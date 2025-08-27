¡°¸ðµð, Æ®·³ÇÁ 4Â÷·Ê ÀüÈ °ÅºÎ¡± ´ëÀÎµµ 50% °ü¼¼ ¹ßÈ¿
¹Ì ¿¹°í´ë·Î 27ÀÏ 0½Ã1ºÐ ±âÇØ
ÀÎµµ»ê ¼öÀÔÇ° 50% °ü¼¼ ºÎ°ú
³ª·»µå¶ó ¸ðµð ÀÎµµ ÃÑ¸®°¡ ÃÖ±Ù ¼öÁÖ°£ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ 4Â÷·Ê ÀüÈ ÅëÈ ½Ãµµ¸¦ ¸ðµÎ °ÅºÎÇß´Ù°í µ¶ÀÏ ÀÏ°£ ÇÁ¶ûÅ©Çª¸£ÅÍ¾Ë°Ô¸¶ÀÌ³×Â÷ÀÌÅü(FAZ)ÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.
FAZ´Â Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ÀüÈ ½Ãµµ¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµð ÃÑ¸®ÀÇ ºÒÀÀÀ» ¡°ºÐ³ë¿¡ µû¸¥ Ãø¸éµµ ÀÖÁö¸¸ ½ÅÁßÇÑ ÅÂµµÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ºÐ¼®Çß´Ù. Å¸ÀÓ½º¿ÀºêÀÎµð¾Æ¿Í NDTV µî ÀÎµµ ¾ð·Ðµéµµ FAZ º¸µµ¸¦ ÀÎ¿ëÇß´Ù. ¹Ì±¹°ú ÀÎµµ Á¤ºÎ´Â ¸ðµÎ FAZÀÇ »ç½Ç°ü°è È®ÀÎ ¿äÃ»¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÏº» ´ÖÄÉÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ ¿ª½Ã ¡°¸ðµð°¡ Æ®·³ÇÁÀÇ ÀüÈ¸¦ ÇÇÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÎµµ¿¡ ´ëÇÑ Æ®·³ÇÁÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ´Â ¿¹Á¤´ë·Î 27ÀÏ 0½Ã1ºÐ(ÀÎµµ½Ã°£ ¿ÀÀü 9½Ã31ºÐ¡¤ÇÑ±¹½Ã°£ ¿ÀÈÄ 1½Ã1ºÐ)À» ±âÇØ ÀÎµµ»ê ¼öÀÔÇ°¿¡ ´ëÇÑ 50% °ü¼¼ ºÎ°ú¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â Áö³ 4¿ù °ø°³ÇÑ ±¹°¡º° »óÈ£°ü¼¼À²¿¡¼ ÀÎµµ¿¡ ´ëÇØ 26%¸¦ ¸Å±â°Ú´Ù°í ¿¹°íÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¾ç±¹Àº 5Â÷·Ê Çù»óÇßÁö¸¸ ÀÎµµ ³ó¾÷ ½ÃÀå °³¹æÀ» ³õ°í ÀÌ°ßÀ» Á¼È÷Áö ¸øÇß´Ù. ¸ðµð¿¡°Ô ³ó¾÷ ½ÃÀå °³¹æÀº Á¤Ä¡Àû ºÎ´ãÀÎ Å¿ÀÌ´Ù.
¸ðµð´Â 2020³â ³ó¾÷°³Çõ¹ýÀ» Åë°ú½ÃÅ°·Á´Ù ±×ÇØ 11¿ùºÎÅÍ 1³â°£ ´ºµ¨¸®¿¡¼ ¹ú¾îÁø ³ó¹Î ½ÃÀ§¿¡ ±¼º¹ÇØ ÀÔ¹ý °èÈ¹À» Ã¶È¸ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â ÀÎµµ¿¡ ´ëÇÑ »óÈ£°ü¼¼À²À» ±âÁ¸º¸´Ù 1% Æ÷ÀÎÆ® ³»¸° 25%·Î º¯°æÇßÁö¸¸ Áö³ 4ÀÏ ¡°·¯½Ã¾Æ»ê ¿øÀ¯¸¦ ±¸¸ÅÇØ ÀçÆÇ¸ÅÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌÀÍÀ» º¸°í ÀÖ´Ù¡±¸ç 25%¸¦ Ãß°¡ÇÑ ÃÑ 50%ÀÇ °ü¼¼¸¦ ¿¹°íÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ FAZ´Â ¡°¸ðµð°¡ ¸ð¿å°¨À» ´À²¼´Ù´Â Â¡ÈÄ°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¸ðµð°¡ Æ®·³ÇÁ¿Í ´ëÈ¸¦ ÇÇÇÑ °ÍÀº ¾ó¸¶³ª È°¡ ³µ´ÂÁö º¸¿©ÁÖ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ°¡ ÀÎµµ¿¡ ¸Å±ä 50% °ü¼¼À²Àº °á±¹ Á¶Á¤µÇÁö ¾Ê°í ¹Ì ±¹Åä¾Èº¸ºÎ°¡ Áö³ 25ÀÏ °ø°íÇÑ ½ÃÁ¡¿¡ Àû¿ëµÆ´Ù.
ºí·ë¹ö±×Åë½ÅÀº ÀÌ³¯ ¡°Æ®·³ÇÁ°¡ ÀÎµµ¿¡ ºÎ°úÇÑ 50% °ü¼¼´Â ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØÀÌ¸ç ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÎµµ¿Í ±ä¹ÐÇÑ °ü°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ·Á´ø ¹Ì±¹ÀÇ ¼ö½Ê³â ³ë·ÂÀ» µÚÁý¾ú´Ù¡±°í Â¤¾ú´Ù.
±×·¯¸é¼ ¡°ºü¸£°Ô ¼ºÀåÇÏ´Â ÀÎµµ°¡ ÃÖ´ë ¼öÃâ ½ÃÀåÀÎ ¹Ì±¹°úÀÇ ¹«¿ª¿¡ Ä§Ã¼¸¦ °ÞÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Áß±¹ÀÌ³ª º£Æ®³²°ú ºñ±³ÇÑ ÀÎµµÀÇ ¼öÃâ °æÀï·ÂÀÌ À§ÇùÀ» ¹ÞÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.
±èÃ¶¿À ±âÀÚ kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç