷¡¤±¤¾È¸® ¼ºÀåÇßÁö¸¸ Á¡Æ÷´ç ¸ÅÃâ ¡é
¿øµµ½É ¿µ¼¼È ½É°¢, ½ÅÈïÁöµµ ³»½Ç ¾àÈ
Ä«Æä¡¤¿Ü½Ä¾÷ ½ò¸² ¼Ó »ó±Ç ¾ç±ØÈ ½ÉÈ
ºÎ»ê »ó±ÇÀÌ Áö³ 10³â µ¿¾È ¿ÜÇüÀûÀ¸·Î´Â ¼ºÀåÇßÁö¸¸, ¼ÓÀ» µé¿©´Ùº¸¸é ¿µ¼¼È¿Í ¸ÅÃâ È¿À² ¾ÇÈ¶ó´Â ÀÌÁß °úÁ¦¿¡ Á÷¸éÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ³²Æ÷µ¿ µî ¿øµµ½É »ó±ÇÀº °øµ¿È·Î ¹«³ÊÁö°í, ÀüÆ÷¡¤±¤¾È¸® °°Àº ½ÅÈï »ó±ÇÀº Á¡Æ÷ ¼ö¿Í Á¾»çÀÚ°¡ ´Ã¾úÁö¸¸, Á¡Æ÷´ç ¸ÅÃâÀº Å©°Ô ÁÙ¾î ¡®¾çÀû ÆØÃ¢¡¤ÁúÀû µÐÈ¡¯ÀÇ ÀüÇüÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
µ¿³²Áö¹æÅë°èÃ»ÀÌ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®ºÎ»êÁö¿ª ÁÖ¿ä »ó±Ç º¯È(2015~2024³â)¡¯¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ ºÎ»ê 55°³ »ó±ÇÀÇ »ç¾÷Ã¼ ¼ö´Â 9¸¸4686°³·Î 2015³âº¸´Ù 2350°³(2.5%) Áõ°¡Çß´Ù. Á¾»çÀÚ ¼öµµ °°Àº ±â°£ 5¸¸2634¸íÀ¸·Î 11.1% ´Ã¾ú´Ù. °ÑÀ¸·Î´Â ¼ºÀå¼¼Áö¸¸, ¼¼ºÎ ÁöÇ¥´Â »ó±ÇÀÇ ±¸Á¶Àû ºÒ±ÕÇüÀ» µå·¯³½´Ù.
¼èÅð°¡ ¶Ñ·ÇÇÑ ¿øµµ½ÉÀº ´Ü¼øÈ÷ Á¡Æ÷ ¼ö¸¸ ÁÙ¾îµç °Ô ¾Æ´Ï´Ù. Áß±¸ ³²Æ÷¿ª7¹ø Ãâ±¸ »ó±ÇÀº 2015³â 1¸¸269°³¿¡¼ Áö³ÇØ 8748°³·Î 1500°³ ³Ñ°Ô °¨¼ÒÇß°í, µ¿±¸ ¹üÀÏ¿ª1¹ø »ó±ÇÀº °°Àº ±â°£ 24.6% ÁÙ¾ú´Ù. ÀÌ Áö¿ª Á¡Æ÷ 10°÷ Áß 9°÷Àº Á¾»çÀÚ°¡ ¾ø´Â 1ÀÎ Á¡Æ÷·Î, »ç½Ç»ó »ý°èÇü ¿µ¼¼ Á¡Æ÷¸¸ ³²¾Æ °øµ¿È°¡ ½ÉÈÇß´Ù. ¹üÀÏ¿ª10¹ø »ó±ÇÀÇ »ç¾÷Ã¼´ç Æò±Õ ¸ÅÃâÀº 7¾ï8200¸¸¿øÀ¸·Î 55°³ »ó±Ç Áß °¡Àå ³·¾Ò´Ù.
¹Ý´ë·Î ÀüÆ÷µ¿°ú ±¤¾È¸® °°Àº ½ÅÈï »ó±ÇÀº ¿ÜÇüÀûÀ¸·Î´Â ´«ºÎ½Å ¼ºÀå¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ÀüÆ÷¿ª8¹ø »ó±ÇÀº 1337°³¿¡¼ 2355°³·Î 76.1% ´Ã¾ú°í, Á¾»çÀÚ ¼öµµ µÎ ¹è ÀÌ»ó Áõ°¡Çß´Ù. ±¤¾È¸®ÇØ¼ö¿åÀå ÀÎ±Ù ±¤ÀÏ¸Ç¼Ç Á¤·ùÀå »ó±Çµµ 284°³¿¡¼ 1115°³·Î 292.6% ÆøÁõÇÏ¸ç ºÎ»ê ÀüÃ¼¿¡¼ °¡Àå °¡ÆÄ¸¥ Áõ°¡¼¼¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡°ú ¿Ü±¹½Ä À½½ÄÁ¡ÀÌ Å©°Ô ´Ã¸ç ÀþÀº Ãþ°ú °ü±¤°´À» ²ø¾îµéÀÎ ´öºÐÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¸ÅÃâ ¼ºÀûÇ¥´Â ´Ù¸£´Ù. ÀüÆ÷µ¿Àº Á¡Æ÷¿Í Á¾»çÀÚ°¡ ±ÞÁõÇßÁö¸¸, Á¡Æ÷´ç ¸ÅÃâÀº 18.5% ÁÙ¾ú´Ù. ±¤¾È¸® ¿ª½Ã 2015³â 17¾ï3400¸¸¿ø¿¡¼ 2023³â 9¾ï2800¸¸¿øÀ¸·Î ¹ÝÅä¸· ³µ´Ù. Á¡Æ÷´Â ´Ã¾úÁö¸¸ ¼Òºñ ÆÄÀÌ´Â ±×´ë·Î¿©¼ °æÀïÀÌ ½ÉÇØÁø °á°ú´Ù. ¿ÜÇü È®Àå ¼Ó ¸ÅÃâ È¿À² ÀúÇÏ´Â ½ÅÈï »ó±ÇÀÇ ±¸Á¶Àû ¾àÁ¡À¸·Î ÁöÀûµÈ´Ù.
¾÷Á¾ ÀçÆíµµ ¶Ñ·ÇÇß´Ù. ÀüÆ÷¡¤¼ö¿µ±¸ ÀÏ´ë´Â Ä«Æä¿Í ¿Ü±¹½Ä À½½ÄÁ¡ÀÌ Æø¹ßÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇßÁö¸¸, ¿øµµ½ÉÀº µµ¼Ò¸Å¾÷°ú ¼÷¹Ú¡¤À½½ÄÁ¡¾÷ÀÌ µ¿¹Ý °¨¼ÒÇß´Ù. ÀÌ´Â ¼Òºñ Æ®·»µå°¡ ¡®Ã¼·ùÇü ¿Ü½Ä¡¤Ä«Æä ¹®È¡¯·Î ½ò¸®¸é¼ ÀüÅë »ó±ÇÀÌ ¼³ ÀÚ¸®¸¦ ÀÒ°í ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁØ´Ù.
»ó±Çº° ¸ÅÃâ °ÝÂ÷µµ Ä¿Á³´Ù. Áö³ÇØ »ç»ó±¸ ¼°¨ÃÊ »ó±ÇÀº »ç¾÷Ã¼´ç ¸ÅÃâÀÌ 6¾ï4200¸¸¿øÀ¸·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, µ¿±¸ ¹üÀÏ¿ª10¹ø »ó±ÇÀº 7820¸¸¿øÀ¸·Î ÃÖÀú¿´´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº ¡°¿øµµ½ÉÀº ¿µ¼¼È Å»ÇÇ, ½ÅÈïÁö´Â ÃâÁ¡ °ú¿ °ü¸®¿Í ÄÜÅÙÃ÷ ´Ù¾çÈ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç