³Ý¸¶ºí, µµÄì °ÔÀÓ¼î¿¡ ½ÅÀÛ 2Á¾ ÃâÇ°

³Ý¸¶ºíÀÌ ³»´Þ ¿¸®´Â µµÄì °ÔÀÓ¼î¿¡ ½ÅÀÛ 2Á¾À» ÃâÇ°ÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
³Ý¸¶ºíÀº ³»´Þ 25ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö ÀÏº» Áö¹ÙÇö ¸¶ÄíÇÏ¸® ¸ä¼¼¿¡¼ ¿¸®´Â ¡®µµÄì °ÔÀÓ¼î 2025¡¯¿¡ ÀÚ»ç ½ÅÀÛ ¡®ÀÏ°ö °³ÀÇ ´ëÁË: ¿À¸®Áø¡¯°ú ¡®¸ó±æ: ½ºÅ¸ ´ÙÀÌºê¡¯¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌµéÀº °ÔÀÓ¼î ÇöÀå¿¡¼ µÎ ½ÅÀÛ °ÔÀÓÀÇ ½Ã¿¬ ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÏ°ö °³ÀÇ ´ëÁË´Â 5500¸¸ ºÎ ÀÌ»óÀÇ ÆÇ¸Å·®À» ±â·ÏÇÑ ÀÎ±â ¸¸È°¡ ¿øÀÛ IP´Ù. ³Ý¸¶ºíÀÌ ¿ÀÇÂ¿ùµå ¾×¼Ç RPG·Î Àç°¡°øÇß´Ù. ¸ó±æ: ½ºÅ¸ ´ÙÀÌºê´Â 2013³â Ãâ½ÃµÅ ÀÎ±â¸¦ ²ö ¼öÁýÇü RPG ¡®¸ó½ºÅÍ ±æµéÀÌ±â¡¯ÀÇ ÈÄ¼ÓÀÛÀÌ´Ù.
