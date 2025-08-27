ÀÎÃµ°æÁ¦Ã», ¡®±Û·Î¹ú ±³À° Çãºê¡¯ µµ¾à Àé°ÉÀ½
ÀÎÃµ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ªÃ»ÀÌ ±Û·Î¹ú ±³À° ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ºü¸£°Ô ±¸ÃàÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ±³À° Çãºê·Î ÀÔÁö¸¦ °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖÃÊ ¿Ü±¹´ëÇÐ °øµ¿ Ä·ÆÛ½ºÀÎ ÀÎÃµ±Û·Î¹úÄ·ÆÛ½º(IGC)¿£ 4500¿©¸íÀÇ ±Û·Î¹ú ÀÎÀç°¡ »óÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»Àº ½Å±Ô ´ëÇÐ ¹× ¿¬±¸¼Ò À¯Ä¡, Ä·ÆÛ½º 2´Ü°è Á¶¼º µîÀ¸·Î ¸í½Ç»óºÎ ±Û·Î¹ú ±³À°¡¤¿¬±¸ µµ½Ã·Î µµ¾àÇÏ±â À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¼Ûµµ¿Í Ã»¶ó¿¡ ÀÌ¾î ¿µÁ¾±¹Á¦µµ½Ã ¹Ì´Ü½ÃÆ¼¿¡ ±¹Á¦ÇÐ±³(K12¡¤À¯Ä¡¿ø¡°íµîÇÐ±³) ¼³¸³À» º»°ÝÈÇØ ±Û·Î¹ú °æÀï·Â°ú ±³À° È¯°æÀ» °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼¼°èÀû ±³À° Çãºê
Áö³ 2012³â Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿Í ÀÎÃµ½Ã°¡ ¶æÀ» ¸ð¾Æ Á¶¼ºÇÑ IGC´Â ¸í½Ç»óºÎ ¼¼°èÀûÀÎ ±³À° Çãºê·Î ÀÚ¸®Àâ¾Ò´Ù.
IGC 1´Ü°è »ç¾÷À¸·Î ÇÑ±¹´º¿åÁÖ¸³´ëÇÐ±³ÀÇ ½ºÅä´Ïºê·è´ë(SBU)¿Í ÆÐ¼Ç±â¼ú´ë(FIT), Á¶Áö¸ÞÀÌ½¼´ëÇÐ±³ ÇÑ±¹Ä·ÆÛ½º, °ÕÆ®´ëÇÐ±³ ±Û·Î¹úÄ·ÆÛ½º, À¯Å¸´ëÇÐ±³ ¾Æ½Ã¾ÆÄ·ÆÛ½º µîÀÌ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù 5°³ ÀÔÁÖ ´ëÇÐÀÌ °¡À»ÇÐ±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. Á¶Áö¸ÞÀÌ½¼´ë´Â 196¸íÀÇ ½Å±Ô ÇÐ»ýÀÌ ÇÕ·ùÇß´Ù. ´º¿åÁÖ¸³´ë¿£ ÇÑ±¹À» Æ÷ÇÔ ¹Ì±¹, ½Ì°¡Æú, Ä³³ª´Ù, º£Æ®³² µî 17°³±¹¿¡¼ 198¸íÀÌ »õ·Î µé¾î¿Ô´Ù. °ÕÆ®´ë¿£ ÀÎµµ, ¸ù°ñ µî ´Ù¾çÇÑ ¹è°æÀÇ ½ÅÀÔ»ý 28¸íÀÌ ÀÔÇÐÇßÀ¸¸ç, À¯Å¸´ëÀÇ ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ýÀº 191¸íÀÌ´Ù.
IGC ÀÔÁÖ ´ëÇÐÀÇ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ÀçÇÐ»ýÀº ÃÑ 4519¸íÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ÀÎÀçµéÀÌ »óÁÖÇÏ´Â ¼¼°èÀûÀÎ Ä·ÆÛ½º·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â 2012³â °³±³ ´ç½Ã 45¸í°ú ºñ±³ÇÏ¸é 100¹è ÀÌ»ó ´Ã¾î³ ¼öÄ¡´Ù. ÇÐ»ý Ãæ¿øÀ²Àº 99.8%¿¡ µµ´ÞÇß´Ù.
ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»Àº ¿ÃÇØ 1´Ü°è Ä·ÆÛ½º ÀçÇÐ»ýÀÌ Á¤¿ø¿¡ ´Ù´Ù¸¥ Á¡À» °í·ÁÇØ IGC 2´Ü°è »ç¾÷À» º»°ÝÈÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù IGC 2´Ü°è Á¶¼º°ú ÁßÀå±â ¹ßÀü Àü·« ¼ö¸³ ¿ë¿ª¿¡ Âø¼öÇßÀ¸¸ç ¿¬³» »ç¾÷ÀÇ Å¸´ç¼ºÀ» ºÐ¼®ÇÏ°í ÃßÁø Àü·«À» ¸¶·ÃÇÑ´Ù.
±¹Á¦ÇÐ±³ ÀÎÇÁ¶ó
¼Ûµµ, Ã»¶ó, ¿µÁ¾¿¡´Â K12 ±¹Á¦ÇÐ±³ ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¼Ó¼Ó °®ÃçÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»Àº ¿µÁ¾±¹Á¦µµ½Ã 9¸¸6000§³ ¸éÀû¿¡ ±¹Á¦ÇÐ±³ ¼³¸³À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ Áö³ 3¿ù ±¹Á¦°ø¸ð¸¦ °ÅÃÄ ¹Ì´Ü½ÃÆ¼ ±¹Á¦ÇÐ±³ ¼³¸³ÀÇ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¿µ±¹ÀÇ ¸í¹®ÇÐ±³ ¡®À§ÄÄ ¾Öºñ¡¯°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. Áö³ 1896³â ¿µ±¹ ¹öÅ·¾ö¼ÅÁÖ¿¡ ¼³¸³µÈ À§ÄÄ ¾Öºñ´Â ¼±µ¥ÀÌ Å¸ÀÓ½º°¡ ¼±Á¤ÇÑ 2022³â ±âÁØ ¿µ±¹ »ç¸³ÇÐ±³ ¼øÀ§¿¡¼ 3À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ÃÖ±Ù 10³â µ¿¾È Á¹¾÷»ý 30%°¡·®ÀÌ ¿Á½ºÆÛµå´ë¿Í ÄÉÀÓºê¸®Áö´ë¿¡ ÇÕ°ÝÇßÀ¸¸ç Á¹¾÷»ý 93%°¡ QS ¼±Á¤ »óÀ§ ±Û·Î¹ú 100´ë ´ëÇÐ¿¡ ÁøÇÐÇß´Ù. À§ÄÄ ¾Öºñ Ãâ½ÅÀ¸·Î´Â ¿þÀÏ½º ÃÖÃÊÀÇ ¿©¼º ´ë¹ý¿øÀå µ¥ÀÓ ¼ö Ä«, ¿µ±¹ Àü »ó¿øÀÇ¿ø ¿¤½ºÆä½º ÇÏ¿ì, BBC ÃÖ°í ÄÜÅÙÃ÷ Ã¥ÀÓÀÚ ¼£·µ ¹«¾î µîÀÌ ÀÖ´Ù.
ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»Àº Áö³ 5¿ù ¿µ±¹ ¹öÅ·¾ö¼ÅÁÖÀÇ À§ÄÄ ¾Öºñ º»±³¸¦ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ ½Ç»ç¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ °ø¸ð Âü¿© ½Ã Á¦ÃâÇÑ »ç¾÷Á¦¾È¼ÀÇ ÇÐ±³ ¿î¿µ ÇöÈ²°ú ÀÇ»ç°áÁ¤ Ã¼°è µîÀ» »ìÇÇ°í º»±³°¡ Á÷Á¢ ¼³¸³ ¹× ¿î¿µÇÒ °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
¿µÁ¾¿¡ µé¾î¼³ Ä·ÆÛ½º´Â ¿µ±¹ÀÇ ´ëÀÔ Á¦µµÀÎ A·¹º§ÀÌ³ª ±¹Á¦¹ÙÄ®·Î·¹¾Æ(IB) °ü·Ã ±³À°°úÁ¤À» °®Ãâ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. º»±³¿Í µ¿ÀÏÇÑ ÇÐ·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù. ¶Ç ¿µ±¹°ú ¹Ì±¹ µî ±¹Á¦±³»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖ´Â ±³¿øÀ» ÀüÃ¼ ±³¿øÀÇ 70%±îÁö ¸ðÁýÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»Àº ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀ» ´ã¾Æ ¿À´Â 12¿ù »ç¾÷ Çù¾àÀ» ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ³»³â Âø°ø¿¡ µé¾î°¡ 2028¡2029³â °³±³ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥´Ù.
¼Ûµµ(Ã¤µåÀ¨±¹Á¦ÇÐ±³¡¤Ä®ºó¸Å´ÏÅä¹Ù±¹Á¦ÇÐ±³), Ã»¶ó(´ÞÆ°¿Ü±¹ÀÎÇÐ±³)¿¡ ÀÌ¾î ¿µÁ¾±¹Á¦ÇÐ±³°¡ °³±³ÇÏ¸é ÀÎÃµ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ³» 4°³ÀÇ ¿Ü±¹ ¸í¹®ÇÐ±³ Ã¼Á¦°¡ ±¸ÃàµÈ´Ù.
ÀÌ °°Àº ±³À° È¯°æ °È´Â ¿Ü±¹ÀÎ ÅõÀÚ ¹× ¿ì¼ö ÀÎÀç À¯Ä¡, ÀÎÃµ½ÃÀÇ ±Û·Î¹ú °æÀï·Â È®º¸¿¡ ÈûÀ» ´õÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. ¶Ç IGC¸¦ °ÅÁ¡À¸·Î ¼¼°èÀû ¿¬±¸±â°ü°ú ºÎ¼³ ¿¬±¸¼Ò(½ºÅÄÆ÷µå¼¾ÅÍ¡¤°ÕÆ®´ë ¸¶¸°À¯°ÕÆ® µî)°¡ ÁýÀûµÇ¸é¼ ÀÎÃµÀÌ ±Û·Î¹ú ¿¬±¸¡¤Ã·´Ü»ê¾÷ µµ½Ã·Î ¼ºÀåÇÏ´Â ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù.
À±¿ø¼® ÀÎÃµ°æÁ¦Ã»ÀåÀº 27ÀÏ ¡°Â÷º°ÈµÈ ±³À° ÀÎÇÁ¶ó È®´ë¿Í ¿ì¼ö ÀÎÀç ÁýÀûÀÌ ÀÎÃµÀÇ ¹Ì·¡ ¼ºÀåµ¿·Â¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¼Ûµµ¡¤Ã»¶ó¡¤¿µÁ¾¿¡ ¿Ï¼ºµÉ K12 ±¹Á¦ÇÐ±³ ÀÎÇÁ¶ó¿Í ±Û·Î¹úÄ·ÆÛ½º¸¦ ÅëÇØ ÀÎÃµÀ» ¼¼°è°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ±³À° ¹× »êÇÐÇù·Â µµ½Ã·Î ¹ßÀü½ÃÅ°°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
