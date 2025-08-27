UNÇÇ½ºÄÚ¡¤ÄÉÀÌ¶û¡¤ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ ¡®ºñ°Ç ¿¡ÄÚ °¡Á× Á¦Ç°¡¯ ¼¼°èÈ­ ¸Â¼Õ

RE100 Ä·ÆäÀÎ µ¿Âü°ú K-ºê·£µå ¼¼°èÈ¸¦ À§ÇØ UNÇÑ¹ÝµµÆòÈ¹ø¿µÀç´Ü(ÀÌÇÏ UNÇÇ½ºÄÚ)ÀÌ ºñ°Ç ¿¡ÄÚ°¡Á× Àü¹®È¸»çÀÎ ÄÉÀÌ¶û, ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ¿Í ¼ÕÀ» ¸ÂÀâ¾Ò´Ù.
Áö³ 26ÀÏ ÄÉÀÌ¶û ³ë¿øÂù ´ëÇ¥¿Í ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ ÃÖÁ¤¼÷ ´ëÇ¥´Â ¼¿ï½Ã ¹æ¹èµ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ UNÇÇ½ºÄÚ »ç¹«½Ç¿¡¼ ÇãÁØÇõ »ç¹«ÃÑÀå°ú ¸¸³ª »óÈ£Çù·Â Ã¼°è ¹× ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
ÅëÀÏºÎ »êÇÏ UNÇÇ½ºÄÚ´Â ¹Ý±â¹® ¸í¿¹ÀÌ»çÀå°ú ±è´ö·æ ÀÌ»çÀå, ÇãÁØÇõ »ç¹«ÃÑÀåÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ±¹Á¦ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ °®Ãá Á¶Á÷ÀÌ´Ù.
ÇÑ¹Ýµµ ¹× ±¹Á¦»çÈ¸ ´ë»óÀ¸·Î Åº¼ÒÁß¸³ È«º¸¿¡ Èû½á¿Â ´ÜÃ¼·Î ¡ã¼¼°è ÇÑ¹ÎÁ·ÀÇ ³×Æ®¿öÅ©»ç¾÷ ¡ã±¹Á¦±â±¸, ±¹°¡, Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼, °ø°ø±â°ü ¿¬±¸±â°ü, ±â¾÷ µîÀÇ ¿ë¿ª»ç¾÷ ¡ã¹Î°£Â÷¿øÀÇ ³²ºÏ±³·ù¿Í Çù·Â ¹× °øµ¿»ç¾÷ µîÀ» ¸ñÇ¥·Î Áö³ 2019³â 11¿ù Ãâ¹üÇÑ ´ÜÃ¼´Ù.
ÄÉÀÌ¶ûÀº Áö³ 25³â°£ ¹ö¼¸ ±Õ»çÃ¼¸¦ È°¿ëÇÑ ¹ö¼¸ °¡Á×°ú ´ë³ª¹« ¼¶À¯¸¦ È°¿ëÇÑ ´ë³ª¹« °¡Á× µî ¹ÙÀÌ¿À¸Å½º ÇÔÀ¯À² 80% ÀÌ»óÀÇ ºñ°Ç ¿¡ÄÚ°¡Á×À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ¿¬±¸ÇÏ°í, ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ´ë·® »ý»ê±îÁö °¡´ÉÄÉ ÇÑ È¸»ç´Ù. ÃÖÁ¤¼÷ ´ëÇ¥´Â ÄÉÀÌ¶ûÀÇ ºñ°Ç ¿¡ÄÚ°¡Á×À» È°¿ëÇÑ ¡®VIVANT(ºñ¹ÝÆ®)¡¯ ºê·£µå¸¦ ¼¼°èÀû ¸íÇ°À¸·Î ¼ºÀå½ÃÅ°°Ú´Ù´Â ºñÀüÀ¸·Î ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ¸¦ ¼³¸³Çß´Ù. ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ´Â Ä£È¯°æ°ú ¸íÇ°ÀÇ À¶ÇÕÀ» ÁöÇâÇÏ´Â È¸»ç·Î Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ÆÐ¼Ç »ê¾÷ÀÇ »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀº ´Ü¼øÇÑ ±â¼ú°ú ºê·£µåÀÇ ¸¸³²À» ³Ñ¾î, È¯°æ¡¤»ê¾÷¡¤±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©¶ó´Â ¼¼ ÃàÀÌ °áÇÕÇÑ »óÂ¡ÀûÀÎ ÀÏÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ESG, Åº¼ÒÁß¸³, RE100 µî ±Û·Î¹ú ½ºÅÄ´Ùµå¿Í ¸Â¹°·Á ¿ì¸®³ª¶ó°¡ Áö¼Ó °¡´É ÆÐ¼Ç »ýÅÂ°è¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â ±âÆøÁ¦°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. »ê¾÷¡¤È¯°æ¡¤¸íÇ° ºê·£µå¸¦ ÀÕ´Â ¡®»ï°¢Ãà¡¯À» °á¼ºÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÆÐ¼Ç ¾÷°è Àü¹®°¡µéÀº ¡°ÇÑ±¹ÀÌ ±â¼ú·Â°ú ºê·£µå ÆÄ¿ö, ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©¸¦ µ¿½Ã¿¡ È®º¸Çß´Ù´Â Á¡¿¡¼ ¼¼°è ½ÃÀå °ø·«ÀÇ ¹ßÆÇÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¸ç ¡°ºñ¹ÝÆ®°¡ ´Ü¼øÇÑ ÆÐ¼Ç ºê·£µå°¡ ¾Æ´Ñ ¡®K-Áö¼Ó °¡´É ¸íÇ°¡¯ÀÇ »óÂ¡À¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù¡±°í ºÐ¼®Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÄÉÀÌ¶û°ú ºñ¹ÝÆ®ÄÚ¸®¾Æ´Â ÀÚ¿¬ ¼øÈ¯Çü PLA ¼ÒÀç¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ºñ°Ç ¿¡ÄÚ°¡Á×ÀÎ ¹ö¼¸ °¡Á×°ú ´ë³ª¹« °¡Á×, Ä¿ÇÇ °¡Á×À» ¹Ì±¹°ú ÀÌÅ»¸®¾Æ, È£ÁÖ, µ§¸¶Å©, ÀÏº», È«Äá µîÀ¸·Î ¼öÃâ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù. ¼ø¼ö ¿ì¸® ±â¼ú·Î ¸¸µç 100% Ä£È¯°æ °¡Á× Á¦Ç°À» ¼öÃâÇØ Áö±¸ ¿Â³È ±Øº¹¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö°¡ UNÇÇ½ºÄÚÀÇ Åº»ý ¹è°æ°ú ¸Â¾Æ¶³¾îÁø °ÍÀÌ´Ù.
¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
