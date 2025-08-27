³Ý¸¶ºí, µµÄì °ÔÀÓ¼î¿¡ ½ÅÀÛ 2Á¾ ÃâÇ°

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

³Ý¸¶ºíÀÌ ³»´Þ ¿­¸®´Â µµÄì °ÔÀÓ¼î¿¡ ½ÅÀÛ 2Á¾À» ÃâÇ°ÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

³Ý¸¶ºíÀº ³»´Þ 25ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö ÀÏº» Áö¹ÙÇö ¸¶ÄíÇÏ¸® ¸ä¼¼¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¡®µµÄì °ÔÀÓ¼î 2025¡¯¿¡ ÀÚ»ç ½ÅÀÛ ¡®ÀÏ°ö °³ÀÇ ´ëÁË: ¿À¸®Áø¡¯°ú ¡®¸ó±æ: ½ºÅ¸ ´ÙÀÌºê¡¯¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌµéÀº °ÔÀÓ¼î ÇöÀå¿¡¼­ µÎ ½ÅÀÛ °ÔÀÓÀÇ ½Ã¿¬ ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÏ°ö °³ÀÇ ´ëÁË´Â 5500¸¸ ºÎ ÀÌ»óÀÇ ÆÇ¸Å·®À» ±â·ÏÇÑ ÀÎ±â ¸¸È­°¡ ¿øÀÛ IP´Ù. ³Ý¸¶ºíÀÌ ¿ÀÇÂ¿ùµå ¾×¼Ç RPG·Î Àç°¡°øÇß´Ù. ¸ó±æ: ½ºÅ¸ ´ÙÀÌºê´Â 2013³â Ãâ½ÃµÅ ÀÎ±â¸¦ ²ö ¼öÁýÇü RPG ¡®¸ó½ºÅÍ ±æµéÀÌ±â¡¯ÀÇ ÈÄ¼ÓÀÛÀÌ´Ù.

À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr

