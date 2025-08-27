¾ç±Ã Àü ±¹´ë °¨µ¶ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ß ¡°¹üÁË ÇøÀÇÁ¡ ¾ø¾î¡±
Ã»ÁÖ ÇÑ ¼÷¼Ò¿¡¼ ¹ß°ß
¿ÜºÎ Ä§ÀÔ, ¿Ü»ó µî ¾ø¾î
27ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃÂë ÃæºÏ Ã»ÁÖ½Ã »ó´ç±¸ÀÇ ÇÑ ¼÷¹Ú¾÷¼Ò¿¡¼ ¾ç±Ã ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» Áö³Â´ø A °¨µ¶ÀÌ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù.
A °¨µ¶ÀÌ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀÚ µ¿·á°¡ ¹æ¿¡¼ ±×¸¦ ¹ß°ßÇØ °æÂû¿¡ ½Å°íÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
±×´Â ÇöÀç °¨µ¶À» ¸Ã°í ÀÖ´Â ¾ç±ÃÆÀ°ú ÇÔ²² ±è¼ö³ç¾ç±ÃÀå¿¡¼ ¿¸®´Â ´ëÈ¸ Âü¼®Â÷ ÀÌ°÷À» Ã£¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÇöÀç±îÁö ¿ÜºÎ Ä§ÀÔ, ¿Ü»ó µî ¹üÁË ÇøÀÇÁ¡Àº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
°æÂûÀº A¾¾°¡ Áúº´À¸·Î ÀÎÇØ ¼ûÁø °ÍÀ¸·Î º¸°í Á¤È®ÇÑ °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
A °¨µ¶Àº 1988³â ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ¾ç±Ã ±¹°¡´ëÇ¥·Î ÃâÀüÇØ ´ÜÃ¼Àü ±Ý¸Þ´Þ°ú °³ÀÎÀü Àº¸Þ´ÞÀ» È¹µæÇßÀ¸¸ç 2024³â ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ¿¡´Â ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» ¸Ã¾Ò´Ù.
Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
