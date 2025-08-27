µµ½É ÁÖÅÃ¼ ´ë¸¶ Àç¹è¡¤ÆÇ¸ÅÇÑ ¸¶¾à»ç¹ü 21¸í °Ë°Å
ÁßºÎÁö¹æÇØ¾ç°æÂûÃ» ¸¶¾à¼ö»ç´ë´Â Áö³ÇØ 4¿ùºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÑ ¸¶¾à»ç¹ü ´Ü¼Ó °á°ú, ÀÎÃµ¡¤ÆòÅÃÇ× µîÀ¸·Î ¼öÀÔµÈ ´ë¸¶ Àç¹è¿ëÇ°À» È°¿ëÇØ ¼¿ï°ú °æ±â µî µµ½É ÁÖÅÃ¿¡¼ ´ë¸¶¸¦ ¸ô·¡ Àç¹è¡¤ÆÇ¸ÅÇÑ ¸¶¾à»ç¹ü 21¸í(5°Ç)À» °Ë°ÅÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌµé °¡¿îµ¥ A¾¾(40) µî 3¸íÀº ¸¶¾à·ù °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó¡¤¼ÛÄ¡Çß´Ù. ³ª¸ÓÁö 18¸í¿¡ ´ëÇØ¼´Â °°Àº ÇøÀÇ·Î ºÒ±¸¼Ó ¼ÛÄ¡ÇÏ°Å³ª ÀÔ°ÇÇß´Ù.
A¾¾´Â 2022³â 10¿ùºÎÅÍ 2023³â 3¿ù±îÁö ¼¿ï ³ë¿ø±¸ ÀÚÅÃ¿¡¼ ´ë¸¶ 1.4§¸À» Àç¹èÇÏ°í ÆÇ¸ÅÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇØ°æÀº ÀÌ¹ø ¸¶¾à»ç¹ü ´Ü¼ÓÀ» ÅëÇØ ¾à 1¸¸¸íÀÌ µ¿½Ã¿¡ Èí¿¬ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 5§¸ »ó´çÀÇ ´ë¸¶¸¦ ¾Ð¼öÇß´Ù. ½Ã°¡(1g 15¸¸¿ø »ó´ç)´Â ¾à 7¾ï5000¸¸¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
°Ë°ÅµÈ ¸¶¾à»ç¹ü Áß 5¸íÀº È¸»ç¿ø, °³ÀÎ»ç¾÷ÀÚ µîÀÇ Á÷¾÷À» °¡Áø ³»±¹ÀÎÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ¶Ç ¿Ü±¹ÀÎ ¿µ¾î °»çµµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÁßºÎÇØ°æÃ»ÀåÀº ¡°ÃÖ±Ù °¡Á¤Áý¿¡¼ ´ë¸¶ Àç¹è¿ëÇ°À» ÀÌ¿ëÇØ Àº¹ÐÈ÷ Àç¹è¡¤ÆÇ¸ÅÇÏ´Â »ç·Ê°¡ ´Ã°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇØ¾ç°æÂûÀº Ç×¸¸À» ÅëÇÑ À¯ÀÔ Â÷´ÜÀº ¹°·Ð »ýÈ° ¼ÓÀ¸·Î Ä§ÅõÇÏ´Â ¸¶¾à·ù ¹üÁË¿¡ ´ëÇØ¼µµ °·ÂÈ÷ ´ëÀÀÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
